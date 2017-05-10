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NBA PLAYOFFS: EASTERN CONFERENCE FINALS

Marla Ridenour: Already anticipated Cavs-Warriors Finals rematch would be another boon for NBA

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 10, 2017 - 06:50 PM | Updated: May 11, 2017 - 01:55 PM
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In this Dec. 2016 file photo, Cleveland Cavaliers' LeBron James (left) and Golden State Warriors' Stephen Curry battle for a loose ball in the second half of a game, Sunday in Cleveland. The Cavaliers won 109-108. (AP Photo/Tony Dejak file)


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