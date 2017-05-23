By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist
Marla Ridenour: After a tough four quarters that showed vulnerability, Cavaliers coach Tyronn Lue, LeBron James step up May 24,2017 11:33 AM GMT Marla Ridenour Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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