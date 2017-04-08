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Cavaliers

Marla Ridenour: After ‘terrible’ Thursday for Kyrie Irving and his knee, Cavaliers should chase No. 1 seed without him

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 8, 2017 - 06:06 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (left) shoots against Chicago Bulls guard Rajon Rondo during the first half of a game in March 2017, in Chicago. (AP Photo/Nam Y. Huh)


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