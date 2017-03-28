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Marla Ridenour: Cavaliers conceding high playoff seed not as farfetched as it sounds, but convincing LeBron an issue

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 28, 2017 - 05:48 PM | Updated: March 29, 2017 - 07:21 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (left) sits on the bench after leaving the game after being injured during the second half against the San Antonio Spurs, Monday in San Antonio. San Antonio won 103-74. (AP Photo/Darren Abate)


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