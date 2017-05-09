All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 1 Cavaliers VS. CELTICS OR WIzards

Marla Ridenour: Despite consecutive sweeps, Cavaliers believe their best is yet to come

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 9, 2017 - 06:28 PM | Updated: May 10, 2017 - 08:46 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) goes to the net past Toronto Raptors forwards P.J. Tucker (2) and Serge Ibaka (9) during the second half of Game 4 of a second-round NBA playoff series Sunday in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


MORE IN SPORTS

marla11_07 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Marla Ridenour: Already anticipated Cavs-Warriors Finals rematch would be another boon for NBA

INDEPENDENCE: The inevitability of Cavs-Warriors 3.0 lurks beneath the surface, largely unspoken by those on the inside.

marla10cut_01
Marla Ridenour: Despite consecutive sweeps, Cavaliers believe their best is yet to come
d1soft_02
High school softball / Wadsworth 5, Stow 2: Five-run fourth inning propels Grizzlies to Division I sectional final win - 9:04 PM
Browns quick hits: Sashi Brown explains dislike of ‘Hard Knocks,’ discusses DeShone Kizer, other QBs and Super Bowl dreams
Browns exec Sashi Brown defends No. 1 pick Myles Garrett for comments that Steelers noted
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next