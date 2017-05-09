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NBA Playoffs: Eastern conference finals, Game 1 Cavaliers VS. CELTICS OR WIzards

Marla Ridenour: Despite consecutive sweeps, Cavaliers believe their best is yet to come

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 9, 2017 - 06:28 PM | Updated: May 10, 2017 - 08:46 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James (23) goes to the net past Toronto Raptors forwards P.J. Tucker (2) and Serge Ibaka (9) during the second half of Game 4 of a second-round NBA playoff series Sunday in Toronto. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)


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