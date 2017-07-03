Marla Ridenour: As Chauncey Billups turns him down, Cavaliers owner Dan Gilbert’s toxic history with general managers catches up to him

PHA+Q2F2YWxpZXJzIG93bmVyIERhbiBHaWxiZXJ0IGhhcyBiZWVuIHJlYnVmZmVkIGJlZm9yZS48
L3A+PHA+SW4gbWlkLUp1bmUgMjAxMCwgTWljaGlnYW4gU3RhdGUmIzgyMTc7cyBUb20gSXp6byB0
b29rIG5pbmUgZGF5cyB0byB0aGluayBhYm91dCBNU1UgYWx1bSBHaWxiZXJ0JiM4MjE3O3Mgb2Zm
ZXIgdG8gY29hY2ggdGhlIENhdnMsIHdoaWNoIHdvdWxkIGhhdmUgZG91YmxlZCBJenpvJiM4MjE3
O3Mgc2FsYXJ5LiBUaGUgdW5jZXJ0YWluIGZ1dHVyZSBvZiBMZUJyb24gSmFtZXMgd2FzIGEgbWFq
b3IgcmVhc29uIEl6em8gZGlkbiYjODIxNzt0IGxlYXAgdG8gdGhlIE5CQS4gSGlzIGRlY2lzaW9u
IHByb3ZlZCBwcmVzY2llbnQgYXMgSmFtZXMgYW5ub3VuY2VkIGhlIHdhcyBoZWFkZWQgdG8gdGhl
IE1pYW1pIEhlYXQgbGVzcyB0aGFuIGEgbW9udGggbGF0ZXIuPC9wPjxwPkl0IGhhcHBlbmVkIGFn
YWluIE1vbmRheSwgd2hlbiBDaGF1bmNleSBCaWxsdXBzICYjODIxMjsgR2lsYmVydCYjODIxNztz
IHRvcCBjaG9pY2UgdG8gaGVhZCBiYXNrZXRiYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgJiM4MjEyOyB0dXJuZWQg
ZG93biBoaXMgbXVsdGkteWVhciBvZmZlciBhZnRlciBjb25zaWRlcmluZyBpdCBmb3IgMTEgZGF5
cy4gVGhpcyByZWplY3Rpb24gc2hvd2VkIHRoYXQgR2lsYmVydCB1bmRlcmVzdGltYXRlZCBoaXMg
dG94aWMgaGlzdG9yeSB3aXRoIGdlbmVyYWwgbWFuYWdlcnMsIGFuZCB0byBhIGxlc3NlciBleHRl
bnQgY29hY2hlcywgd2hlbiBoZSBwYXJ0ZWQgd2F5cyB3aXRoIEdNIERhdmlkIEdyaWZmaW4gb24g
SnVuZSAxOS48L3A+PHA+U2luY2UgaGUgdG9vayBvdmVyIG9uIE1hcmNoIDEsIDIwMDUsIEdpbGJl
cnQgaGFzIGhhZCBzaXggY29hY2hlcywgaW5jbHVkaW5nIE1pa2UgQnJvd24mIzgyMTc7cyB0d28g
c3RpbnRzLCBhbmQgaXMgbG9va2luZyBmb3IgaGlzIGZpZnRoIGJhc2tldGJhbGwgY2hpZWYuPC9w
PjxwPlRoZSBkZXBhcnRlZCBpbmNsdWRlIGNvYWNoZXMgUGF1bCBTaWxhcywgQnJvd24sIEJ5cm9u
IFNjb3R0LCBCcm93biBhbmQgRGF2aWQgQmxhdHQuIFRoZSBsYXR0ZXImIzgyMTc7cyBvdXN0ZXIg
Y2FtZSBhdCB0aGUgaW5zaXN0ZW5jZSBvZiBHcmlmZmluLCB3aG8gcmVwbGFjZWQgQmxhdHQgd2l0
aCB0b3AgYXNzaXN0YW50IFR5cm9ubiBMdWUuIFRoZSBvdGhlciBleC1HTXMgd2VyZSBKaW0gUGF4
c29uLCBEYW5ueSBGZXJyeSBhbmQgQ2hyaXMgR3JhbnQuPC9wPjxwPkEgMTcteWVhciBOQkEgdmV0
ZXJhbiBhbmQgMjAwNCBGaW5hbHMgTVZQLCBCaWxsdXBzIGhhcyBiZWVuIGV5ZWluZyBhIGZyb250
IG9mZmljZSBqb2IgZm9yIGEgbG9uZyB0aW1lLiBIZSBoYXMgYSByZWxhdGlvbnNoaXAgd2l0aCBH
aWxiZXJ0IGdvaW5nIGJhY2sgMTAgeWVhcnMuIEdpbGJlcnQgbGl2ZXMgaW4gRGV0cm9pdCwgaGlz
IGNvbXBhbmllcyBhcmUgYmFzZWQgdGhlcmUgYW5kIGhlIGhhcyBhbiBhZmZpbml0eSBmb3IgYWxs
IHRoaW5ncyBNaWNoaWdhbiAoZXhjZXB0IHByZXN1bWFibHkgdGhlIHJpdmFsIFdvbHZlcmluZXMp
LjwvcD48cD5ZZXQgQmlsbHVwcyBoYWQgYSBjaGFuY2UgYXQgaGlzIGRyZWFtIGpvYiBhbmQgcGFz
c2VkLCBhcyBFU1BOJiM4MjE3O3MgQWRyaWFuIFdvam5hcm93c2tpIHJlcG9ydGVkIE1vbmRheSwg
ZXZlbiB3aGVuIG9mZmVyZWQgd2hhdCBUaGUgQXRobGV0aWMgc2FpZCB3YXMgYSBmaXZlLXllYXIg
Y29udHJhY3QuPC9wPjxwPk1pc3NpbmcgaGlzIGRhdWdodGVyJiM4MjE3O3Mgc2VuaW9yIHllYXIg
b2YgaGlnaCBzY2hvb2wgaW4gRGVudmVyIGNhbiYjODIxNzt0IGJlIEJpbGx1cHMmIzgyMTc7IG9u
bHkgcmVhc29uLjwvcD48cD5Nb25leSBwbGF5ZWQgYSBwYXJ0LCB3aXRoIEdpbGJlcnQgb2ZmZXJp
bmcgYmV0d2VlbiAkMi0zIG1pbGxpb24sIGFjY29yZGluZyB0byBDbGV2ZWxhbmQuY29tJiM4MjE3
O3MgSm9lIFZhcmRvbiwgYW5kIEJpbGx1cHMgd2FudGluZyBtb3JlLiBCdXQgdGhlcmUgd2VyZSBh
bHNvIHRoZSBpc3N1ZXMgb2YgcG93ZXIgYW5kIHRydXN0LjwvcD48cD5Ob25lIG9mIEdpbGJlcnQm
IzgyMTc7cyBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXJzIGhhdmUgcmVjZWl2ZWQgYSBjb250cmFjdCBleHRlbnNp
b24uIFRoYXQgaGlzdG9yeSBsb29tcyBsaWtlIGEgYmxhY2sgY2xvdWQgb3ZlciB0aGUgZnJhbmNo
aXNlLCBkZXNwaXRlIHRocmVlIGNvbnNlY3V0aXZlIHRyaXBzIHRvIFRoZSBGaW5hbHMgYW5kIG9u
ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAuIEdpbGJlcnQgaGFzIGFsc28gbmV2ZXIgZ2l2ZW4gaGlzIGdlbmVyYWwg
bWFuYWdlcnMgdGhlIGluZmx1ZW5jZSB0aGV5IHNvdWdodC48L3A+PHA+VGhlIHBhcmFkZSBvZiBm
b3JtZXIgQ2F2cyBjb2FjaGVzIGZhbGwgaW50byB0d28gY2F0ZWdvcmllcyAmIzgyMTI7IHRob3Nl
IHdobyBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCB3aW4gb3IgdGhvc2Ugd2hvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBmaXQgd2l0
aCBKYW1lcy4gU2lsYXMgYW5kIFBheHNvbiB3ZXJlIGJvdGggZ29uZSBsZXNzIHRoYW4gdHdvIG1v
bnRocyBhZnRlciBHaWxiZXJ0IHRvb2sgY29udHJvbCwgd2hpY2ggd2FzIHVuZGVyc3RhbmRhYmxl
IGFmdGVyIGEgc2Vjb25kLWhhbGYgY29sbGFwc2UgY29zdCB0aGUgdGVhbSBhIGNoYW5jZSBhdCB0
aGUgcGxheW9mZnMuPC9wPjxwPkJ1dCBHaWxiZXJ0JiM4MjE3O3Mgb3RoZXIgZ2VuZXJhbCBtYW5h
Z2VycyBoYXZlIGhhZCBkaW1pbmlzaGluZyB0ZW51cmVzLiBGZXJyeSBsYXN0ZWQgZml2ZSB5ZWFy
cywgR3JhbnQgbmVhcmx5IGZvdXIsIEdyaWZmaW4gdGhyZWUuIE9uIHBhcGVyLCB0aGF0IGhhZCB0
byBsb29rIGZyaWdodGVuaW5nIHRvIEJpbGx1cHMuPC9wPjxwPk9uIEZlYi4gMjcsIDIwMDUgd2hl
biBHaWxiZXJ0IGhpcmVkIEZlcnJ5LCB3aG8gcGxheWVkIDEwIHllYXJzIGZvciB0aGUgQ2F2cyBh
bmQgd2FzIGVtcGxveWVkIGFzIHRoZSBTYW4gQW50b25pbyBTcHVycyBkaXJlY3RvciBvZiBiYXNr
ZXRiYWxsIG9wZXJhdGlvbnMsIEdpbGJlcnQgYWRtaXR0ZWQgaGUgaW50ZXJ2aWV3ZWQgMjIgcGVv
cGxlLiBUaGUgY2FuZGlkYXRlcyBpbmNsdWRlZCBLaWtpIFZhbmRld2VnaGUgYW5kIEplcnJ5IFdl
c3QuICBBdCB0aGF0IHRpbWUgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIGNvYWNoIExhcnJ5IEJyb3duIHdhcyBl
eHBlY3RlZCB0byBiZWNvbWUgdGVhbSBwcmVzaWRlbnQsIGJ1dCBHaWxiZXJ0IHNhaWQgQnJvd24g
aGFkIGEgc2VyaW91cyBtZWRpY2FsIGNvbmRpdGlvbiBhbmQgdGhlIENhdnMgY291bGQgbm90IHdh
aXQgdG8gbW92ZSBmb3J3YXJkLiBUaGUgTkJBIGRyYWZ0IHdhcyB0aGUgbmV4dCBkYXkuPC9wPjxw
PlRoYXQgc291bmRzIHNpbWlsYXIgdG8gdGhlIHN0cnVjdHVyZSBHaWxiZXJ0IGhhZCBwcm9wb3Nl
ZCB0byBCaWxsdXBzLCB3aG8gcmVwb3J0ZWRseSB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gYWJsZSB0byBoaXJl
IGhpcyBvd24gZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VyLjwvcD48cD5XaGlsZSBHcmFudCYjODIxNztzIHRlbnVy
ZSBjYW1lIGR1cmluZyB0aGUgeWVhcnMgd2l0aG91dCBKYW1lcywgaGUgc2V0IHVwIEdyaWZmaW4g
d2l0aCBhIHN0b2NrcGlsZSBvZiBkcmFmdCBwaWNrcyBHcmlmZmluIHVzZWQgaW4gdHJhZGVzIHRv
IGJ1aWxkIHRoZSByb3N0ZXIgd2hlbiBKYW1lcyByZXR1cm5lZC4gR3JhbnQgd2FzIGFsc28gdGhl
IGZpcnN0IHRvIGJlbGlldmUgaW4gdGhlIHBvc3NpYmlsaXR5IEphbWVzIHdvdWxkIGNvbWUgaG9t
ZSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBib29rIDxlbT5SZXR1cm4gb2YgdGhlIEtpbmc8L2VtPiBieSBF
U1BOJiM4MjE3O3MgQnJpYW4gV2luZGhvcnN0IGFuZCBEYXZlIE1jTWVuYW1pbi4gTm9uZSBvZiB0
aGF0IGNhcnJpZWQgYW55IHdlaWdodCB3aXRoIEdpbGJlcnQuPC9wPjxwPkZlcnJ5JiM4MjE3O3Mg
dGltZSB3aXRoIHRoZSBDYXZzIHdhcyB0aGUgc2Vjb25kLW1vc3QgcHJvZHVjdGl2ZSBiZWhpbmQg
R3JpZmZpbiYjODIxNztzLCBhbmQgdGhlaXIgYnJlYWt1cHMgd2l0aCBHaWxiZXJ0IHNoYXJlIHNp
bWlsYXJpdGllcy48L3A+PHA+VGhlIENhdnMgd2VudCAyNzItMTM4IHVuZGVyIEZlcnJ5LCByZWFj
aGVkIHRoZSAyMDA3IEZpbmFscyBhbmQgd29uIDYwIGdhbWVzIGluIGJhY2stdG8tYmFjayBzZWFz
b25zLiBXaGVuIEdpbGJlcnQgYW5kIEZlcnJ5IHBhcnRlZCB3YXlzIG9uIEp1bmUgNCwgMjAxMCwg
R2lsYmVydCBzYWlkLCAmIzgyMjA7QW4gb3JnYW5pemF0aW9uIGV2b2x2ZXMgYW5kIHRoZSB3YXkg
cGVvcGxlIFt0aGlua10gZXZvbHZlcy4gRXZlcnlib2R5IGhhcyB0byBiZSAxMDAgcGVyY2VudCBh
bGlnbmVkIG9uIHRoZSBwYXRoIGZvcndhcmQuIERhbm55IGlzIG1hdHVyZSBlbm91Z2ggYW5kIEkg
YW0gbWF0dXJlIGVub3VnaCB0byBzZWUgdGhhdCBvdXIgY29yZSBiZWxpZWZzIGFyZW4mIzgyMTc7
dCBsaW5lZCB1cC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoYXQgc291bmRzIGVlcmlseSBsaWtlIHRoZSBzdGF0
ZW1lbnQgR3JpZmZpbiByZWxlYXNlZCB0aHJvdWdoIGhpcyBhZ2VudCBvbiBKdW5lIDE5LjwvcD48
cD4mIzgyMjA7RGFuIGFuZCBJIG5vdyBrbm93IHRoYXQgW3dlXSBhcmUgYSB0ZWFtIGJ1aWx0IGxh
cmdlbHkgb24gdGhlIGNvbmNlcHQgb2YgZml0IGFuZCB3ZSBhcmUgbm93IGF0IGEgcG9pbnQgd2hl
cmUgdGhlIGZpdCBpcyBub3QgcmlnaHQgZm9yIHVzIHRvIGNvbnRpbnVlIHdpdGggb25lIGFub3Ro
ZXIsJiM4MjIxOyBHcmlmZmluIHNhaWQsIHBlciBNY01lbmFtaW4uPC9wPjxwPlRob3NlIGNvbW1l
bnRzIGNhbWUgc2V2ZW4geWVhcnMgYXBhcnQgYW5kIHNob3cgbm90aGluZyBoYXMgY2hhbmdlZCBp
biByZWdhcmRzIHRvIGhvdyB0aGUgQ2F2cyBhcmUgcnVuLiBHaWxiZXJ0IGhhcyB0aGUgc2FtZSBt
ZWRkbGluZyBzdHlsZSB0aGF0IGhhcyBtYWRlIG90aGVyIG93bmVycyBwYXJpYWhzIGluIENsZXZl
bGFuZC4gSGlzIGhhbmRzLW9uIGFwcHJvYWNoLCBhbHRob3VnaCBub3QgdW5pcXVlIGluIHByb2Zl
c3Npb25hbCBzcG9ydHMsIHJlcXVpcmVzIG1hbmFnZW1lbnQgZnJvbSBoaXMgTm8uIDIgbWFuYWdl
ci48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGVub3VnaCB0byBzY2FyZSBvZmYgYSB2ZXRlcmFuIGJhc2tl
dGJhbGwgZXhlY3V0aXZlLCBtdWNoIGxlc3MgYSByZXNwZWN0ZWQgZm9ybWVyIHBsYXllciBsaWtl
IEJpbGx1cHMsIHdobyBoYXMgbm8gZnJvbnQgb2ZmaWNlIGV4cGVyaWVuY2UuIE5vIG1hdHRlciB0
aGUgcGVyc29uIG9yIGhpcyBiYWNrZ3JvdW5kLCBhIHJlbGF0aW9uc2hpcCB3aXRoIEdpbGJlcnQg
aGFzIHByb3ZlZCB0byBiZSB1bnN1c3RhaW5hYmxlIGluIHRoZSBsb25nIHRlcm0uPC9wPjxwPldp
dGggZnJlZSBhZ2VuY3kgdW5kZXJ3YXksIEdpbGJlcnQgaGFzIG5vIHRpbWUgdG8gaW50ZXJ2aWV3
IDIyIGNhbmRpZGF0ZXMuIEhlIHdpbGwgaGF2ZSB0byBxdWlja2x5IGRldGVybWluZSBhIFBsYW4g
Qiwgd2hpY2ggV29qbmFyb3dza2kgc2FpZCBoZSBkaWQgbm90IGhhdmUsIGZvY3VzaW5nIG9uIEJp
bGx1cHMgYXMgaGUgcG9uZGVyZWQgR3JpZmZpbiYjODIxNztzIGV4aXQuIEJpbGx1cHMgd2FzIGFs
c28gbG9iYnlpbmcgZm9yIHRoZSBqb2IgZHVyaW5nIFRoZSBGaW5hbHMuPC9wPjxwPlRoYXQgbWF5
IG1lYW4gR2lsYmVydCB3aWxsIHByb21vdGUgZnJvbSB3aXRoaW4sIGFzIGhlIGRpZCB3aXRoIEdy
YW50IGFuZCBHcmlmZmluLCBhbmQgaGFuZCB0aGUgam9iIHRvIGFzc2lzdGFudCBHTSBLb2J5IEFs
dG1hbiwgd2hvIGhhcyBiZWVuIHNlY29uZCBpbiBjb21tYW5kIHNpbmNlIEdyaWZmaW4mIzgyMTc7
cyBkZXBhcnR1cmUuIFdvam5hcm93c2tpIHNhaWQgTW9uZGF5IHRoYXQgQWx0bWFuIGlzIGFkZXB0
IGF0IHB1dHRpbmcgdG9nZXRoZXIgYmlnIGRlYWxzLCBwYXJ0aWNpcGF0aW5nIGluIHRob3NlIHdo
aWxlIHdvcmtpbmcgYWxvbmdzaWRlIEdyaWZmaW4uIEV2ZW4gaWYgQWx0bWFuJiM4MjE3O3MgdGVu
dXJlIGlzIHJlbGF0aXZlbHkgc2hvcnQsIHRoZSBqb2Igd291bGQgcHJvdmlkZSBhIGdvb2Qgc3Rl
cHBpbmcgc3RvbmUgdG8gYSBtb3JlIHN0YWJsZSBzaXR1YXRpb24gZm9yIGhpbS48L3A+PHA+QWx0
aG91Z2ggQmlsbHVwcyB3b3VsZCBoYXZlIGJlZW4gd2Fsa2luZyBvZmYgdGhlIEVTUE4gc2V0IHJp
Z2h0IGludG8gdGhlIHRvcCBqb2IsIEkgYmVsaWV2ZWQgaGlzIGxlYWRlcnNoaXAgYWJpbGl0eSwg
dGllcyB3aXRoIEdpbGJlcnQgYW5kIGNsb3NlIGZyaWVuZHNoaXAgd2l0aCBMdWUgbWFkZSBoaXMg
aGlyaW5nIGEgbGVhcCBvZiBmYWl0aCB3b3J0aCB0YWtpbmcuPC9wPjxwPlVuZm9ydHVuYXRlbHks
IEJpbGx1cHMgbG9va2VkIGF0IHRoZSB0cmFpbCBvZiBmYWxsZW4gZ2VuZXJhbCBtYW5hZ2VycyBh
bmQgY291bGRuJiM4MjE3O3QgcmVjaXByb2NhdGUuPC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJsb2cgYXQg
PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5v
aGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRw
Oi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.