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Arts & entertainment

LeBron to sing ‘Carpool Karaoke’ and more: ‘It’s going to be phenomenal’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 21, 2017 - 04:19 PM | Updated: March 22, 2017 - 07:42 AM
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LeBron James stands with 'The Late Late Show' host James Corden. James will join Corden and Ice Cube on an upcoming episode of Carpool Karaoke. (Photo via LeBron James' Instagram)


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