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Marla Ridenour: Believe it or not, Cavaliers might be better this season — and they’ll need to be

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: October 22, 2016 - 02:26 PM
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Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue instructs his team against the Washington Wizards during the first half of an NBA preseason basketball game, Tuesday, Oct. 18, 2016, in Columbus, Ohio. (AP Photo/Jay LaPrete)


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