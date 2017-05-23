Marla Ridenour: After a tough four quarters that showed vulnerability, Cavaliers coach Tyronn Lue, LeBron James step up

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBJdCB3YXMgdGltZSBmb3Ig
TGVCcm9uIEphbWVzIGFuZCBDYXZhbGllcnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSB0byBzdGVwIHVwIHRo
ZWlyIGdhbWVzLjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUWFRfUlItLT48cD5UaGUgZm91ci10aW1lIGxlYWd1
ZSBNVlAgYW5kIHRoZSBjb2FjaCB3aXRoIDEmIzE4OTsgc2Vhc29ucyBhbmQgMzMgcGxheW9mZiBn
YW1lcyB1bmRlciBoaXMgYmVsdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgbGl2ZSB1cCB0byB0aGVpciByZXB1dGF0
aW9ucyBmb3IgdGhlIHNlY29uZCBjb25zZWN1dGl2ZSBldmVuaW5nIGluIHRoZSBFYXN0ZXJuIENv
bmZlcmVuY2UgZmluYWxzLjwvcD48cD5BdCBsZWFzdCBmb3IgYSBzcGFuIG9mIGZvdXIgcXVhcnRl
cnMgb3ZlciB0d28gZ2FtZXMuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIHdlcmUgMTAtMCwgdXAgMi0wIG9uIHRo
ZSBCb3N0b24gQ2VsdGljcyBhbmQgc2VlbWluZ2x5IGNydWlzaW5nLiBUaGUgQ2VsdGljcyBoYWQg
bG9zdCBzdGFyIHBvaW50IGd1YXJkIElzYWlhaCBUaG9tYXMgZm9yIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBw
bGF5b2ZmcyB3aXRoIGEgcmlnaHQgaGlwIGluanVyeSBhdCBoYWxmdGltZSBvZiBHYW1lIDIuPC9w
PjxwPlRoZW4gY29hY2ggQnJhZCBTdGV2ZW5zIGFuZCB0aGUgQ2VsdGljcyBnYWluZWQgdGhlIHVw
cGVyIGhhbmQgb24gSmFtZXMsIEx1ZSBhbmQgdGhlIENhdnMuIFRoZSBDZWx0aWNzIHJhbGxpZWQg
ZnJvbSBhIDIxLXBvaW50IHRoaXJkLXF1YXJ0ZXIgZGVmaWNpdCBhbmQgcHVsbGVkIG91dCBhIDEx
MS0xMDggdmljdG9yeSBpbiBHYW1lIDMsIHRoZW4gdG9vayBhIDEwLXBvaW50IGhhbGZ0aW1lIGxl
YWQgaW4gR2FtZSA0IFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgYXQgUXVpY2tlbiBMb2FucyBBcmVuYS48L3A+PHA+
VGhlIENhdnMgZmluYWxseSBhd2FrZW5lZCwgdGhhbmtzIHRvIGEgcGxheW9mZiBjYXJlZXItaGln
aCA0MiBwb2ludHMgYnkgS3lyaWUgSXJ2aW5nIGFuZCBlc2NhcGVkIHdpdGggYSAxMTItOTkgdmlj
dG9yeS4gSXQgd2FzIHRoZSBraW5kIG9mIGJyZWFrb3V0IHBlcmZvcm1hbmNlIG1hbnkgaW4gdGhl
IENhdnMmIzgyMTc7IGNhbXAgaGFkIGJlZW4gZXhwZWN0aW5nIGZyb20gSXJ2aW5nLCB3aG8gaGFk
IGJlZW4gdGhlIHRoaXJkIHdoZWVsIGJlaGluZCBKYW1lcyBhbmQgS2V2aW4gTG92ZSBpbiB0aGUg
c2VyaWVzIGFuZCBmb3IgbW9zdCBvZiB0aGUgcG9zdHNlYXNvbi4gQnV0IGhlIGNvdWxkIGJlIGxp
bWl0ZWQgaW4gR2FtZSA1IGJ5IGEgc3ByYWluZWQgbGVmdCBhbmtsZSwgc3VmZmVyZWQgd2l0aCAx
OjQ3IGxlZnQgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgd2hlbiBoZSBzdGVwcGVkIG9uIFRlcnJ5IFJv
emllciYjODIxNztzIGZvb3QuPC9wPjxwPkphbWVzIGFsc28gZ290IGhpbXNlbGYgZ29pbmcgaW4g
dGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyLCBzY29yaW5nIDE1IHBvaW50cyBpbiB0aGUgZmluYWwgMTIgbWlu
dXRlcyB0byBmaW5pc2ggd2l0aCAzNCBwb2ludHMsIGZpdmUgcmVib3VuZHMgYW5kIHNpeCBhc3Np
c3RzLjwvcD48cD5CdXQgZXZlbiBhcyB0aGUgQ2F2cyB0b29rIGEgMy0xIHNlcmllcyBsZWFkIGlu
dG8gR2FtZSA1IG9uIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0IGluIEJvc3RvbiwgdGhlIENlbHRpY3MgYWdhaW4g
ZXhwb3NlZCBzb21lIG9mIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyB3ZWFrbmVzc2VzLiBFdmVuIHRob3VnaCB0
aGUgQ2F2cyBjbGVhbmVkIHRoZW0gdXAgaW4gdGhlIHNlY29uZCBoYWxmLCB0aGV5IHdpbGwgYmUg
ZHVseSBub3RlZCBieSB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzLCBhd2FpdGluZyB0aGUgd2lu
bmVyIG9mIHRoaXMgc2VyaWVzIGluIHRoZSBOQkEgRmluYWxzIHRoYXQgb3BlbiBKdW5lIDEuPC9w
PjxwPkphbWVzIHdhcyBleHBlY3RlZCB0byBsaWdodCB1cCBRdWlja2VuIExvYW5zIEFyZW5hIGFm
dGVyIGEgZGlzYXBwb2ludGluZyBTdW5kYXksIHdoZW4gaGUgZmluaXNoZWQgd2l0aCAxMSBwb2lu
dHMsIHRoZSBmb3VydGgtbG93ZXN0IHNjb3JpbmcgcGxheW9mZiBnYW1lIG9mIGhpcyBjYXJlZXIu
IFR1ZXNkYXkgd2FzIGEgbmlnaHRtYXJlIG9mIGEgZGlmZmVyZW50IHNvcnQuPC9wPjxwPkphbWVz
IHBpY2tlZCB1cCBoaXMgc2Vjb25kLCB0aGlyZCBhbmQgZm91cnRoIGZvdWxzIGluIGEgc3BhbiBv
ZiA0OjQwIGluIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlci4gV2hlbiBKYW1lcyB3YXMgd2hpc3RsZWQgZm9y
IGhpcyB0aGlyZCBhdCB0aGUgODo1NSBtYXJrLCBMdWUgZ2FtYmxlZCBhbmQgbGVmdCBoaW0gaW4u
PC9wPjxwPkl0IGJhY2tmaXJlZCwgd2l0aCBKYW1lcyBjYWxsZWQgZm9yIGFuIG9mZmVuc2l2ZSBm
b3VsIGp1c3QgMjowOSBsYXRlci4gSmFtZXMgd2VudCB0byB0aGUgYmVuY2ggd2l0aCA2OjQ2IHJl
bWFpbmluZyBpbiB0aGUgcXVhcnRlciBhbmQgdGhlIENhdnMgZG93biBieSAxMC48L3A+PHA+SXQg
YmVjYW1lIGEgbW9vdCBwb2ludCB3aGVuIElydmluZyB0b29rIG92ZXIgd2l0aCAyMSBwb2ludHMg
aW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIsIGluY2x1ZGluZyAxOSBwb2ludHMgaW4gdGhlIGZpbmFsIDQ6
NDAuIEJ1dCB0aGF0IHdhc24mIzgyMTc7dCBMdWUmIzgyMTc7cyBhbmQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7
IG9ubHkgaXNzdWUuPC9wPjxwPkZvciBhIHNwYW4gb2YgZm91ciBxdWFydGVycyBpbiBHYW1lcyAz
LTQsIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBkZWZlbnNlIHdhcyB2aXJ0dWFsbHkgbm9uZXhpc3RlbnQuIFRo
ZSBDYXZzJiM4MjE3OyBTdW5kYXkgbGV0aGFyZ3kgY2FycmllZCBvdmVyIGludG8gVHVlc2RheS48
L3A+PHA+THVlIGxpa2VzIHRvIGZvY3VzIG9uIHRha2luZyBvbmUgb3IgdHdvIHBsYXllcnMgb3V0
IG9mIHRoZSBnYW1lIGFuZCBsaXZlIHdpdGggbGV0dGluZyB0aGUgb3RoZXJzIHRyeSB0byBiZWF0
IHRoZW0uPC9wPjxwPkl0IHdvcmtlZCBpbiB0aGUgZmlyc3QgdHdvIHJvdW5kcyB3aXRoIHRoZSBJ
bmRpYW5hIFBhY2VycyYjODIxNzsgUGF1bCBHZW9yZ2UgYW5kIHRoZSBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMg
RGVNYXIgRGVSb3phbiBhbmQgS3lsZSBMb3dyeS48L3A+PHA+QnV0IFRob21hcyYjODIxNzsgaW5q
dXJ5IGNoYW5nZWQgYWxsIHRoYXQuPC9wPjxwPldpdGhvdXQgdGhlaXIgNS1mb290LTkgb2ZmZW5z
aXZlIHBvd2VyaG91c2UsIGFsc28gYSBodWdlIGRlZmVuc2l2ZSBsaWFiaWxpdHksIHRoZSBDZWx0
aWNzIGJlY2FtZSBhIGJhbGFuY2VkIHRlYW0gb2YgcGxheWVycyB3aG8gaGFkIHRvIGZpZ2h0IHRo
ZWlyIHdheSBpbnRvIHRoZSBsZWFndWUuIEx1ZSYjODIxNztzIHBsYW4gd2FzIHRod2FydGVkOyB0
aGVyZSB3YXMgbm8gb2J2aW91cyBjaG9pY2UgJiM4MjEyOyBvciBjaG9pY2VzICYjODIxMjsgdG8g
Zm9jdXMgb24uPC9wPjxwPkFsbCBvZiB3aGljaCBoYWQgbWFkZSB0aGUgQ2VsdGljcyBldmVuIG1v
cmUgZGlmZmljdWx0IHRvIHByZXBhcmUgZm9yIHRoYW4gdGhlIFdlc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBj
aGFtcGlvbiBXYXJyaW9ycywgTHVlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGUgc3R1ZmYgdGhleSYj
ODIxNztyZSBydW5uaW5nLCBpdCYjODIxNztzIGhhcmRlciB0byBkZWZlbmQgdGhhbiBHb2xkZW4g
U3RhdGUgYXMgZmFyIGFzIHRoZSBhY3Rpb25zIGFuZCBhbGwgb2YgdGhlIHJ1bm5pbmcgYXJvdW5k
IGFuZCBhbGwgb2YgdGhlIGd1eXMgdGhhdCBjYW4gbWFrZSBhbGwgdGhlIHBsYXlzLCYjODIyMTsg
aGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO1RoZXkgaGl0IHRoZSBwb3N0LCBHb2xkZW4gU3RhdGUsIGFuZCBhbGwg
dGhhdCBzdHVmZiwgYnV0IHRoZXNlIGd1eXMgYXJlIHJ1bm5pbmcgYWxsIGtpbmQgb2YgcyoqKi4g
QnJhZCYjODIxNztzIGdvdCAmIzgyMTY7ZW0gbW92aW5nIGFuZCBjdXR0aW5nIGFuZCBwbGF5aW5n
IHdpdGggcGFjZS4gRXZlcnlib2R5JiM4MjE3O3MgYSB0aHJlYXQuIEl0JiM4MjE3O3MgdG91Z2gu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtXaXRoIElzYWlhaCBnb2luZyBkb3duLCB0aGF0JiM4MjE3O3MgMjkgcG9p
bnRzIGEgZ2FtZSwgW3NvXSB5b3UmIzgyMTc7dmUgZ290IHRvIHRyeSBhbmQgc2NoZW1lIGZvciBh
IHdob2xlIGRpZmZlcmVudCBzeXN0ZW0uIFdlIHJlYWxseSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aGF0
IHRvIGV4cGVjdC4gSSB0aG91Z2h0IHdlIGRpZCBhIGdvb2Qgam9iIG1ha2luZyBhZGp1c3RtZW50
cyBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlciBhbmQgdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIg
dGhhdCByZWFsbHkgaGVscGVkIHVzIG91dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlN0aWxsLCBpbiBhIGJhdHRs
ZSBvZiA0MC15ZWFyLW9sZCBOQkEgd3VuZGVya2luZHMgYmV0d2VlbiBTdGV2ZW5zIGFuZCBMdWUs
IFN0ZXZlbnMgaGFzIHByb3ZlZCB0aHVzIGZhciB0byBiZSB0aGUgc3VwZXJpb3Igc3RyYXRlZ2lz
dC48L3A+PHA+SGlzIEFUT3MgKGFmdGVyIHRpbWVvdXQgcGxheXMpIGhhdmUgYmVlbiB2YXJpZWQg
YW5kIHN1cnByaXNpbmcsIGhpcyB0aW1lb3V0cyBjb21pbmcgYXQgdGhlIHBlcmZlY3QgbW9tZW50
cyB0byBzdGVtIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBtb21lbnR1bS48L3A+PHA+U3RldmVucyBoYXMgYWxz
byBiZWVuIHRoZSBzdXBlcmlvciBtb3RpdmF0b3IsIGNvbnZpbmNpbmcgdGhlIENlbHRpY3MgdGhh
dCBhbGwgd2FzIG5vdCBsb3N0IHdpdGhvdXQgVGhvbWFzLjwvcD48cD5JbiB0aGUgY2FzZSBvZiB0
aGUgQ2F2cywgSmFtZXMgY2FuIG1vdGl2YXRlIGhpbXNlbGYuIEJ1dCBoZSB3YXMganVzdCBhcyB0
dW5lZCBvdXQgaW4gdGhlIGZpcnN0IHF1YXJ0ZXIgb2YgR2FtZSA0IGFzIGhlIHdhcyBpbiB0aGUg
Zm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgb2YgR2FtZSAzLCB3aGVuIGhlIHdlbnQgc2NvcmVsZXNzLjwvcD48cD5U
aGVyZSBoYXMgYWxzbyBiZWVuIHRoZSBkZWNpc2lvbiB0byBrZWVwIENoYW5uaW5nIEZyeWUgb24g
dGhlIGJlbmNoIGZvciB0aGUgZW50aXJlIHNlcmllcywgZXZlbiB3aGVuIHRoZSBDYXZzIGFyZSBk
ZXNwZXJhdGUgZm9yIGEgc2NvcmluZyB0aHJlYXQuIEx1ZSBjb25zaWRlcnMgRnJ5ZSBhIGRlZmVu
c2l2ZSBsaWFiaWxpdHkgYW5kIHNhaWQgaGlzIHBsYXlpbmcgdGltZSBpbiB0aGlzIHNlcmllcyB3
b3VsZCBnbyB0byBSaWNoYXJkIEplZmZlcnNvbi48L3A+PHA+SSBjYW4mIzgyMTc7dCBzZWNvbmQt
Z3Vlc3MgTHVlIG9uIHRoYXQgb25lLCBldmVuIGlmIHRoZXJlIHdlcmUgdGltZXMgU3VuZGF5IGFu
ZCBUdWVzZGF5IHRoZSBDYXZzIGNvdWxkIGhhdmUgdXNlZCBhIGZldyBGcnllIDMtcG9pbnRlcnMu
IFRoaXMgc2VyaWVzIGlzIGJlaW5nIGRlY2lkZWQgaW4gdGhlIHBhaW50LCBmaXJzdCBieSBKYW1l
cyBhbmQgdGhlbiBUdWVzZGF5IGJ5IElydmluZy48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgcGxheWVycyB0cnVz
dCBMdWUuIFRoZXkgaGF2ZSB0aGUgdWx0aW1hdGUgZmFpdGggaW4gdGhlaXIgbGVhZGVyLCBKYW1l
cy4gVGhvc2UgdHJvdWJsaW5nIGZvdXIgcXVhcnRlcnMgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBqdXN0IGEgYnJp
ZWYgY3JhY2sgaW4gdGhlaXIgaW52dWxuZXJhYmlsaXR5LjwvcD48cD5UbyB0aGVpciBjcmVkaXQs
IHRoZXkgcGx1Z2dlZCBpdCBiZWZvcmUgdGhlaXIgY29tbWFuZCBvZiB0aGUgc2VyaWVzIGdvdCBh
d2F5LjwvcD48IS0tUFNUWUxFPVBUQUdfVGFnbGluZS0tPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.