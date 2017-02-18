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LeBron’s 2017 statistics compared to his MVP seasons

Published: February 18, 2017 - 07:53 PM | Updated: February 19, 2017 - 01:12 PM
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