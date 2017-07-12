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Marla Ridenour: Although Cavaliers remain quiet during free agency frenzy, being beast of the East an important consolation prize

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 12, 2017 - 01:32 PM | Updated: July 13, 2017 - 05:44 PM
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Utah Jazz forward Gordon Hayward (20) shoots as Golden State Warriors guard Shaun Livingston (34) defends in the second half during Game 3 of a second-round playoff series in Salt Lake City. Hayward has chosen to sign with the Boston Celtics and reunite with coach Brad Stevens. (AP Photo/Rick Bowmer, File)

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