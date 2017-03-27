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LeBron takes aim at youth coaches in barrage of tweets, bemoans lack of perspective, fundamentals

By George M. Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: March 27, 2017 - 04:28 PM | Updated: March 28, 2017 - 03:56 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (right) looks to pass the ball to center Tristan Thompson (front) as Denver Nuggets guard Jamal Murray defends during the first half of a game in March 2017, in Denver. (AP Photo/David Zalubowski)


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