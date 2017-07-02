All CATEGORIES
☰ Menu

Cavaliers

Luxury tax bill skyrockets as Cavaliers agree to three-year, $22 million contract with Kyle Korver

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 2, 2017 - 06:38 PM | Updated: July 3, 2017 - 07:31 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) takes the shot in the second half of a game agains the Atlanta Hawks in April 2017, in Atlanta. The Hawks won in overtime 126-125. (AP Photo/Todd Kirkland)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

tribe05_11 Tony Dejak - AP
Padres 1, Indians 0: Corey Kluber makes history in loss

CLEVELAND: Indians ace Corey Kluber elevated his recent stretch to a plateau no other pitcher in franchise history has reached, but a lineup that came up short multiple times and a run of poor defensive plays led to a 1-0 loss to the San Diego Padres on Tuesday night in front of a sellout crowd at Progressive Field.

tnotes05_01
Indians manager Terry Francona misses Tuesday’s game, has tests at Cleveland Clinic
High school wrestling: Wadsworth coach John Gramuglia selected to be enshrined in National Wrestling Hall of Fame and Museum
Sports news roundup — July 4
RubberDucks 5, Senators 2: Eric Haase hits two home runs to lead Ducks to win
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next