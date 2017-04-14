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NBA Playoffs: Cavaliers vs. Pacers

Marla Ridenour: Cavaliers can reach the NBA Finals, but there’s much to improve

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 14, 2017 - 08:15 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James (right) is fouled as he drives against Charlotte Hornets' Cody Zeller during the second half of a game in March 24 in Charlotte, N.C. (AP Photo/Chuck Burton)


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