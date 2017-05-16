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Marla Ridenour: As his choice of T-shirt showed, Cavaliers’ LeBron James is salty and determined for conference finals

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 16, 2017 - 03:28 PM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) slam dunks the ball past Toronto Raptors forward Serge Ibaka (9) during first half of their second round playoff game, May 7 in Toronto. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)


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