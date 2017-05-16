Marla Ridenour: As his choice of T-shirt showed, Cavaliers’ LeBron James salty, determined for conference finals

PHA+SU5ERVBFTkRFTkNFOiBMZUJyb24gSmFtZXMgd2FzIGluIGZ1bGwgcGxheW9mZiBtb2RlLjwv
cD48cD5BcyB0aGUgQ2F2YWxpZXJzIG9wZW4gdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBmaW5hbHMg
YWdhaW5zdCB0aGUgQm9zdG9uIENlbHRpY3MgV2VkbmVzZGF5IG5pZ2h0IGF0IFREIEdhcmRlbiwg
dGhhdCYjODIxNztzIGEgcG9zaXRpdmUgc2lnbi48L3A+PHA+U3BlYWtpbmcgVHVlc2RheSBmb3Ig
dGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2UgTWF5IDcsIEphbWVzIHdhcyBmb2N1c2VkLiBIaXMgdmliZSB3
YXMgc2FsdHkuIEhlIHdhcyBub3QgcGxlYXNlZCB0aGF0IHRoZSBtZWRpYSBkaWQgbm90IGNsZWFy
IGEgcGF0aCB0byB0aGUgbWljcm9waG9uZSBzdGFuZCBmb3IgaGltLiBIZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qg
d2FudCB0byByZWxpdmUgdGhlIGluY2lkZW50IGZyb20gR2FtZSA0IG9mIHRoZSBmaXJzdCByb3Vu
ZCBvZiB0aGUgcGxheW9mZnMgaW4gMjAxNSwgd2hlbiB0aGUgQ2VsdGljcyYjODIxNzsgS2VsbHkg
T2x5bnlrIGRpc2xvY2F0ZWQgdGVhbW1hdGUgS2V2aW4gTG92ZSYjODIxNztzIHNob3VsZGVyIGFz
IHRoZXkgYmF0dGxlZCBmb3IgYSByZWJvdW5kLjwvcD48cD5Bc2tlZCBpZiBPbHlueWsgd2FzIGEg
ZGlydHkgcGxheWVyLCBKYW1lcyBvZmZlcmVkIGxpdHRsZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7
bSBub3QgYWJvdXQgc3RvcnkgbGluZXMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkIG9mIHRoZSBzdWJqZWN0IGJy
b3VnaHQgdXAgb24gdGhlIFROVCBwb3N0LWdhbWUgc2hvdyBtaW51dGVzIGFmdGVyIHRoZSBDZWx0
aWNzIGVsaW1pbmF0ZWQgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gV2l6YXJkcyBNb25kYXkgbmlnaHQuICYjODIy
MDtJJiM4MjE3O20ganVzdCBnb2luZyB0byBwbGF5IGJhc2tldGJhbGwuIFlvdSBndXlzIGFyZSB0
cnlpbmcgdG8gY3JlYXRlIHN0b3J5IGxpbmVzLCBJJiM4MjE3O20gbm90IGZvciAuLi4uIFRoZSBv
bmx5IHN0b3J5IGxpbmUgaXMgQ2VsdGljcyB2cy4gQ2F2cyBhbmQgd2hvIGNhbiB3aW4gdGhpcyBz
ZXJpZXMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5KYW1lcywgMzIsIGhhcyBwbGF5ZWQgb25seSBlaWdodCBnYW1l
cyBpbiB0aGUgcGFzdCA0MCBkYXlzLiBUaGUgQ2F2cyBjb21wbGV0ZWQgdGhlaXIgc3dlZXAgb2Yg
dGhlIFRvcm9udG8gUmFwdG9ycyBvbiBNYXkgNy48L3A+PHA+SGUgc2FpZCBhcyB0aGUgQ2F2cyB3
ZXJlIGluIHRoZSBtaWRzdCBvZiBhIHdlZWsmIzgyMTc7cyBicmVhayBhZnRlciBzd2VlcGluZyB0
aGUgSW5kaWFuYSBQYWNlcnMgdGhhdCBoaXMgYm9keSBmZWVscyB3b3JzZSB3aGVuIGhlIGRvZXNu
JiM4MjE3O3QgcGxheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZmVlbCB3b3JzZSB0aGFuIEkmIzgyMTc7dmUg
ZmVsdCwgSSB0b2xkIHlvdSB0aGF0LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBUdWVzZGF5LCBtdW1ibGluZyBz
b21ldGhpbmcgaW5kaXNjZXJuaWJsZSBhZnRlcndhcmQuPC9wPjxwPlRoZSBDZWx0aWNzIG1heSBi
ZSBtZWRpYSBkYXJsaW5ncywgd2hpY2ggbWlnaHQgY2FycnkgcGVyY2VpdmVkIGRpc3Jlc3BlY3Qg
dGhhdCB1cHNldHMgSmFtZXMsIGJ1dCB0aGUgQ2F2cyBhcmUgaGVhdnkgZmF2b3JpdGVzLiBBY2Nv
cmRpbmcgdG8gRVNQTi5jb20sIHRoZSBvZGRzIHNvYXJlZCBpbiBhIG1hdHRlciBvZiBob3VycyBi
ZXR3ZWVuIE1vbmRheSBuaWdodCBhbmQgVHVlc2RheSBtb3JuaW5nIGF0IHRoZSBXZXN0Z2F0ZSBM
YXMgVmVnYXMgU3VwZXJCb29rLiA8L3A+PHA+SmFtZXMgaGFzIHBsYXllZCAyOSBwb3N0c2Vhc29u
IGdhbWVzIGFnYWluc3QgdGhlIENlbHRpY3MgaW4gaGlzIGNhcmVlciwgYW5kIGNhcnJpZXMgYSAx
Ny0xMiByZWNvcmQuIEhlIGhhc24mIzgyMTc7dCBsb3N0IGFuIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBw
bGF5b2ZmIHNlcmllcyBzaW5jZSB0aGUgQ2VsdGljcyBlbGltaW5hdGVkIHRoZSBDYXZzIGluIEdh
bWUgNiBvZiB0aGUgc2VtaWZpbmFscyBpbiAyMDEwIGFuZCBoZSByaXBwZWQgb2ZmIGhpcyBqZXJz
ZXkgaW4gdGhlIFREIEdhcmRlbiB0dW5uZWwuIFNvb24gaGUgd2FzIGdvbmUgdG8gdGhlIE1pYW1p
IEhlYXQsIHdoZXJlIGhlIHdvbiB0d28gb2YgaGlzIHRocmVlIGNoYW1waW9uc2hpcHMuPC9wPjxw
PkluIHRob3NlIDI5IGdhbWVzLCBKYW1lcyBoYXMgYXZlcmFnZWQgMjkgcG9pbnRzLCA4LjggcmVi
b3VuZHMsIDUuOCBhc3Npc3RzLCAxLjkgc3RlYWxzIGFuZCAxLjQgYmxvY2tlZCBzaG90cy48L3A+
PHA+SGUgbWlnaHQgZXhwZWN0IG1vcmUgZnJvbSBoaW1zZWxmIHRoaXMgdGltZS4gSGUmIzgyMTc7
cyBhdmVyYWdpbmcgMzQuNCBwb2ludHMsIDkuMCByZWJvdW5kcywgNy4xIGFzc2lzdHMsIDIuMSBz
dGVhbHMgYW5kIDEuNSBibG9ja3MgaW4gZWlnaHQgcGxheW9mZiBnYW1lcyB0aGlzIHNlYXNvbi48
L3A+PHA+SmFtZXMgaGFzIGFsc28gd29uIGhpcyBwYXN0IHRocmVlIHBsYXlvZmYgc2VyaWVzIGFn
YWluc3QgdGhlIENlbHRpY3MsIHR3byBvZiB0aG9zZSB3aXRoIHRoZSBIZWF0LiBUaGUgQ2F2cyBz
d2VwdCB0aGUgQ2VsdGljcyBpbiAyMDE1LCBhIHNlcmllcyBtYXJyZWQgYnkgdHdvIGluY2lkZW50
cyBpbiBHYW1lIDQgJiM4MjEyOyBMb3ZlJiM4MjE3O3MgaW5qdXJ5IGFuZCBKLlIuIFNtaXRoIHB1
bmNoaW5nIHRoZSBDZWx0aWNzJiM4MjE3OyBKYWUgQ3Jvd2Rlci4gQ3Jvd2RlciBmZWxsIGFuZCBz
cHJhaW5lZCB0aGUgYW50ZXJpb3IgY3J1Y2lhdGUgbGlnYW1lbnQgaW4gaGlzIGtuZWUgYnV0IG1h
bmFnZWQgdG8gYXZvaWQgc3VyZ2VyeTsgU21pdGggd2FzIHN1c3BlbmRlZCBmb3IgdGhlIG5leHQg
dHdvIGdhbWVzIGFnYWluc3QgdGhlIEF0bGFudGEgSGF3a3MuPC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIGhlIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIHRhbGsgYWJvdXQgdGhlIHVnbHkgbW9tZW50cyBpbiB0aGUgbWF0
Y2h1cCYjODIxNztzIGhpc3RvcnksIEphbWVzIGdlbnVpbmVseSBhcHByZWNpYXRlcyB0aGUgQ2Vs
dGljcyYjODIxNzsgaGlzdG9yeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlJiM4MjE3O3Mgb25seSB0d28g
d2lubmluZ2VzdCBmcmFuY2hpc2VzIGluIHRoZSBoaXN0b3J5IG9mIHRoZSBnYW1lLCB0aGUgTGFr
ZXJzIGFuZCB0aGUgQ2VsdGljcy4gSnVzdCByZXNwZWN0IHRoYXQgYW5kIGxvb2sgb3V0IHVwIGlu
IHRoZSBzdGFuZHMgYW5kIHNlZSB0aGUgYmFubmVycywgc2VlIHRoZSBqZXJzZXlzIHJldGlyZWQg
YW5kIHRoaW5ncyBvZiB0aGF0IG5hdHVyZSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPkJ1dCBoZSBk
b2VzbiYjODIxNzt0IHRha2UgdGltZSBiZWZvcmUgdGhlIGdhbWUgdG8gYXBwcmVjaWF0ZSB0aGUg
c2V0dGluZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7dmUgbG9va2VkIHVwIHRoZXJlIGFuZCBzZWVu
IGhvdyBjb29sIGl0IHdhcywgYnV0IEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgSSBhY3R1YWxseSBwYXVz
ZWQsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBoYXZlbiYjODIxNzt0IHBhdXNlZCBpbiBteSBj
YXJlZXIgeWV0LCBhdCBhbGwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaXRoIHRoYXQgbGFzdCByZW1hcmssIEph
bWVzIGdhdmUgYSBnbGltcHNlIG9mIGhpcyBsZXZlbCBvZiBkZXRlcm1pbmF0aW9uLiBIZSBtaWdo
dCBiZWxpZXZlIHRoaXMgcm91bmQgb2YgdGhlIHBsYXlvZmZzIGlzIHdoZXJlIHRoZSByZWFsIGNo
YWxsZW5nZXMgYmVnaW4sIGVzcGVjaWFsbHkgc2luY2UgdGhlIENlbHRpY3Mga25vY2tlZCBoaXMg
Q2F2cyBvdXQgb2YgdGhlIHBsYXlvZmZzIGluIDIwMDggYW5kICYjODIxNzsxMC48L3A+PHA+QXMg
bGl0dGxlIGFzIEphbWVzIHNhaWQgaW4gYSBzcGFuIG9mIGZpdmUgbWludXRlcyBiZWZvcmUgdGhl
IGJhbmsgb2YgbWljcm9waG9uZXMsIHdoYXQgaGUgd29yZSBtaWdodCBoYXZlIG1vc3QgcmV2ZWFs
ZWQgaG93IGhlIGZlZWxzLiBIZSYjODIxNztkIGR1ZyBvdXQgYSBzaGlydCBoZSYjODIxNztzIHdv
cm4gYmVmb3JlIGluIHRoZSBwbGF5b2Zmcywgb25lIG1hZGUgZm9yIGhpcyBhbG1hIG1hdGVyLCBT
dC4gVmluY2VudC1TdC4gTWFyeSBIaWdoIFNjaG9vbC48L3A+PHA+VGhlIGJsYWNrLCBzbGVldmVs
ZXNzIE5pa2UgdGVlIGJvcmUgYSBnb2xkIGxlcHJlY2hhdW4gdGhyb3dpbmcgYSBwdW5jaC48L3A+
PHA+SGUmIzgyMTc7cyByZWFkeSBmb3IgdGhlIHBoeXNpY2FsaXR5IHRoYXQgaGFzIGJvcmRlcmVk
IG9uIGJydXRhbGl0eSBkdXJpbmcgcGFzdCBDYXZzLUNlbHRpY3MmIzgyMTc7IHBsYXlvZmYgc2Vy
aWVzLiBKYW1lcyBkaWRuJiM4MjE3O3QgbmVlZCB0byBleHBvdW5kIG9uIHN0b3J5IGxpbmVzLCBo
aXMgY2hvaWNlIG9mIHByYWN0aWNlIGdlYXIgZGVsaXZlcmVkIHRoZSBtZXNzYWdlLjwvcD48cD5N
YXJsYSBSaWRlbm91ciBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bXJpZGVub3Vy
QHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5tcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+
LiBSZWFkIHRoZSBDYXZzIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9jYXZz
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3
aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQkoiIHRh
cmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.