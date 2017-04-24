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NBA PLAYOFFS: CAVALIERS

Marla Ridenour: As Cavaliers see progress in Pacers’ series, J.R. Smith provides voice of reason

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 24, 2017 - 08:18 PM | Updated: April 25, 2017 - 07:12 AM
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Cleveland Cavaliers' JR Smith shoots against Indiana Pacers' Paul George during the first half in Game 3 of a first-round NBA basketball playoff series in April 2017, in Indianapolis. (AP Photo/Michael Conroy)


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