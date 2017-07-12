Marla Ridenour: Although Cavaliers remain quiet during free agency frenzy, being beast of the East an important consolation prize

PHA+QnJpbmdpbmcgYmFjayBLeWxlIEtvcnZlciBhbmQgc2lnbmluZyBKZWZmIEdyZWVuLCBKb3Nl
IENhbGRlcm9uIGFuZCBDZWRpIE9zbWFuIHdhcyBub3QgdGhlIGtpbmQgb2YgZnJlZS1hZ2VuY3kg
c3BsYXNoIGV4cGVjdGVkIGR1cmluZyBhIHBpdm90YWwgb2Zmc2Vhc29uIGZvciB0aGUgQ2F2YWxp
ZXJzLjwvcD48cD5HZW5lcmFsIE1hbmFnZXIgRGF2aWQgR3JpZmZpbiBhbmQgb3duZXIgRGFuIEdp
bGJlcnQgcGFydGVkIHdheXMgYW5kIHRvIHRoaXMgcG9pbnQgdGhlIGFyY2hpdGVjdCBvZiBhIHRl
YW0gdGhhdCBoYXMgZ29uZSB0byB0aHJlZSBjb25zZWN1dGl2ZSBOQkEgRmluYWxzIGFuZCB3b24g
b25lIGNoYW1waW9uc2hpcCBoYXMgbm90IGJlZW4gb2ZmaWNpYWxseSByZXBsYWNlZC4gRVNQTiBh
bmFseXN0IENoYXVuY2V5IEJpbGx1cHMgdHVybmVkIGRvd24gYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gYmVj
b21lIGhlYWQgb2YgYmFza2V0YmFsbCBvcGVyYXRpb25zLjwvcD48cD5UaGVpciB0b3AgdHdvIHRy
YWRlIHRhcmdldHMsIHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2VycyYjODIxNzsgUGF1bCBHZW9yZ2UgYW5kIHRo
ZSBDaGljYWdvIEJ1bGxzJiM4MjE3OyBKaW1teSBCdXRsZXIsIGxhbmRlZCBpbiBPa2xhaG9tYSBD
aXR5IGFuZCBNaW5uZXNvdGEsIHJlc3BlY3RpdmVseSwgd2l0aCBhIHBvdGVudGlhbCB0aHJlZS10
ZWFtIGRlYWwgZm9yIEdlb3JnZSBmaXp6bGluZyBvbiBkcmFmdCBkYXkuIFRoZXkgdHJpZWQgdG8g
c2VuZCBJbWFuIFNodW1wZXJ0IHRvIHRoZSBIb3VzdG9uIFJvY2tldHMsIGJ1dCBSb2NrZXRzIEdN
IERhcnlsIE1vcmV5IGVsZWN0ZWQgdG8gc2lnbiBkZWZlbnNpdmUtbWluZGVkIFAuSi4gVHVja2Vy
IGluc3RlYWQuIE5vdyBNb3JleSBoYXMgaGlzIHNpZ2h0cyBzZXQgb24gTmV3IFlvcmsgS25pY2tz
IGZvcndhcmQgQ2FybWVsbyBBbnRob255LCByZXBvcnRlZGx5IG9wZW4gdG8gd2FpdmluZyBoaXMg
bm8tdHJhZGUgY2xhdXNlIHRvIGpvaW4gQ2hyaXMgUGF1bC48L3A+PHA+QnV0IHRoZXJlIGFyZSBy
YXlzIG9mIGhvcGUgdG8gd2hpY2ggQ2F2cyBmYW5zIGNhbiBjbGluZy4gVGhlIHJlYnVpbGRpbmcg
QnVsbHMsIGFsdGhvdWdoIGFja25vd2xlZGdpbmcgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBpbnRlbmQgdG8g
Z2l2ZSBEd3lhbmUgV2FkZSBhIGJ1eW91dCBvZiBoaXMgJDIzLjggbWlsbGlvbiBzYWxhcnkgYmVm
b3JlIHRoZSBzdGFydCBvZiB0aGUgc2Vhc29uLCBtaWdodCByZXZpc2l0IHRoYXQgYXQgdGhlIHRy
YWRlIGRlYWRsaW5lLiBUaGF0IGNvdWxkIG9wZW4gdGhlIGRvb3IgZm9yIGEgTGVCcm9uIEphbWVz
LVdhZGUgcmV1bmlvbi48L3A+PHA+QW5kLCBtb3JlIGltcG9ydGFudCwgdGhlIENhdnMgYXJlIHN0
aWxsIHRoZSBjbGFzcyBvZiB0aGUgRWFzdC4gV2hpbGUgdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9y
cywgU2FuIEFudG9uaW8gU3B1cnMsIFJvY2tldHMgYW5kIE9rbGFob21hIENpdHkgVGh1bmRlciBh
cmUgcHVtbWVsaW5nIGVhY2ggb3RoZXIgaW4gdGhlIDIwMTggcG9zdHNlYXNvbiwgdGhlIENhdnMs
IGlmIGhlYWx0aHksIHN0aWxsIGhhdmUgZW5vdWdoIHRvIGJlYXQgdGhlIEJvc3RvbiBDZWx0aWNz
LjwvcD48cD5JdCBsb29rcyBhcyBpZiB0aGVyZSBpcyBubyB3ZWxsLXRob3VnaHQtb3V0IHBsYW4g
dG8gY29udmluY2UgSmFtZXMgdG8gcmVtYWluIGluIENsZXZlbGFuZCBuZXh0IHN1bW1lciBzaG9y
dCBvZiBob3BpbmcgdGhlIG1vcmUgcG93ZXJmdWwgV2VzdGVybiBDb25mZXJlbmNlIGNhbm5pYmFs
aXplcyBpdHNlbGYgZHVyaW5nIHRoZSBwbGF5b2ZmcyBhbmQgbGVhdmVzIGl0cyBGaW5hbHMgcmVw
cmVzZW50YXRpdmUgYnJ1aXNlZCBhbmQgd2Vha2VuZWQuPC9wPjxwPldpdGggR2lsYmVydCYjODIx
NztzIGx1eHVyeSB0YXggYmlsbCBub3cgc2t5cm9ja2V0aW5nIHRvIGEgbGVhZ3VlLWhpZ2ggJDcw
LjcgbWlsbGlvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIEVTUE4mIzgyMTc7cyBCb2JieSBNYXJrcywgR2lsYmVy
dCBtaWdodCBzZWUgdGhhdCBhcyBoaXMgYmVzdCBzdHJhdGVneS4gV2hpbGUgaGUmIzgyMTc7cyBi
ZWluZyBxdWVzdGlvbmVkIGFyb3VuZCB0aGUgY291bnRyeSAmIzgyMTI7ICYjODIyMDtXaGF0IHRo
ZSBoZWNrIGlzIERhbiBHaWxiZXJ0IGRvaW5nPyYjODIyMTsgYSByYWRpbyB0YWxrIHNob3cgaG9z
dCBmcm9tIFNlYXR0bGUgYXNrZWQgbWUgVHVlc2RheSAmIzgyMTI7IGl0IG1pZ2h0IGJlIHRoZSBt
b3N0IGxvZ2ljYWwgYXBwcm9hY2ggZm9yIGhpcyBjYXAtc3RyYXBwZWQgdGVhbS48L3A+PHA+VGhl
IENhdnMgc2hvdWxkIGhhdmUgYSBtdWNoIGVhc2llciByb3V0ZSB0byB0aGUgRmluYWxzLCBhbHRo
b3VnaCBhIGJpdCBtb3JlIGVmZm9ydCBkdXJpbmcgdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uIHdpbGwgYmUg
cmVxdWlyZWQgdG8gd2luIGFub3RoZXIgY2hhbXBpb25zaGlwLiBGbGlwcGluZyB0aGUgc3dpdGNo
IG9uIG9mZmVuc2UgaXMgb25lIHRoaW5nLCBidXQgb24gZGVmZW5zZSB0aG9zZSBoYWJpdHMgbXVz
dCBiZSBidWlsdCBkdXJpbmcgdGhlIGpvdXJuZXksIG5vIG1hdHRlciBob3cgbW9ub3Rvbm91cyBp
dCBzZWVtcyB0byB0aGUgdXN1YWxseSBib3JlZCBDYXZzLjwvcD48cD5JdCBkb2VzbiYjODIxNzt0
IGFwcGVhciB0aGUgQ2F2cyBhY2hpZXZlZCB0aGVpciBmcmVlLWFnZW5jeSBnb2FscyAmIzgyMTI7
IGF0IGxlYXN0IHRoZSBnb2FscyBvZiB0aG9zZSBvdXRzaWRlIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24uIDwv
cD48cD5HcmVlbiBhbmQgT3NtYW4gbWlnaHQgaGVscCB0aGUgQ2F2cyBpbXByb3ZlIGRlZmVuc2l2
ZWx5LCBidXQgT3NtYW4gY291bGQgYmUgYSBsb25nLXRlcm0gcHJvamVjdC4gVGhlIGJlbmNoIHdh
cyBub3Qgc2lnbmlmaWNhbnRseSBzdHJlbmd0aGVuZWQsIHdpdGggYm90aCBHcmVlbiBhbmQgQ2Fs
ZGVyb24gY29taW5nIG9mZiB0aGUgd29yc3Qgc3RhdGlzdGljYWwgc2Vhc29ucyBvZiB0aGVpciBj
YXJlZXJzLCBhbHRob3VnaCBDYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgYmVsaWV2ZXMgaGlzIGhpc3Rv
cnkgd2l0aCBHcmVlbiBmcm9tIEJvc3RvbiBjYW4gaGVscCBjaGFuZ2UgdGhhdC4gVGhleSBnb3Qg
b25seSBtYXJnaW5hbGx5IHlvdW5nZXIsIHdpdGggR3JlZW4gMzAgYW5kIE9zbWFuIDIyLiBUaGV5
IHJlcGxhY2VkIGJhY2t1cCBwb2ludCBndWFyZCBEZXJvbiBXaWxsaWFtcywgMzMsIHdpdGggQ2Fs
ZGVyb24sIDM1LCBhbHRob3VnaCBhZnRlciBXaWxsaWFtcyYjODIxNzsgRmluYWxzIHBlcmZvcm1h
bmNlIGl0IHdhcyBjbGVhciB0aGUgQ2F2cyBuZWVkZWQgYW4gdXBncmFkZS48L3A+PHA+TW9yZSB0
cm91YmxpbmcgaXMgdGhlIGZhY3QgdGhleSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZ2FpbiBncm91bmQgb24gdGhl
IGRlZmVuZGluZyBjaGFtcGlvbiBXYXJyaW9ycy4gQmFycmluZyBhIGJsb2NrYnVzdGVyIG1vdmUg
YmVmb3JlIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiBlbmRzLCB0aG9zZSBnYWlucyB3aWxsIGhhdmUgdG8g
YmUgbWFkZSBmcm9tIHdpdGhpbiB3aXRoIGJldHRlciBkZWZlbnNlLCBiZXR0ZXIgYmFsbCBtb3Zl
bWVudCBhbmQgbW9yZSBjb25zaXN0ZW50IGVmZm9ydC48L3A+PHA+VGhlcmUgaGFzIHNlZW1pbmds
eSBiZWVuIG5vdGhpbmcgYnV0IGRpc2FwcG9pbnRtZW50IHNpbmNlIEdyaWZmaW4gd2Fsa2VkIGF3
YXkgb24gSnVuZSAxOS4gPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIGRpZG4mIzgyMTc7dCBnZXQgR2VvcmdlLCBs
aWtlbHkgYmVjYXVzZSB0aGUgUGFjZXJzIHdlcmUgZGV0ZXJtaW5lZCBub3QgdG8gZGVhbCBoaW0g
dG8gYW4gRWFzdCBmb2UuIFRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0IGdldCBCdXRsZXIsIHdobyBtaWdodCBo
YXZlIGJlZW4gYSBiZXR0ZXIgZml0LiBCaWxsdXBzIHJlamVjdGVkIEdpbGJlcnQmIzgyMTc7cyBy
ZXBvcnRlZCBsb3diYWxsIG9mZmVyLCBsZWF2aW5nIGFzc2lzdGFudCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIg
S29ieSBBbHRtYW4gc2Vjb25kIGluIGNvbW1hbmQgYmVoaW5kIHRoZSBvd25lci4gVGhleSBlbGVj
dGVkIHRvIHVzZSBwYXJ0IG9mIHRoZWlyIHRheHBheWVyIG1pZGxldmVsIGV4Y2VwdGlvbiBvZiAk
NS4yIG1pbGxpb24gb24gT3NtYW4gaW5zdGVhZCBvZiBnaXZpbmcgaXQgYWxsIHRvIGd1YXJkIEph
bWFsIENyYXdmb3JkLCAzNywgd2hvIGhhcyBhdmVyYWdlZCBpbiBkb3VibGUgZmlndXJlcyBpbiBz
Y29yaW5nIGluIGVhY2ggb2YgdGhlIHBhc3QgMTUgc2Vhc29ucy4gVGhlIGJpZ2dlc3QgcGx1cyB3
YXMgdGhlIHJldHVybiBvZiBLb3J2ZXIsIGFsdGhvdWdoIE9zbWFuJiM4MjE3O3MgRXVyb2xlYWd1
ZSBoaWdobGlnaHQgdmlkZW9zIGZyb20gQW5hZG9sdSBFZmVzIGluIFR1cmtleSBtaWdodCBleGNp
dGUgZmFucy48L3A+PHA+QnV0IG9uIHRoZSBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgbGFuZHNjYXBlLCB0
aGUgQ2F2cyByZW1haW4ga2luZ3Mgb2YgdGhlIGhpbGwuPC9wPjxwPlRoZSBjb25mZXJlbmNlLWZp
bmFsaXN0IENlbHRpY3MgbGFuZGVkIHRoZWlyIHByaXplIGZyZWUgYWdlbnQgR29yZG9uIEhheXdh
cmQsIGJ1dCB0aGV5IGhhZCB0byB0cmFkZSB0aGVpciBiZXN0IGRlZmVuZGVyLCBBdmVyeSBCcmFk
bGV5LCB0byBhZmZvcmQgSGF5d2FyZC4gV2l0aG91dCBCcmFkbGV5LCB3aG8gd2lsbCBndWFyZCBL
eXJpZSBJcnZpbmc/IEluIHRoZSBjb25mZXJlbmNlIGZpbmFscyB3aGVuIHRoZXkgaGFkIEJyYWRs
ZXksIHRoZSBDZWx0aWNzIGRpZCBhIHBvb3Igam9iIG9mIHRoYXQgYXMgSXJ2aW5nIGF2ZXJhZ2Vk
IDI1LjggcG9pbnRzIGluIGZpdmUgZ2FtZXMgYW5kIHNob3QgNjIgcGVyY2VudCBmcm9tIHRoZSBm
aWVsZC48L3A+PHA+VGhlIENlbHRpY3MgYWRkZWQgTWFyY3VzIE1vcnJpcyBpbiB0aGUgZGVhbCB0
aGF0IHNlbnQgQnJhZGxleSB0byB0aGUgUGlzdG9ucy4gVGhleSBkcmFmdGVkIGZvcndhcmQgSmF5
c29uIFRhdHVtIHRoaXJkIG92ZXJhbGwuIEZvcndhcmQgSmF5bGVuIEJyb3duIHNob3dlZCBwcm9t
aXNlIGFzIGEgcm9va2llIGxhc3Qgc2Vhc29uLiBCdXQgSSYjODIxNzttIG5vdCBjb252aW5jZWQg
dGhlIENlbHRpY3MgaGF2ZSBlbm91Z2ggdG8gdGhyZWF0ZW4gdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IHRocmVl
LXllYXIgcmVpZ24gYXMgY29uZmVyZW5jZSBjaGFtcGlvbnMgdW5sZXNzIHRoZSBDYXZzIGFyZSBo
YW1wZXJlZCBieSBzaWduaWZpY2FudCBpbmp1cmllcy48L3A+PHA+VHdvIG90aGVyIDIwMTcgcGxh
eW9mZiB0ZWFtcyBhcmUgZGVjaWRlZGx5IHdlYWtlci4gRGV0ZXJtaW5lZCB0byBnZXQgc29tZXRo
aW5nIGZvciBHZW9yZ2UgJiM4MjEyOyBhbHRob3VnaCBsZXNzIHRoYW4gdGhleSBjb3VsZCBoYXZl
IHJlY2VpdmVkIGluIGEgdGhyZWUtdGVhbSBkZWFsIHRoYXQgaW5jbHVkZWQgdGhlIENhdnMgJiM4
MjEyOyB0aGUgUGFjZXJzIHRvb2sgYSBzdGVwIGJhY2t3YXJkLiBJbiB0cmFkaW5nIEJ1dGxlciwg
dGhlIEJ1bGxzIGFyZSBpbiBmdWxsLWJsb3duIHJlYnVpbGRpbmcgbW9kZSBkZXNwaXRlIHRoZSBw
cmVzZW5jZSBvZiBXYWRlLjwvcD48cD5JIGxvdmUgdGhlIHlvdW5nIE1pbHdhdWtlZSBCdWNrcywg
YnV0IHRoZXkgbmVlZCB0aW1lIHRvIHJlYWNoIGVsaXRlIHN0YXR1cy4gVGhlIENhdnMgc2VlbSB0
byBmZWVsIHRoZXkgb3duIHRoZSBUb3JvbnRvIFJhcHRvcnMuIFRoZSBXYXNoaW5ndG9uIFdpemFy
ZHMgbWlnaHQgcHJvdmlkZSBhIHBsYXlvZmYgY2hhbGxlbmdlLCBlc3BlY2lhbGx5IHdpdGggdGhl
aXIgc3BlZWQgYWdhaW5zdCBhIENhdnMgdGVhbSBzdG9ja2VkIHdpdGggb2xkIHZldGVyYW5zLjwv
cD48cD5CdXQgZm9yIGFsbCB0aGUgaGFuZC13cmluZ2luZyBhbmQgJiM4MjIwO1doYXQgaXMgRGFu
IEdpbGJlcnQgZG9pbmc/JiM4MjIxOyBhbmdzdCwgdGhlcmUgaXMgbm8gcmVhc29uIHRvIHBhbmlj
LiA8L3A+PHA+VGhlIENhdnMgc3RpbGwgaGF2ZSB0aGUgQmlnIFRocmVlLiBUaGV5IHN0aWxsIGhh
dmUgdGhlIGJlc3QgdGVhbSBpbiB0aGUgRWFzdC4gV2l0aCBHZW9yZ2UgYW5kIEJ1dGxlciBwbGF5
aW5nIGluIHRoZSBXZXN0LCB0aGV5IGhhdmUgYSBjbGVhcmVyIHBhdGh3YXkgdG8gdGhlIEZpbmFs
cywgd2hpY2ggbWlnaHQgZW5kIHVwIGJlaW5nIHRoZSBkZWNpZGluZyBmYWN0b3IgdGhhdCBrZWVw
cyBKYW1lcyBpbiBDbGV2ZWxhbmQuPC9wPjxwPlBlcmhhcHMgaXQgd2FzIG5hJiMyMzk7dmUgdG8g
YmVsaWV2ZSB0aGUgUGFjZXJzIGFuZC9vciBCdWxscyB3ZXJlIGdvaW5nIHRvIG1ha2UgYSB0cmFk
ZSB0aGF0IGRyYW1hdGljYWxseSBpbXByb3ZlZCB0aGUgY29uZmVyZW5jZS1yaXZhbCBDYXZzLCBh
cyBoYXJkIGFzIGl0IHdhcyBub3QgdG8gZ2V0IHN1Y2tlZCBpbnRvIHRoYXQgZnJlbnp5LiA8L3A+
PHA+QW4gaW1wb3J0YW50IENhdnMmIzgyMTc7IG9mZnNlYXNvbiB3aGVuIGl0IGNhbWUgdG8gZGV0
ZXJtaW5pbmcgSmFtZXMmIzgyMTc7IGZ1dHVyZSBuZXh0IHN1bW1lciBkaWRuJiM4MjE3O3QgdHVy
biBvdXQgYXMgTm9ydGhlYXN0IE9oaW9hbnMgaG9wZWQuIEJ1dCB0aGUgdGFsZW50IHRoYXQgaGVh
ZGVkIHRvIHRoZSBhbHJlYWR5IGRvbWluYW50IFdlc3QgYW5kIHRoZSBmYWN0IHRoYXQgR2Vvcmdl
IGVuZGVkIHVwIGluIE9rbGFob21hIENpdHkgaW5zdGVhZCBvZiBCb3N0b24gd2FzIGEgd2luLXdp
bi4gPC9wPjxwPkJlaW5nIHRoZSBiZWFzdCBvZiB0aGUgRWFzdCBpcyBubyBzbWFsbCBjb25zb2xh
dGlvbiBwcml6ZS48L3A+PHA+PC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91
ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20v
Y2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3
aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9N
UmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.