Marla Ridenour: As Cavaliers see progress in Pacers’ series, J.R. Smith provides voice of reason

PHA+SU5ESUFOQVBPTElTOiBMZUJyb24gSmFtZXMgd2FzIGluIGEgam92aWFsIG1vb2QsIHNpbmdp
bmcgYW5kIHJhcHBpbmcgdG8gdGhlIG11c2ljIGNvbWluZyB0aHJvdWdoIGhpcyBoZWFkcGhvbmVz
IGFzIGhlIHNhdCB0aHJvdWdoIGhpcyBwb3N0Z2FtZSBpY2luZyByb3V0aW5lLjwvcD48cD5UaGUg
Q2F2YWxpZXJzIHdlcmUgcGxlYXNlZCB0aGV5JiM4MjE3O2QgY29tcGxldGVkIGEgZm91ci1nYW1l
IHN3ZWVwIG9mIHRoZSBJbmRpYW5hIFBhY2VycyBvbiBTdW5kYXkgaW4gQmFua2VycyBMaWZlIEZp
ZWxkaG91c2UgYmVjYXVzZSBpdCBlbnN1cmVkIGEgd2VlayBvZmYgYmVmb3JlIHRoZWlyIHNlY29u
ZC1yb3VuZCBzZXJpZXMgYWdhaW5zdCB0aGUgQnVja3MtUmFwdG9ycyB3aW5uZXIgYmVnaW5zIGF0
IGhvbWUgb24gTWF5IDEuPC9wPjxwPlRoZXkgaW5zaXN0ZWQgdGhleSBtYWRlIHByb2dyZXNzLCBl
c3BlY2lhbGx5IGRlZmVuc2l2ZWx5LCBhbHRob3VnaCB0aGUgc3RhdGlzdGljcyBkb24mIzgyMTc7
dCBzdXBwb3J0IHRoYXQuIFRoZXkgc2VlbWVkIHVuZGF1bnRlZCBieSB0aGVpciBwZW5jaGFudCB0
byBsb3NlIGZvdXJ0aC1xdWFydGVyIGxlYWRzLiBFdmVuIEphbWVzJiM4MjE3OyA1OCBwZXJjZW50
IHNob290aW5nIGF0IHRoZSBmcmVlLXRocm93IGxpbmUgY291bGQgYmUgdGVtcG9yYXJpbHkgZm9y
Z290dGVuIGFzIHRoZSBmb3VyLXRpbWUgTVZQIGxlZCB0aGUgbGFyZ2VzdCBoYWxmdGltZSBjb21l
YmFjayBpbiBsZWFndWUgcG9zdHNlYXNvbiBoaXN0b3J5IGluIEdhbWUgMywgdGhlbiBzZXQgYW4g
TkJBIHJlY29yZCB3aXRoIGhpcyAyMXN0IGNvbnNlY3V0aXZlIGZpcnN0LXJvdW5kIHBsYXlvZmYg
dmljdG9yeSBpbiBHYW1lIDQuIDwvcD48cD5CdXQgbm90IGV2ZXJ5b25lIGluIHRoZSBsb2NrZXIg
cm9vbSB3YXMgcmlkaW5nIGhpZ2guIEouUi4gU21pdGggb2ZmZXJlZCB0aGUgbW9zdCByZWFsaXN0
aWMgdmlldyBvZiB3aGVyZSB0aGUgQ2F2cyBzdGFuZCwgYWx0aG91Z2ggaGlzIG1vb2QgbWF5IGhh
dmUgYmVlbiB0ZW1wZXJlZCBieSBoaXMgbmVhci1mYXRhbCBiZWhpbmQtdGhlLWJhY2sgcGFzcyB3
aXRoIDcuOSBzZWNvbmRzIGxlZnQgaW4gYSAxMDYtMTAyIHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPkFza2VkIHdo
YXQgdGhlIENhdnMgcHJvdmVkIGluIHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCwgU21pdGggc2FpZCwgJiM4MjIw
O05vdGhpbmcsIG90aGVyIHRoYW4gd2UgZ2V0IG91dCBvZiB0aGUgZmlyc3Qgcm91bmQsIEkgZ3Vl
c3MuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNtaXRoIG5ldmVyIHBsYXll
ZCBpbiBtb3JlIHRoYW4gc2l4IHBvc3RzZWFzb24gZ2FtZXMgaW4gZml2ZSBvZiBoaXMgZmlyc3Qg
c2l4IHllYXJzIGluIHRoZSBsZWFndWUgd2l0aCB0aGUgTnVnZ2V0cyBhbmQgS25pY2tzLCBzbyBo
ZSBkb2VzbiYjODIxNzt0IHRha2UgYW55IHBsYXlvZmYgdmljdG9yeSBmb3IgZ3JhbnRlZC4gQnV0
IGhlIHNhaWQgaGlzIHNlbnNlIG9mIGFjY29tcGxpc2htZW50IGluIHRoYXQgaXMgJiM4MjIwO2R3
aW5kbGluZyBhIGxpdHRsZSBiaXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IHNlZSB3aGVyZSB5
b3UmIzgyMTc7cmUgc3VwcG9zZWQgdG8gYmUsIHdoYXQgdHlwZSBvZiBiYXNrZXRiYWxsIHlvdSYj
ODIxNztyZSBzdXBwb3NlZCB0byBiZSBwbGF5aW5nIHdpdGggdGhlIGd1eXMgeW91JiM4MjE3O3Zl
IGdvdCwmIzgyMjE7IFNtaXRoIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBqdXN0IGV4cGVjdCBtb3JlLiBBdCB0
aGlzIHBvaW50LCBqdXN0IGFub3RoZXIgbm90Y2ggaW4gdGhlIGJlbHQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5G
aW5nZXIgb24gcHVsc2U8L3A+PHA+SW4gbXkgdmlldywgU21pdGggaGFkIGhpcyBmaW5nZXIgb24g
dGhlIENhdnMmIzgyMTc7IHB1bHNlIGJldHRlciB0aGFuIG1vc3Qgd2hvIHNwb2tlIFN1bmRheS48
L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBoYXJkIGZvciBtZSB0byBzd2FsbG93IHRoYXQgS3lyaWUgSXJ2aW5n
IHBsYXllZCAmIzgyMjA7Z3JlYXQsJiM4MjIxOyBhcyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIHNhaWQsIGFm
dGVyIElydmluZyBjb25uZWN0ZWQgb24gNS1vZi05IGZpZWxkIGdvYWxzIGluIHRoZSB0aGlyZCBx
dWFydGVyIGFuZCA1LW9mLTE2IGluIHRoZSBvdGhlciB0aHJlZSBwZXJpb2RzLiBJcnZpbmcgcmV2
ZXJ0ZWQgdG8gaXNvIGJhbGwgaW4gdGhlIGZvdXJ0aCBxdWFydGVyIGFuZCB3ZW50IDEtb2YtNyBh
cyB0aGUgUGFjZXJzIHRvb2sgYSB0d28tcG9pbnQgbGVhZCB3aXRoIDE6MzEgcmVtYWluaW5nIGFm
dGVyIHRyYWlsaW5nIGJ5IDEzIHdpdGggOToyOSB0byBnby48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBoYXJk
IGZvciBtZSB0byBzZWUgdGhlIHNhbWUgaW1wcm92ZW1lbnQgTHVlIGFuZCBKYW1lcyBzYXcgd2hl
biB0aGUgQ2F2cyBhcmUgdGllZCBmb3IgMTJ0aCBvdXQgb2YgMTYgdGVhbXMgaW4gZGVmZW5zaXZl
IGVmZmljaWVuY3kgKDExMSBwb2ludHMgcGVyIDEwMCBwb3NzZXNzaW9ucykgZ29pbmcgaW50byBN
b25kYXkgbmlnaHQmIzgyMTc7cyBhY3Rpb24uIFRoZSBQYWNlcnMgc2hvdCA0Ni42IHBlcmNlbnQg
ZnJvbSB0aGUgZmllbGQsIGhpZ2hlciB0aGFuIHRoZSA0NS44IHRoZSBDYXZzIGFsbG93ZWQgZHVy
aW5nIHRoZSByZWd1bGFyIHNlYXNvbiwgd2hlbiB0aGVpciBkZWZlbnNpdmUgZWZmaWNpZW5jeSB0
aWVkIGZvciAyMm5kICgxMDgpLjwvcD48cD4mIzgyMjA7RGVmZW5zaXZlbHkgSSB0aG91Z2h0IHdl
IHRvb2sgYSBzdGVwIGZvcndhcmQsJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FuZCB0aGF0JiM4
MjE3O3MgYWxsIEkgd2FudGVkIHRvIHNlZS4gSSBrbm93IHdlIGNhbiBzY29yZS4gR2V0dGluZyB0
aGUgc3RvcHMgaXMgbW9zdCBpbXBvcnRhbnQuIEFsbCB0aGVzZSBnYW1lcyBjYW1lIGRvd24gdG8g
dGhlIHdpcmUgYW5kIHdoZW4gd2UgbmVlZGVkIHRvIGdldCBzdG9wcywgd2UgZ290IHN0b3BzLiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIENhdnMmIzgyMTc7IHRvdGFsIG1hcmdpbiBvZiAxNiBwb2ludHMgaW4g
dGhlIGZvdXIgdmljdG9yaWVzIHRpZWQgdGhlIHNtYWxsZXN0IGluIGEgZm91ci1nYW1lIHN3ZWVw
IGluIE5CQSBwb3N0c2Vhc29uIGhpc3RvcnksIGFjY29yZGluZyB0byBFU1BOIFN0YXRzIGFuZCBJ
bmZvcm1hdGlvbiwgbWF0Y2hlZCBieSB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzIGluIHRoZSAx
OTc1IEZpbmFscyBhZ2FpbnN0IHRoZSBXYXNoaW5ndG9uIEJ1bGxldHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtX
ZSBkaWQgc29tZSB0aGluZ3MgZGVmZW5zaXZlbHkgdGhhdCB3ZSBoYXZlbiYjODIxNzt0IGRvbmUg
YWxsIHllYXIsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgY2hhbGxlbmdlZCBvdXIgbWlu
ZHM7IGl0IGNoYWxsZW5nZWQgb3VyIGJvZGllcy4gQW55IHRpbWUgeW91IGdvIGFnYWluc3QgYSBn
dXkgbGlrZSBQYXVsIEdlb3JnZSB5b3UgZ290dGEgaGF2ZSB5b3VyIGFudGVubmFzIHVwLiBXZSBr
bmV3IGdvaW5nIGludG8gdGhpcyBzZXJpZXMgdGhleSBoYWQgdGhlIGNvYWNoIG9mIHRoZSBtb250
aCBhbmQgdGhlIHBsYXllciBvZiB0aGUgbW9udGguIFdlIGtuZXcgQy5KLiBNaWxlcyBraWxsZWQg
dXMgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIgc2Vhc29uLiBXZSBrbmV3IGEgbG90IG9mIHRoZWlyIG90aGVyIGd1
eXMgcGxheWVkIHdlbGwgYWdhaW5zdCB1cy4gWW91IHRyeSB0byB0YWtlIHRoaW5ncyBhd2F5IGFu
ZCBtYWtlIHRoaW5ncyBtb3JlIGRpZmZpY3VsdCBvbiB0aGVtLiBXZSBnb3QgYmV0dGVyIGluIHJv
dW5kIG9uZSBhbmQgdGhhdCYjODIxNztzIGEgcGx1cyBmb3IgdXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGVu
IHRoZXJlIHdhcyB0aGUgaXNzdWUgb2YgdGhlIGZvdXJ0aC1xdWFydGVyIGxlYWRzLiBUaGVyZSB3
ZXJlIG1vcmUgZXhhbXBsZXMgdGhhbiBTdW5kYXksIHdoZW4gdGhlIENhdnMgd2VudCB3aXRob3V0
IGEgcG9pbnQgZm9yIDU6NTQgYXMgdGhlIFBhY2VycyBjbGF3ZWQgYmFjay4gSW4gR2FtZSAyLCB0
aGUgQ2F2cyBzYXcgYW4gMTgtcG9pbnQgbGVhZCB0byBzdGFydCB0aGUgZmluYWwgMTIgbWludXRl
cyBjdXQgdG8gZm91ci4gSW4gR2FtZSAxLCB0aGUgUGFjZXJzIHdlbnQgYWhlYWQgYnkgdHdvIGFm
dGVyIHRyYWlsaW5nIGJ5IDEwIHdpdGggMTE6NDQgbGVmdC48L3A+PHA+QWdhaW4sIFNtaXRoIHBy
b3ZpZGVkIHRoZSB2b2ljZSBvZiByZWFzb24gZm9yIHdoYXQgaGFzIGJlZW4gZ29pbmcgd3Jvbmcu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBnZXQgaW4gYSBmdW5reSByaHl0aG0sIHdlIHN0b3AgYXR0YWNraW5n
LCB3ZSBzdGFydCBwbGF5aW5nIHRoZSBjbG9jaywgSSBndWVzcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYj
ODIyMDtXZSBjYW4mIzgyMTc7dCBkbyB0aGF0LiBXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gYmUgYSB0ZWFt
IHRoYXQgcGxheXMgdGhlIHNhbWUgd2F5IGFsbCB0aGUgdGltZSBhcyBmYXIgYXMgZW5lcmd5IGFu
ZCBlZmZvcnQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5DYXZzJiM4MjE3OyBjb21wb3N1cmU8L3A+PHA+SmFtZXMg
bGlrZWQgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IGNvbXBvc3VyZSBpbiB0aG9zZSBzaXR1YXRpb25zLCBhbmQg
dGhlcmUgaXMgbXVjaCB0byBiZSBzYWlkIGZvciB0aGF0LiBDbG9zZSBjYWxscyBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBQYWNlcnMgbWF5IHByaW1lIHRoZW0gZm9yIG1vcmUgZGF1bnRpbmcgY2hhbGxlbmdlcyBkb3du
IHRoZSByb2FkLjwvcD48cD5CdXQgdGhpcyBpcyBubyB0aW1lIGZvciBkZWx1c2lvbnMgb2YgZ3Jh
bmRldXIsIGV2ZW4gdGhvdWdoIEphbWVzJiM4MjE3OyBpbmRpdmlkdWFsIHBlcmZvcm1hbmNlICYj
ODIxMjsgYXZlcmFnaW5nIDMyLjggcG9pbnRzLCA5LjggcmVib3VuZHMgYW5kIDkgYXNzaXN0cyBp
biBmb3VyIGdhbWVzICYjODIxMjsgbWlnaHQgaW52aXRlIHN1Y2ggbm90aW9ucy4gPC9wPjxwPkph
bWVzIEpvbmVzLCB3aG8gaGFzIGJlZW4gdG8gc2l4IGNvbnNlY3V0aXZlIEZpbmFscyB3aXRoIEph
bWVzLCBrbm93cyB3aGF0IHRoZSBkZWZlbmRpbmcgY2hhbXBpb25zIGFyZSBjaGFzaW5nIGFuZCBz
b3VuZGVkIG9wdGltaXN0aWMgYWJvdXQgd2hhdCYjODIxNztzIGFoZWFkLiA8L3A+PHA+JiM4MjIw
O1dlJiM4MjE3O3JlIGNoYXNpbmcgdG8gd2luIGFuZCB0byBiZSBhYmxlIHRvIGxvb2sgYXQgdGhl
IGZpbG0gdGhlIG5leHQgZGF5IGFuZCBzYXkgd2UgZGlkIGV2ZXJ5dGhpbmcgdG8gb3VyIHV0bW9z
dCBjYXBhYmlsaXRpZXMsJiM4MjIxOyBKb25lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2UmIzgyMTc7cmUgbm90
IHRoZXJlIHlldC4gUHJvYmFibHkgbmV2ZXIgd2lsbCBiZTsgdGhlcmUgaXMgbm8gc3VjaCB0aGlu
ZyBhcyBhIHBlcmZlY3QgZ2FtZS4gQnV0IHRoaXMgdGVhbSwgd2l0aCB0aGVzZSBndXlzIHdobyBh
cmUgc28gY29tcGV0aXRpdmUsIHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGNvbnRpbnVlIHRvIGNoYXNl
IGl0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL21hcmxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4g
Rm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20v
TVJpZGVub3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFC
SjwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.