All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 6, 2017 - 11:37 AM

MORE IN SPORTS

Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it - 11:37 AM

BOSTON: The battle for the No. 1 seed in the Eastern Conference didn’t have to be this close.

cavs06cut_01
Cavaliers 114, Celtics 91: LeBron James’ dazzling second-quarter effort shows who’s boss in Eastern Conference showdown
baseball06cut_03
Baseball 2017: Bobbleheads, fireworks, ticket prices -- what’s new for fans of the Akron RubberDucks and Cleveland Indians
Indians’ Carlos Santana preparing for return to outfield during series against Arizona Diamondbacks - 11:49 AM
field06cut_1
RubberDucks first to test out new lights at Progressive Field; new food offerings at Cleveland ballpark - 10:51 AM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next