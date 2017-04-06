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Marla Ridenour: Cavaliers, LeBron James shake off listless approach, show what they can be when they feel like it

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 6, 2017 - 11:37 AM | Updated: April 7, 2017 - 08:02 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James, front ptries to block a pass by Boston Celtics guard Isaiah Thomas (4) during the fourth quarter Wednesday in Boston. The Cavaliers defeated the Celtics 114-91. (AP Photo/Charles Krupa)


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