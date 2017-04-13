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Marla Ridenour: Growing as a strategist and motivator, coach Tyronn Lue shows his swagger as defending champion Cavaliers launch bid to repeat

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: April 13, 2017 - 08:39 PM
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Cleveland Cavaliers head coach Tyronn Lue talks with LeBron James during the second half of a game against the Atlanta Hawks, Nov. 8 in Cleveland. (AP Photo/Phil Long)


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