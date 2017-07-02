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Luxury tax bill skyrockets as Cavaliers agree to three-year, $22 million contract with Kyle Korver

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 2, 2017 - 06:38 PM | Updated: July 3, 2017 - 07:31 AM
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Cleveland Cavaliers guard Kyle Korver (26) takes the shot in the second half of a game agains the Atlanta Hawks in April 2017, in Atlanta. The Hawks won in overtime 126-125. (AP Photo/Todd Kirkland)

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