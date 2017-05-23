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Marla Ridenour: After a tough four quarters that showed vulnerability, Cavaliers coach Tyronn Lue, LeBron James step up

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 23, 2017 - 11:17 PM | Updated: May 24, 2017 - 05:15 PM
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Cleveland Cavalier LeBron James drives to the basket past Boston Celtics forward Jae Crowder during the fourth quarter in Game 4 of the Eastern Conference finals on Tuesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. The Cavs won the game 112-99. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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