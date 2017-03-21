All CATEGORIES
☰ Menu

LeBron to sing ‘Carpool Karaoke’ and more: ‘it’s going to be phenomenal’

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 21, 2017 - 04:19 PM | Updated: March 21, 2017 - 04:56 PM

MORE IN SPORTS

cavs22cut_1 Lynne Sladky - AP
LeBron James says he doesn’t understand uproar over his sitting out ‘a couple games’ - 8:03 PM

LOS ANGELES: LeBron James believes if he were scoring 16 points a game, there would be no controversy over NBA stars resting in nationally televised games.

tribe22cut_01
Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC
cavs21web
Braces just another badge of courage for Cavaliers’ ironman Tristan Thompson
tribe21cut_01
Indians’ Opening Day infield in flux with Jason Kipnis out to start regular season
Football: East’s Devanier Floyd, Ramon Fields commit to play at the University of Akron - 8:27 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next