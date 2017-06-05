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NBA Finals: Game 3 Warriors at Cavaliers

Marla Ridenour: As LeBron James’ help wilts under pressure, Cavaliers find themselves in familiar position from his first incarnation

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 5, 2017 - 05:45 PM | Updated: June 6, 2017 - 08:37 AM
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Cleveland Cavaliers LeBron James (left) is fouled by Golden State Warriors Klay Thompson during the first quarter of Game 2 of the NBA Finals at Oracle Arena in Oakland, Calif. (Jose Carlos Fajardo/Bay Area News Group/TNS)

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