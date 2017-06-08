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NBA Finals

Marla Ridenour: Cavaliers seemingly find magic in third quarter, but Warriors, Durant have too much left

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 8, 2017 - 12:03 AM | Updated: June 8, 2017 - 06:47 AM
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Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) shoots in front of Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) during the second half of Game 3 of the NBA Finals, Wednesday at Quicken Loans Arena in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)

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