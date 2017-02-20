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Marla Ridenour: As Cavaliers open second half of season, injuries, time two biggest obstacles in title defense

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 20, 2017 - 11:09 AM | Updated: February 21, 2017 - 03:10 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (left)l and Kyle Korver share a laugh on the bench in the second half of a game against the Indiana Pacers, Feb. 15, in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


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