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Marla Ridenour: As question of LeBron James’ future looms, Cavaliers face offseason conundrums that carry high price and risk, no certain reward

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 16, 2017 - 01:16 PM

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Marla Ridenour: As question of LeBron James’ future looms, Cavaliers face offseason conundrums that carry high price and risk, no certain reward - 1:16 PM

The Cavaliers’ personnel decisions in the next four months can’t be driven merely by fine-tuning a roster to beat the champion Golden State Warriors.

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