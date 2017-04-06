All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 6, 2017 - 11:37 AM | Updated: April 7, 2017 - 01:47 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James, front ptries to block a pass by Boston Celtics guard Isaiah Thomas (4) during the fourth quarter Wednesday in Boston. The Cavaliers defeated the Celtics 114-91. (AP Photo/Charles Krupa)


MORE IN SPORTS

nascar10cut_02 Tony Gutierrez - AP
NASCAR: Changed track, same result at Texas with Jimmie Johnson win - 10:41 PM

FORT WORTH, Texas: Jimmie Johnson still knows how to get to Victory Lane at Texas, even from the back of the field on a track that had changed significantly since his first six wins there.

On the record: University of Akron women’s golf team wins 21st consecutive match - 10:41 PM
NBA: Russell Westbrook sets triple-double record, Thunder beat Nuggets - 10:41 PM
playball09_web
Canal Park’s debut 20 years ago included a police standoff in the outfield and a mascot falling from the sky
cavs10cutweb
Hawks 126, Cavaliers 125 (OT): Cavs blow 26-point lead in fourth quarter in stunning loss - 8:38 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next