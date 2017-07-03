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CAVALIERS

Marla Ridenour: As Chauncey Billups turns him down, Cavaliers owner Dan Gilbert’s toxic history with general managers catches up to him

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: July 3, 2017 - 01:38 PM
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Danny Ferry enjoys the moment as he is introduced as the new general manager of the Cleveland Cavaliers at a press conference at Gund Arena in June 2005 at in Cleveland. Ferry played for the Cavalier for ten years and has spent the last two seasons as Director of Basketball Operations for the San Antonio Spurs. (Akron Beacon Journal file)


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