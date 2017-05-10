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Marla Ridenour: Already anticipated Cavs-Warriors Finals rematch would be another boon for NBA

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 10, 2017 - 06:50 PM
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Cleveland Cavaliers Richard Jefferson battles Golden State Warriors' Draymon Green for a first quarter rebound in Game 3 of the NBA Finals in June 2016 in Cleveland. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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