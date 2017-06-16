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Marla Ridenour: As question of LeBron James’ future looms, Cavaliers face offseason conundrums that carry high price and risk, no certain reward

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 16, 2017 - 01:16 PM
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Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving, seated from left, LeBron James, Richard Jefferson, Kyle Korver and J.R. Smith sit on the bench during the second half of Game 2 of basketball's NBA Finals against the Golden State Warriors in Oakland, Calif., Sunday, June 4, 2017. (AP Photo/Marcio Jose Sanchez)


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