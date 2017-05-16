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Marla Ridenour: As his choice of T-shirt showed, Cavaliers’ LeBron James is salty and determined for conference finals

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 16, 2017 - 03:28 PM | Updated: May 17, 2017 - 10:32 AM
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LeBron James speaks to the media on Tuesday, May 7 at Cleveland Clinic Courts.

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