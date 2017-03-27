LeBron takes aim at youth coaches in barrage of tweets, bemoans lack of perspective, fundamentals

PHA+Q2F2YWxpZXJzIGZvcndhcmQgTGVCcm9uIEphbWVzIHVubGVhc2hlZCBhIGhhaWwgb2Ygc2Vu
dGltZW50IHJlZ2FyZGluZyB5b3V0aCBzcG9ydHMgYW5kIGhvdyBpbiBzb21lIHJlc3BlY3RzIGFk
dWx0cywgZXNwZWNpYWxseSBpbiBiYXNrZXRiYWxsLCBhcmUgc2hvcnQtY2hhbmdpbmcgcGxheWVy
cywgYW5kIHRodXMgdGhlIGdhbWUsIGluIGEgYmFycmFnZSBvZiB0d2VldHMgU3VuZGF5IG5pZ2h0
LjwvcD48cD5BdCBNb25kYXkgbW9ybmluZyYjODIxNztzIHNob290YXJvdW5kIGJlZm9yZSB0aGUg
Q2F2cyBwbGF5ZWQgdGhlIFNhbiBBbnRvbmlvIFNwdXJzLCBKYW1lcywgd2hvc2UgdHdvIHNvbnMg
cGxheSBpbiBBQVUgYmFza2V0YmFsbCwgY291bGRuJiM4MjE3O3QgcGlucG9pbnQgd2hhdCBicm91
Z2h0IG9uIHRoZSB0d2VldHN0b3JtLCBvbmx5IHRoYXQgaXQmIzgyMTc7cyBiZWVuIG9uIGhpcyBj
aGVzdCBmb3IgYSB3aGlsZSBhbmQgbWFuaWZlc3RlZCBpdHNlbGYgd2hpbGUgaGUgd2FzIGdldHRp
bmcgYSBtYXNzYWdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGZ1bmRhbWVudGFscyBhcmUgbm90IGJlaW5n
IHRhdWdodCwgdG91Z2ggbG92ZSBpcyBub3QgYmVpbmcgYnJvdWdodCB0byB0aGUgZ2FtZSwmIzgy
MjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIyMDtXaGVuIHlvdSBhbGxvdyBhIGtpZCB3aXRoIHRhbGVudCB0byBq
dXN0IGhhdmUgYSBwYXNzIGZvciBzbyBsb25nLCBpdCBnZXRzIHRvIGEgcG9pbnQgd2hlcmUgaWYg
aGUmIzgyMTc7cyBhYmxlIHRvIGdldCB0byB0aGlzIHBvaW50LCBldmVyeXRoaW5nJiM4MjE3O3Mg
Y29tZSBzbyBlYXN5IHRvIGhpbSwgaGUgaGFzIG5vIHdvcmsgZXRoaWMuIEkgdGhpbmsgaXQmIzgy
MTc7cyBhZmZlY3RlZCBvdXIgZ2FtZSBhIGxpdHRsZSBiaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYW1lcyBz
YWlkIGhlJiM4MjE3O3Mgc2VlbiBob3cgc29tZSBjb2FjaGVzLCB0cmFpbmVycyBhbmQgb3RoZXJz
IGJlbmVmaXQgZnJvbSBoYXZpbmcgY29ubmVjdGlvbnMgdG8gYSBwYXJ0aWN1bGFyIHBsYXllciBv
ciBwbGF5ZXJzIGFuZCB0aGVuIGxvc2UgcGVyc3BlY3RpdmUuIFRoZXkgd29yayB0byBmdWxmaWxs
IHRoZWlyIHJlc3BlY3RpdmUgYWdlbmRhcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IGhpZ2ggc2Nob29sIGNv
YWNoIGp1c3Qgd29uIGhpcyBmb3VydGggc3RhdGUgY2hhbXBpb25zaGlwIGF0IHRoZSBzYW1lIGhp
Z2ggc2Nob29sIEkgcGxheWVkIGF0LiBNeSBjb2FjaCBiZWZvcmUgdGhhdCBpcyB0aGUgYWxsLXRp
bWUgd2lubmluZ2VzdCBjb2FjaCBhdCB0aGUgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiwmIzgyMjE7IGhl
IHNhaWQgb2YgU3QuIFZpbmNlbnQtU3QuIE1hcnkgY29hY2ggRHJ1IEpveWNlIElJIGFuZCBVQSBj
b2FjaCBLZWl0aCBEYW1icm90LjwvcD48cD4mIzgyMjA7QnV0IHRoZXkgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBk
b2luZyBpdCBiZWNhdXNlIHRoZXkgZmVsdCB0aGV5IGhhZCBzb21ldGhpbmcgdG8gZ2FpbiBmcm9t
IGl0LiBUaGV5IHdlcmUgZG9pbmcgaXQgYmVjYXVzZSB0aGV5IGxvdmVkIHRoZSBraWRzIGFuZCB0
aGV5IHdhbnRlZCB0aGUga2lkcyB0byBiZSBzdWNjZXNzZnVsLiBJIHRoaW5rIGl0JiM4MjE3O3Mg
YSBkYW5nZXJvdXMgdGhpbmcgYW5kIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQgZ2V0cyB0YWxrZWQg
YWJvdXQgYSBsb3QuIEl0JiM4MjE3O3MgYSBkYW5nZXJvdXMgdGhpbmcgd2hlbiBpdCBjb21lcyB0
byB0aGUgZnVuZGFtZW50YWxzIG9mIHRoZSBnYW1lIGFuZCB0aGUgZnVuZGFtZW50YWxzIG9mIHNw
b3J0IGluIGdlbmVyYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Kb3ljZSwgcmVhY2hlZCBieSBwaG9uZSBNb25k
YXksIHNwb2tlIG9mIGxvb2tpbmcgZm9yIHBsYWNlcyB0byBwcmFjdGljZSBpbiBDbGV2ZWxhbmQg
d2hlbiBKYW1lcyB3YXMgYSBwcmV0ZWVuIGFuZCBob3cgSmFtZXMgd2FzIGZvY3VzZWQgb24gaGlz
IGdvYWwgYXMgYSAxMC15ZWFyLW9sZC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYWJv
dXQgcGxheSB0aW1lLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IHdhcyBzZXJpb3VzLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+Sm95Y2Ugc2FpZCBmb2N1cyB3YXMgYSBoYWxsbWFyayBvZiB0aGUgU3QuIFYtTSB0
ZWFtcyBoZSBhbmQgRGFtYnJvdCBjb2FjaGVkLCB3aGljaCBhbHNvIGluY2x1ZGVkIERydSBKb3lj
ZSBJSUkgYW5kIFJvbWVvIFRyYXZpcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoYXQgZ3JvdXAsIGZvciB0aGUg
bW9zdCBwYXJ0LCBubyBjbG93bmluZyBhcm91bmQsIGl0IHdhcyBhbGwgYWJvdXQgYnVzaW5lc3Ms
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UgYWx3YXlzIHRvbGQgdGhlbSB0aGVyZSYjODIxNztz
IG5vIHNob3J0Y3V0cyB0aHJvdWdoIHRoaXMuICBJdCYjODIxNztzIGFsbCBhYm91dCB0aGUgaGFy
ZCB3b3JrLiBZb3UgaGF2ZSB0byBwdXQgaW4gdGhlIHdvcmsuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYW1lcyBh
cHByZWNpYXRlZCB0aGUga25vd2xlZGdlIHRoZXkgaW1wYXJ0ZWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5
IHNob3dlZCB0b3VnaG5lc3MgYW5kIHN0YXllZCBvbiBtZSBldmVyeSBzaW5nbGUgZGF5ISYjODIy
MTsgaGUgc2FpZCBpbiBvbmUgb2YgaGlzIFN1bmRheSBuaWdodCB0d2VldHMuICYjODIyMDtOZXZl
ciBzdWdhciBbY29hdGVkXSBub3RoaW5nICYjODIzMDsgYW5kIGxpdCBtZSB1cCB3aGVuIEkgd2Fz
biYjODIxNzt0IGFwcGx5aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VWx0aW1hdGVseSwgSmFtZXMgc2FpZCBo
ZSB3YXMgdGhhbmtmdWwgZm9yIHRoZSB0b3VnaCBsb3ZlIGFuZCBndWlkYW5jZSBoZSByZWNlaXZl
ZCBmcm9tIHRob3NlIGNsb3NlIHRvIGhpbS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIGRlZmluaXRlbHkgcHVs
bGVkIG5vIHB1bmNoZXMgd2l0aCB0aG9zZSBndXlzLCYjODIyMTsgSm95Y2Ugc2FpZC48L3A+PHA+
VGhlIHJlc3VsdCBjYW4mIzgyMTc7dCBiZSBkZW5pZWQuIEphbWVzIGFuZCB0ZWFtbWF0ZXMgb24g
dGhvc2UgU3QuIFYtTSBzcXVhZHMgd2VudCBvbiB0byBlbmpveSB2YXJ5aW5nIGRlZ3JlZXMgb2Yg
c3VjY2VzcyBpbiBjb2xsZWdlIGFuZCB0aGUgcHJvcy48L3A+PHA+SmFtZXMgc2FpZCBoZSB1bmRl
cnN0b29kIHdoYXQgU291dGggQ2Fyb2xpbmEgY29hY2ggRnJhbmsgTWFydGluIG1lYW50IHdoZW4g
aGUgdGFsa2VkIGFib3V0IGFkdWx0cyBiZWluZyBhdCB0aGUgcm9vdCBvZiB0aGUgcHJvYmxlbSBi
ZWNhdXNlIHRoZXkgbGV0IHRoZSBwbGF5ZXJzIHdhbGsgYWxsIG92ZXIgdGhlbS48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGFsbG93aW5nIHRoZXNlIGtpZHMgdG8gZG8gd2hhdGV2ZXIgdGhleSB3
YW50IHRvIGRvIGluc3RlYWQgb2YgYmVpbmcgdG91Z2hlciBvbiB0aGVtIGFuZCBqdXN0IGJyZWFr
aW5nIGRvd24gd2FsbHMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLjwvcD48cD5Kb3ljZSBoYXMgY29hY2hlZCBo
aXMgc2hhcmUgb2YgcGxheWVycyB3aG8mIzgyMTc7dmUgZ29uZSBvbiB0byBncmVhdGVyIHN1Y2Nl
c3MuIEhlIHNhaWQgdGhhdCBhIG1peHR1cmUgb2YgZmFjdG9ycyBjb250cmlidXRlcyB0byB3aGF0
IEphbWVzIHRhbGtlZCBhYm91dCwgaW5jbHVkaW5nIGEgbGFjayBvZiBmb2N1cyBvbiB0aGUgcGFy
dCBvZiBzb21lIHN0dWRlbnQtYXRobGV0ZXMgYW5kIGEgc2Vuc2Ugb2YgZW50aXRsZW1lbnQgdGhh
dCBjb21lcyBmcm9tIHNvbWUgb2YgdGhlIHBhcmVudHMuIENvYWNoZXMgc3VjaCBhcyBKb3ljZSBz
dGlsbCBicm9rZXIgaW4gcmVhbGl0eSwgYnV0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IGFsbCBvbiB0aGVtLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBnb3QgdG8gYmUgYSB0aW1lIHdoZW4geW91JiM4MjE3
O3JlIHdpbGxpbmcgdG8gZ28gdG8gdGhlIG90aGVyIGVuZCBvZiB0aGUgY291cnQgaW5zdGVhZCBv
ZiBwbGF5aW5nIHBpY2stdXAsJiM4MjIxOyBKb3ljZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7WW91IGhhdmUgdG8g
YmUgd2lsbGluZyB0byBnbyB0byB0aGUgb3RoZXIgZW5kIG9mIHRoZSBjb3VydCBieSB5b3Vyc2Vs
ZiBhbmQgd29yayB0byBnZXQgYmV0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SmFtZXMgYWdyZWVkLjwvcD48
cD4mIzgyMjA7TGlrZSBJIHNhaWQgaW4gbXkgdHdlZXQsIEkgd2FzIHB1c2hlZCBhbmQga2lja2Vk
IGFuZCBsb3ZlZCwgYW5kIHRoZW4gSSB3YXMgcHVzaGVkIGFuZCBraWNrZWQgc29tZSBtb3JlLCYj
ODIyMTsgaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBoYXZlIHRvIGtub3cgdGhhdCBpbiBvcmRlciB0byBr
bm93IGV4YWN0bHkgd2hhdCB5b3UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gZ2V0IG91dCBvZiB5b3Vyc2Vs
ZiBhcyBhIHlvdW5nIG1hbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsIHNwb3J0cyB3cml0
ZXIgTWFybGEgUmlkZW5vdXIgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPjxwPkdlb3Jn
ZSBNLiBUaG9tYXMgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdtdGhvbWFzQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5nbXRob21hc0B0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZv
bGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL0dl
b3JnZVRob21hc0FCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9HZW9yZ2VUaG9t
YXNBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.