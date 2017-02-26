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Marla Ridenour: Cavs General Manager David Griffin’s restocking plan nearly complete as he and LeBron James get what they want

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: February 26, 2017 - 04:46 PM | Updated: February 27, 2017 - 03:51 PM
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Cleveland Cavaliers forward Derrick Williams takes the court after a timeout against the New York Knicks in the second quarter on Thursday, Feb. 23, 2017, at Quicken Loans Arena in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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