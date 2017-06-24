Marla Ridenour: Buyouts for Dwyane Wade, Carmelo Anthony could create brOhio partnership with LeBron James next season

PHA+V2hpbGUgQ2F2YWxpZXJzIGZhbnMgd2VyZSB3YXRjaGluZyB0aGVpciBibG9ja2J1c3RlciB0
cmFkZSBob3BlcyBkYXNoZWQgZHVyaW5nIHRoZSBOQkEgRHJhZnQgb24gVGh1cnNkYXkgbmlnaHQs
IENhcm1lbG8gQW50aG9ueSBhbmQgRHd5YW5lIFdhZGUgd2VyZSB0YWtpbmcgaW4gc3ByaW5nIG1l
bnN3ZWFyIHNob3dzIGF0IFBhcmlzIEZhc2hpb24gV2Vlay48L3A+PHA+UGVyaGFwcyBhIGZldyBt
b3JlIGphY2tldHMgc3VpdGFibGUgZm9yIE5vcnRoZWFzdCBPaGlvIG1pZ2h0IGJlIGluIG9yZGVy
LjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgb2YgdGhlaXIgZnJhbmNoaXNlcywgQW50aG9ueSYjODIxNztzIE5l
dyBZb3JrIEtuaWNrcyBhbmQgV2FkZSYjODIxNztzIENoaWNhZ28gQnVsbHMsIGNvdWxkIHNvb24g
bWFrZSB0aGVtIGJ1eW91dCBjYW5kaWRhdGVzLiBUaGUgQ2F2cyB3aWxsIGhhdmUgbm8gaW5mbHVl
bmNlIG9uIHRoZWlyIGZ1dHVyZXMgc2hvcnQgb2YgTGVCcm9uIEphbWVzIGxvYmJ5aW5nIGhpcyB0
d28gY2xvc2UgZnJpZW5kcyB0byBqb2luIGhpbSBpbiBDbGV2ZWxhbmQgaWYgdGhvc2UgYnV5b3V0
cyBhcmUgb2ZmZXJlZCwgYnV0IGEgJiM4MjIwO2JyT2hpbyYjODIyMTsgcGFydG5lcnNoaXAgaXMg
cG9zc2libGUgYmVmb3JlIHRoZSAyMDE4IHBsYXlvZmZzIGJlZ2luLjwvcD48cD5UaGUgQnVsbHMg
bGF1bmNoZWQgdGhlaXIgeW91dGggbW92ZW1lbnQgVGh1cnNkYXkgd2l0aCBhIHN0dW5uaW5nIHRy
YWRlIG9mIEppbW15IEJ1dGxlciB0byB0aGUgTWlubmVzb3RhIFRpbWJlcndvbHZlcy4gVGhhdCBs
ZWZ0IFdhZGUsIGluIHRoZSBmaW5hbCB5ZWFyIG9mIGhpcyBjb250cmFjdCwgcG9zc2libHkgbG9v
a2luZyBhdCBhbm90aGVyIHNlYXNvbiB0aGF0IGF0IGJlc3QgZW5kcyBpbiB0aGUgZmlyc3Qgcm91
bmQgb2YgdGhlIHBsYXlvZmZzLjwvcD48cD5XYWRlLCAzNSwgdG9sZCB0aGUgQnVsbHMgb24gVHVl
c2RheSB0aGF0IGhlIHdhcyBwaWNraW5nIHVwIGhpcyAkMjMuOCBtaWxsaW9uIHBsYXllciBvcHRp
b24gZm9yIDIwMTctMTgsIGJ1dCBDaGljYWdvIG1lZGlhIHJlcG9ydHMgZGlkIG5vdCBzYXkgd2hl
dGhlciBoZSBoYWQgc2lnbmVkIHRoZSBwYXBlcndvcmssIHdoaWNoIGlzIGR1ZSBvbiBUdWVzZGF5
LiBFdmVuIGlmIGhlIGhhcywgRVNQTi5jb20mIzgyMTc7cyBaYWNoIExvd2Ugd3JvdGUgRnJpZGF5
IHRoYXQgV2FkZSAmIzgyMjA7aXMgYSBsb2NrJiM4MjIxOyB0byBnZXQgYm91Z2h0IG91dCBuZXh0
IHNlYXNvbi48L3A+PHA+SGUgaXMgYSBDaGljYWdvIG5hdGl2ZSwgYnV0IHRoYXQgbG95YWx0eSBt
aWdodCBubyBsb25nZXIgZ28gYm90aCB3YXlzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hhdCB3ZSYjODIxNzt2
ZSBkb25lIHRvbmlnaHQgaXMgc2V0IGEgZGlyZWN0aW9uLCYjODIyMTsgQnVsbHMgdmljZSBwcmVz
aWRlbnQgb2YgYmFza2V0YmFsbCBvcGVyYXRpb25zIEpvaG4gUGF4c29uIHNhaWQgb2YgdGhlIEJ1
dGxlciB0cmFkZS4gJiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGRvIGl0IHdpdGggeW91bmcg
cGxheWVycy4gV2UmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gYmUgZGlzY2lwbGluZWQgYW5kIHBhdGllbnQu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGF0IGFsc28gZG9lcyBub3QgYm9kZSB3ZWxsIGZvciBCdWxscyBndWFy
ZCBSYWpvbiBSb25kbywgd2hvIGNvdWxkIGJlIHRyYWRlZCBuZXh0IHdlZWssIGJ1dCBpdCBsb29r
cyBwb3NzaWJsZSB0aGF0IFdhZGUgY291bGQgYmUgY3V0IGxvb3NlIGJlZm9yZSB0aGUgZW5kIG9m
IEZlYnJ1YXJ5LjwvcD48cD5BbnRob255LCAzMywgaGFzIHR3byB5ZWFycyBsZWZ0IG9uIGhpcyBj
b250cmFjdCBhdCAkMjYuMiBtaWxsaW9uIGFuZCAkMjcuOSBtaWxsaW9uIChhIHBsYXllciBvcHRp
b24pLiBIZSYjODIxNztzIGJlZW4gaW5zaXN0ZW50IGFib3V0IHJlbWFpbmluZyBpbiBOZXcgWW9y
aywgYnV0IGhlJiM4MjE3O3MgY2xlYXJseSBubyBsb25nZXIgd2FudGVkLiBUd28gZGF5cyBhZnRl
ciB0aGUgS25pY2tzIGZpbmlzaGVkIGEgMzEtNTEgc2Vhc29uLCBwcmVzaWRlbnQgUGhpbCBKYWNr
c29uIHNhaWQgQW50aG9ueSAmIzgyMjA7d291bGQgYmUgYmV0dGVyIG9mZiBzb21ld2hlcmUgZWxz
ZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBub3QgYmVlbiBhYmxlIHRvIHdpbiB3
aXRoIFtBbnRob255XSBvbiB0aGUgY291cnQgYXQgdGhpcyB0aW1lLCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBz
YWlkIGluIEFwcmlsLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayB0aGUgZGlyZWN0aW9uIHdpdGggb3VyIHRlYW0g
aXMgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGEgcGxheWVyIHRoYXQgd291bGQgYmUgYmV0dGVyIG9mZiBzb21l
d2hlcmUgZWxzZSBhbmQgdXNpbmcgaGlzIHRhbGVudCBzb21ld2hlcmUgd2hlcmUgaGUgY2FuIHdp
biBvciBjaGFzZSB0aGF0IGNoYW1waW9uc2hpcC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphY2tzb24mIzgyMTc7
cyBNZWxvLXNoYW1pbmcgaGFzIG5vdCBsZXQgdXAuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIxNztkIGxp
a2UgaGltIHRvIGhhdmUgc3VjY2VzcywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZCBhdCB0aGUgZHJhZnQg
Y29tYmluZSBpbiBtaWQtTWF5LiAmIzgyMjA7VGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IGlzIG5hcnJvd2luZy4g
V2UmIzgyMTc7cmUgbm90IGdvaW5nIHRvIGJlIHRoZXJlLiBIb3BlZnVsbHksIHdlJiM4MjE3O2xs
IGJlIG1heWJlIGEgcGxheW9mZiB0ZWFtIG5leHQgeWVhci4gSXQgd291bGQgYmUgdG91Z2ggdG8g
Y29uc2lkZXIgdXMgYSBwb3NzaWJsZSBjaGFtcGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFudGhvbnkgaGFz
IGEgbm8tdHJhZGUgY29udHJhY3QgYW5kIGEgMTUgcGVyY2VudCB0cmFkZSBraWNrZXIsIGFsdGhv
dWdoIGhlIG1pZ2h0IHRha2UgYSBidXlvdXQgdG8gcGxheSB3aXRoIEphbWVzLiBUaGUgS25pY2tz
IHNlZW0gdG8gYmUgYSB0b3RhbCBkaXNhc3Rlciwgd2l0aCBKYWNrc29uIHRhbGtpbmcgYWJvdXQg
dHJhZGluZyBLcmlzdGFwcyBQb3J6aW5naXMgb24gZHJhZnQgbmlnaHQsIGFsdGhvdWdoIG5vIG9u
ZSBwYWlkIHRoZSBvdXRyYWdlb3VzIHJhbnNvbSBKYWNrc29uIGRlbWFuZGVkIHRvIGRlYWwgdGhl
IDIxLXllYXItb2xkIHN0YXIgcG93ZXIgZm9yd2FyZC4gS25pY2tzIG93bmVyIEphbWVzIERvbGFu
IHdhcyBwbGF5aW5nIHdpdGggaGlzIGJsdWVzLXJvY2sgYmFuZCAzJiMxODk7IG1pbGVzIGF3YXkg
ZnJvbSB0aGUgZHJhZnQgYXQgQmFyY2xheXMgQ2VudGVyIGFuZCB1bmF3YXJlIG9mIHdoYXQgd2Fz
IGdvaW5nIG9uLjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBsYWNrIG9mIGFzc2V0cywgdGhl
cmUgaXMgbm8gd2F5IGZvciB0aGVtIHRvIGdldCBXYWRlIGFuZCBBbnRob255IHdpdGhvdXQgYnV5
b3V0cywgd2hpY2ggd291bGQgbWVhbiB0aGUgQnVsbHMgYW5kIEtuaWNrcyB3b3VsZCBwYXkgdGhl
IGJ1bGsgb2YgdGhlaXIgc2FsYXJ5LiBUaG9zZSBjaXJjdW1zdGFuY2VzIHdvdWxkIHJlcG9ydGVk
bHkgbGVhdmUgdGhlIENhdnMgd2l0aCBhIHByaWNlIHRhZyBvZiAkNS4xIG1pbGxpb24gZWFjaCBh
cyBtaWQtbGV2ZWwgZXhjZXB0aW9ucy48L3A+PHA+Rm9ybWVyIENhdnMgR2VuZXJhbCBNYW5hZ2Vy
IERhdmlkIEdyaWZmaW4gcmVsaWVkIG9uIGJ1eW91dHMgdG8gYm9vc3QgdGhlIHJvc3RlciBsYXN0
IEZlYnJ1YXJ5IGFuZCBNYXJjaCB3aGVuIHRoZSB0ZWFtIGFkZGVkIGJhY2t1cCBwb2ludCBndWFy
ZCBEZXJvbiBXaWxsaWFtcyBhbmQgY2VudGVyIEFuZHJldyBCb2d1dC4gQWx0aG91Z2ggR3JpZmZp
biBwYXJ0ZWQgd2F5cyB3aXRoIENhdnMgb3duZXIgRGFuIEdpbGJlcnQgb24gTW9uZGF5LCBBc3Np
c3RhbnQgR00gS29ieSBBbHRtYW4gc2F3IGhvdyB3ZWxsIGl0IHdvcmtlZC48L3A+PHA+QW1vbmcg
TkJBIGluc2lkZXJzLCBBbnRob255IGlzIHNlZW4gYXMgYSBkaW5vc2F1ciB3aG8gbGFja3MgdGhl
IHNwZWVkIHRvIGtlZXAgdXAgd2l0aCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgcGFjZS4gQnV0IHBsYXlpbmcg
d2l0aCBKYW1lcyBicmluZ3Mgb3V0IHRoZSBiZXN0IGluIGhpcyB0ZWFtbWF0ZXMsIHdpdGggZXgt
S25pY2sgSi5SLiBTbWl0aCBwZXJoYXBzIHRoZSBiZXN0IGV4YW1wbGUuIFdpbGxpYW1zIGdvdCBp
biBkcmFtYXRpY2FsbHkgYmV0dGVyIHNoYXBlIGluIGhpcyBmZXcgbW9udGhzIGluIENsZXZlbGFu
ZCwgaGlzIHRyYWluaW5nIGluc3BpcmVkIGJ5IGJlaW5nIGFyb3VuZCB0aGUgQ2F2cy48L3A+PHA+
QW50aG9ueSBoYXMgbmV2ZXIgd29uIGEgY2hhbXBpb25zaGlwLCBzbyBqb2luaW5nIEphbWVzLCBL
eXJpZSBJcnZpbmcgYW5kIEtldmluIExvdmUgc2hvdWxkIGJlIGF0dHJhY3RpdmUuIEFudGhvbnkg
YWxzbyBwbGF5ZWQgbmVhcmx5IHRocmVlIHNlYXNvbnMgd2l0aCB0aGUgRGVudmVyIE51Z2dldHMg
YW5kIEtuaWNrcyB3aXRoIENoYXVuY2V5IEJpbGx1cHMsIG11bGxpbmcgdGhlIGNoYW5jZSB0byBi
ZWNvbWUgdGhlIENhdnMgcHJlc2lkZW50IG9mIGJhc2tldGJhbGwgb3BlcmF0aW9ucy48L3A+PHA+
QW50aG9ueSBhbmQgV2FkZSB3b3VsZCBub3QgaGVscCB0aGUgQ2F2cyBnZXQgeW91bmdlciwgYnV0
IGJvdGggd291bGQgcHJvdmlkZSBzb21lIG9mIHRoZSBzY29yaW5nIHB1bmNoIHRoZSBDYXZzIGxh
Y2tlZCBpbiB0aGUgMjAxNyBOQkEgRmluYWxzIGFnYWluc3QgdGhlIFdhcnJpb3JzLiBGb3IgV2Fk
ZSwgdGhlIGNoYW5jZSB0byBjaGFzZSBoaXMgZm91cnRoIGNoYW1waW9uc2hpcCAmIzgyMTI7IGhp
cyB0aGlyZCB3aXRoIEphbWVzICYjODIxMjsgd291bGQgYmUgYSBiaWcgZHJhdyBzaG91bGQgdGhl
IEJ1bGxzIGRlY2lkZSB0aGV5JiM4MjE3O3JlIHJlYWR5IHRvIGFjY2VsZXJhdGUgdGhlIHlvdXRo
IG1vdmVtZW50LjwvcD48cD5XaXRoIHRoZSBDYXZzIGluIGx1eHVyeSBhbmQgcmVwZWF0ZXIgdGF4
IGhlbGwsIG1vc3QgcHJlc3VtZWQgSmFtZXMsIDMyLCB3b3VsZCBoYXZlIHRvIGhlYWQgdG8gTG9z
IEFuZ2VsZXMgYWZ0ZXIgbmV4dCBzZWFzb24gdG8gcGxheSB3aXRoIGZyaWVuZHMgYmVmb3JlIGhp
cyBjYXJlZXIgd2luZHMgZG93bi4gVGhhdCBtaWdodCBub3QgYmUgdGhlIGNhc2UuIENpcmN1bXN0
YW5jZXMgY291bGQgdW5pdGUgdGhyZWUgb2YgdGhlIHRvcCBmaXZlIHBpY2tzIGluIHRoZSAyMDAz
IGRyYWZ0IGluIENsZXZlbGFuZCBzb21ldGltZSBuZXh0IHNlYXNvbi48L3A+PHA+TWFybGEgUmlk
ZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFj
b25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBo
ZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.