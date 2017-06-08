Marla Ridenour: Cavaliers seemingly find magic in third quarter, but Warriors, Durant have too much left

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBXaGVuIEouUi4gU21pdGgmIzgyMTc7cyAzLXBvaW50IHNob3QgYm91bmNl
ZCBpbiBhbmQgb3V0IGFuZCBpbiB3aXRoIDg6MTUgbGVmdCBpbiB0aGUgdGhpcmQgcXVhcnRlciBX
ZWRuZXNkYXkgbmlnaHQsIGl0IGZlbHQgYXMgaWYgdGhlIG1hZ2ljIHRoYXQgY2FycmllZCB0aGUg
Q2F2YWxpZXJzIHRvIHRoZSAyMDE2IGNoYW1waW9uc2hpcCBtaWdodCBiZSByZXR1cm5pbmcuPC9w
PjxwPkVzcGVjaWFsbHkgd2hlbiBhIEt5cmllIElydmluZyBiYW5rIHNob3QgNjkgc2Vjb25kcyBs
YXRlciBodW5nIG9uIHRoZSByaW0gYW5kIHJvbGxlZCBpbi48L3A+PHA+RG93biAwLTIgYWdhaW5z
dCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzLCB0aGUgQ2F2cyBmYWNlZCBsb25nIG9kZHMgaW4g
R2FtZSAzIG9mIHRoZSBOQkEgRmluYWxzIGF0IFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEuIFRoZSBXYXJy
aW9ycyB3ZXJlIHVuZGVmZWF0ZWQsIHdpbm5pbmcgdGhlIGZpcnN0IHR3byBnYW1lcyBvZiB0aGUg
c2VyaWVzIGJ5IGEgdG90YWwgb2YgNDEgcG9pbnRzLiBUaGUgb2Zmc2Vhc29uIGFkZGl0aW9uIG9m
IEtldmluIER1cmFudCBoYWQgbWFkZSB0aGVtIGEganVnZ2VybmF1dCwgcHJlc3VtYWJseSBkZXN0
aW5lZCB0byBtYWtlIGhpc3RvcnkuPC9wPjxwPllldCB0aGUgQ2F2cyBkaWQgbm90IGJlbGlldmUg
bmF0aW9uYWwgYW5hbHlzdHMgd2hvIHdlcmUgY29udmluY2VkIHRoZXkgd2VyZSBkb25lLiBUaGV5
IGZvdW5kIHRoZWlyIG1vam8gaW4gdGhlIHF1YXJ0ZXIgdGhhdCBoYWQgYmVkZXZpbGVkIHRoZW0g
dGhlIHByZXZpb3VzIHR3byBnYW1lcy48L3A+PHA+SXJ2aW5nIGZpbmFsbHkgYXdha2VuZWQgYW5k
IHBvdXJlZCBpbiAxNiBvZiBoaXMgMzggcG9pbnRzIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLCBidXQg
aXQgd2FzIHN0aWxsIG5vdCBlbm91Z2guIER1cmFudCBzY29yZWQgZm91ciBwb2ludHMgaW4gdGhl
IGZpbmFsIDE6MTQgYXMgdGhlIFdhcnJpb3JzIHB1bGxlZCBvdXQgYSBjcnVzaGluZyAxMTgtMTEz
IHZpY3RvcnkuPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIHRyYWlsIHRoZSBXYXJyaW9ycyAwLTMgZ29pbmcgaW50
byBGcmlkYXkgbmlnaHQmIzgyMTc7cyBob21lIGdhbWUuIE5vIHRlYW0gaGFzIHJhbGxpZWQgZnJv
bSB0aGF0IGRlZmljaXQgdG8gd2luIGEgdGl0bGUuIE9mIGNvdXJzZSwgbm8gdGVhbSBoYWQgZXZl
ciBjb21lIGJhY2sgZnJvbSBhIDMtMSBkZWZpY2l0IHRvIGNhcHR1cmUgYSBjaGFtcGlvbnNoaXAg
YXMgdGhlIENhdnMgZGlkIGEgeWVhciBhZ28uPC9wPjxwPlVuZm9ydHVuYXRlbHksIHRoZSBDYXZz
IG1heSBoYXZlIGZvdW5kIHdoYXQgaXQgdG9vayB0byBiZWF0IHRoZSBXYXJyaW9ycywgeWV0IHN0
aWxsIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhhbmcgb24gdG8gYSBzaXgtcG9pbnQgbGVhZCB3aXRoIDM6MDkg
dG8gZ28uPC9wPjxwPkl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB0aGF0IFNtaXRoIG9yIEt5bGUgS29ydmVyIHBy
b3ZpZGVkIGhlbHAuIEl0IHdhcyB0aGF0IHRoZSBDYXZzIG91dHNjb3JlZCB0aGUgV2FycmlvcnMg
YnkgMTEgaW4gdGhlIHRoaXJkIHF1YXJ0ZXIgYWZ0ZXIgR29sZGVuIFN0YXRlIGhhZCBjbGFpbWVk
IGEgcGx1cy0yNCBlZGdlIGluIHRoYXQgcGVyaW9kIGluIHRoZSBmaXJzdCB0d28gZ2FtZXMuIElu
IHRob3NlIDEyIG1pbnV0ZXMsIHRoZSBDYXZzIHJlZGlzY292ZXJlZCB0aGVpciBpbnRlbnNpdHks
IHRoZWlyIHBhc3Npb24sIGFuZCBzZWVtaW5nbHkgY3V0IGxvb3NlIHRoZSBjb3JkcyBvZiBkb3Vi
dC48L3A+PHA+QnV0IHRoYXQgcmV2ZWxhdGlvbiB3YXMgc2hvcnQtbGl2ZWQuIE5vdyBpdCBhcHBl
YXJzIHRoZSBleHBpcmF0aW9uIGRhdGUgb24gdGhlaXIgcmVpZ24gYXMgZGVmZW5kaW5nIGNoYW1w
aW9ucyBtYXkgYmUgYSBtZXJlIDQ4IGhvdXJzLjwvcD48cD5UaGVyZSB3ZXJlIGhpbnRzIG9mIHdo
YXQga2luZCBvZiBlZmZvcnQgd2FzIGNvbWluZyBmcm9tIHRoZSBDYXZzIG9uIFdlZG5lc2RheSBt
b3JuaW5nLiBBdCBzaG9vdGFyb3VuZCwgdGhleSB3ZXJlIGxvb3NlLCB1bmRhdW50ZWQuIEtvcnZl
ciBwcm9jbGFpbWVkLCAmIzgyMjA7VGhpcyBzZXJpZXMgaXMgZmFyIGZyb20gb3Zlciwgd2Uga25v
dyB0aGF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2VlbWluZ2x5LCBoaXN0b3J5IHdhcyBvbiB0aGVpciBzaWRl
LiBUaGV5JiM4MjE3O2QgdGFrZW4gR2FtZSAzIGFnYWluc3QgdGhlIFdhcnJpb3JzIGluIHRoZSBw
cmV2aW91cyB0d28gTkJBIEZpbmFscy4gR29sZGVuIFN0YXRlIGNvYWNoIFN0ZXZlIEtlcnIgd2Fz
IDUtNiBpbiB0aGUgdGhpcmQgZ2FtZSBvZiBhIHBsYXlvZmYgc2VyaWVzIGluIGhpcyBjYXJlZXIu
IEhlIGFkbWl0dGVkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgdmljdG9yeSBhdCB0aGUg
c2FtZSBwb2ludCBhIHllYXIgYWdvIGdhdmUgdGhlbSB0aGUgY29uZmlkZW5jZSB0byB3aW4gdGhl
IHRpdGxlLjwvcD48cD5MZUJyb24gSmFtZXMgaGFkIGZhY2VkIHRoZSBzYW1lIGRlZmljaXQgZml2
ZSB0aW1lcyBiZWZvcmUgYW5kIGhpcyB0ZWFtcyBoYWQgZ29uZSA0LTEgaW4gR2FtZSAzIGFuZCB3
b24gdHdvIHNlcmllcyAmIzgyMTI7IGluIHRoZSAyMDE2IEZpbmFscyBhbmQgYWdhaW5zdCB0aGUg
UGlzdG9ucyBpbiB0aGUgMjAwNyBFYXN0ZXJuIENvbmZlcmVuY2UgZmluYWxzLiBIaXMgb25seSBs
b3NzIGhhZCBiZWVuIGluIDIwMDcsIHdoZW4gdGhlIENhdnMgd2VyZSBzd2VwdCBieSB0aGUgU3B1
cnMgZm9yIHRoZSBOQkEgdGl0bGUgd2hlbiBKYW1lcyB3YXMgMjIuPC9wPjxwPk5vdyBKYW1lcyBh
bmQgdGhlIENhdnMgYXJlIGxvb2tpbmcgYXQgcGVyaGFwcyBhbm90aGVyIHN3ZWVwLjwvcD48cD5J
biB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBXZWRuZXNkYXksIHRoZSBDYXZzIGxlYXJuZWQgYSBoYXJkIGxlc3Nv
biB0aGF0IHdhcyByZWluZm9yY2VkIGluIHRoZSBmaW5hbCA3NCBzZWNvbmRzLiBUaGUgV2Fycmlv
cnMgc2V0IGEgRmluYWxzIHJlY29yZCBmb3IgMy1wb2ludGVycyBpbiBhbnkgcXVhcnRlciB3aXRo
IG5pbmUgaW4gdGhlIGZpcnN0LiBObyBtYXR0ZXIgaG93IG1hbnkgcG9pbnRzIEphbWVzIHNjb3Jl
ZCwgbm8gbWF0dGVyIGhvdyBtdWNoIHRoZXkgaW1wcm92ZWQgZnJvbSBnYW1lIHRvIGdhbWUsIGl0
IGxvb2tlZCBsaWtlIHRoZSBXYXJyaW9ycyB3ZXJlIHRoZSBiZXR0ZXIgdGVhbS48L3A+PHA+QXMg
c29vbiBhcyBDYXZzIGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUgY2FtZSB1cCB3aXRoIHNvbWV0aGluZyB0byBz
bG93IGRvd24gRHVyYW50LCBLbGF5IFRob21wc29uIGdvdCBob3QuIFRoZW4ganVzdCB3aGVuIHRo
ZSBDYXZzIHRob3VnaHQgdGhhdCBTdGVwaGVuIEN1cnJ5IG1pZ2h0IGJlIGhhdmluZyBhbiBvZmYg
bmlnaHQsIGdvaW5nIHNjb3JlbGVzcyB1bnRpbCAxOjM2IHJlbWFpbmVkIGluIHRoZSBmaXJzdCBx
dWFydGVyLCBDdXJyeSBwb3BwZWQgaW4gdHdvIHF1aWNrIDNzIGFuZCB3YXMgb2ZmIG9uIGhpcyBv
d24gcnVuLjwvcD48cD5CdXQgc29tZWhvdyBhdCBoYWxmdGltZSwgdGhlIENhdnMgcmVncm91cGVk
LjwvcD48cD5UaGUgaG9tZSBjcm93ZCBkaWQgaXRzIHBhcnQuIEl0IHdhcyBzbyBkZWFmZW5pbmcg
dGhhdCBLZXJyIHllbGxlZCBhdCBhbiBvZmZpY2lhbCBpbiB0aGUgZmlyc3QgaGFsZiBhbmQgd2Vu
dCB1bmhlYXJkLiBBIGZhbiBpbiBzZWN0aW9uIDEyOCB0cmllZCB0byB0YXVudCBEdXJhbnQgd2l0
aCBjaGFudHMgb2YgJiM4MjIwO09LQyYjODIyMTsgdGhhdCB3ZXJlIGJhcmVseSBoZWFyZCB0d28g
cm93cyBkb3duLCBtdWNoIGxlc3Mgb24gdGhlIGNvdXJ0LjwvcD48cD5UaGUgYXRtb3NwaGVyZSB3
YXMgaGlnaGx5IGNoYXJnZWQsIHdpdGggRHJheW1vbmQgR3JlZW4gY2FsbGVkIGZvciBhIHRlY2hu
aWNhbCBmb3VsIHdpdGggMjowNyBsZWZ0IGluIHRoZSBzZWNvbmQgcXVhcnRlciBmb3IgYXJndWlu
ZyBhIHBlcnNvbmFsIGZvdWwgZHJhd24gYnkgUmljaGFyZCBKZWZmZXJzb24uIEdyZWVuIGFsc28g
Y2FtZSBvdXQgYXQgaGlzIHRyYXNoLXRhbGtpbmcgYmVzdCwgcmFnZ2luZyBvbiBTbWl0aCBmb3Ig
aGlzIHBvb3IgcGxheSBsZXNzIHRoYW4gdHdvIG1pbnV0ZXMgaW50byB0aGUgZ2FtZS48L3A+PHA+
VGhlIHBsYXkgd2FzIHBoeXNpY2FsLCBldmVuIGFtb25nIHRlYW1tYXRlcy4gVGhlIENhdnMgc3Vy
dml2ZWQgYSBtYWpvciBzY2FyZSB3aXRoIDU6NDggbGVmdCBpbiB0aGUgZmlyc3QgcXVhcnRlciB3
aGVuIEphbWVzIHRvb2sgYSBUcmlzdGFuIFRob21wc29uIHNob3VsZGVyIHRvIGhpcyBjaGluLiBK
YW1lcyBsYXkgb24gaGlzIGJhY2sgZm9yIGEgY291cGxlIG9mIG1pbnV0ZXMsIGhpcyBoYW5kcyB0
byBoaXMgZmFjZSwgYXMgZmFucyBmZWFyZWQgYSBjb25jdXNzaW9uLjwvcD48cD5UaG9tcHNvbiBh
bmQgR3JlZW4gZmVsbCB0byB0aGUgY291cnQgd3Jlc3RsaW5nIGZvciB0aGUgYmFsbCBpbiB0aGUg
dGhpcmQgcXVhcnRlciwgYW5kIER1cmFudCB3aGFja2VkIElydmluZyBpbiB0aGUgaGVhZCBkZWZl
bmRpbmcgYW4gSXJ2aW5nIHNob3QgbWludXRlcyBsYXRlci4gQnV0IGl0IHdhcyBhbG1vc3QgYXMg
aWYgdGhvc2UgYmxvd3MsIHRob3NlIHRhdW50cyBieSBHcmVlbiBoZWxwZWQgdGhlIENhdnMgcmVt
ZW1iZXIgd2hhdCBwbGF5aW5nIHRoZSBXYXJyaW9ycyByZXF1aXJlcy48L3A+PHA+QnV0IGl0IHN0
aWxsIHdhc24mIzgyMTc7dCBlbm91Z2guIFRoZSBDYXZzIGZvdW5kIHRoZW1zZWx2ZXMgYmF0dGxp
bmcgYSBidWRkaW5nIGR5bmFzdHksIHN0cmVuZ3RoZW5lZCBieSBEdXJhbnQmIzgyMTc7cyBhZGRp
dGlvbi4gQW5kIGFzIHRocmlsbGluZyBhcyB0aGUgZXZlbmluZyB3YXMsIER1cmFudCB3YXMgdGhl
IGRpZmZlcmVuY2UuIDwvcD48cD5BbmQgaXQgd29uJiM4MjE3O3QgbGlrZWx5IGJlIHRoZSBsYXN0
IHRpbWUgQ2F2cyBmYW5zIHdpbGwgc2F5IHRoYXQuPC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBi
ZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5j
b20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdp
dHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFy
Z2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.