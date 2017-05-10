All CATEGORIES
☰ Menu

NBA PLAYOFFS: EASTERN CONFERENCE FINALS

Marla Ridenour: Already anticipated Cavs-Warriors Finals rematch would be another boon for NBA

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 10, 2017 - 06:50 PM | Updated: May 11, 2017 - 01:55 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Dec. 2016 file photo, Cleveland Cavaliers' LeBron James (left) and Golden State Warriors' Stephen Curry battle for a loose ball in the second half of a game, Sunday in Cleveland. The Cavaliers won 109-108. (AP Photo/Tony Dejak file)


MORE IN SPORTS

tikes12_06 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Thanks to LeBron James, Akron students see Little Tikes factory in Hudson not just kids’ play - 11:35 PM

By a show of hands, who has either owned or purchased a Little Tikes product?

browns12cut_1
NFL rejects reinstatement bid of suspended Browns wide receiver Josh Gordon, who can reapply this fall - 11:24 PM
cavs12cut_3
Cavaliers coach Tyronn Lue praises growth, sacrifice from Kevin Love even as he vows to get All-Star forward more involved - 11:13 PM
subtrack12cut_01
Suburban League track and field: Highland sweeps American Conference; Wadsworth boys, Nordonia girls triumph in National Conference - 11:18 PM
bnotes12cut
Browns quick hits: Sashi Brown explains dislike of ‘Hard Knocks,’ discusses DeShone Kizer, other QBs and Super Bowl dreams - 11:16 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next