Marla Ridenour: Handling March’s challenges could be harbinger of Cavaliers’ playoff success

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBNYXJjaCBjb3VsZCBkZXRlcm1pbmUgd2hldGhlciB0aGUgQ2F2YWxpZXJz
IGFyZSBjYXBhYmxlIG9mIHJlcGVhdGluZyBhcyBOQkEgY2hhbXBpb25zLjwvcD48cD5OZXcgcGxh
eWVycyAmIzgyMTI7IGJhY2t1cCBwb2ludCBndWFyZCBEZXJvbiBXaWxsaWFtcyBhbmQgcGVyaGFw
cyBBbmRyZXcgQm9ndXQgb3IgYW5vdGhlciBiaWcgbWFuICYjODIxMjsgd2lsbCBoYXZlIHRvIGJl
IGludGVncmF0ZWQgaW50byB0aGUgc3lzdGVtLjwvcD48cD5MZUJyb24gSmFtZXMgYW5kIEt5cmll
IElydmluZyBtdXN0IGJlIHJlc3RlZC48L3A+PHA+SW5qdXJlZCBzdGFydGVycyBKLlIuIFNtaXRo
IGFuZCBLZXZpbiBMb3ZlIHNob3VsZCByZXR1cm4gZnJvbSBpbmp1cnksIGJ1dCBtaWdodCBoYXZl
IHRvIGJlIGJyb3VnaHQgYWxvbmcgc2xvd2x5LjwvcD48cD5BbmQgdGhlIENhdnMgbXVzdCBwdXQg
aXQgYWxsIHRvZ2V0aGVyIHdpdGggYSBzY2hlZHVsZSB0aGF0IGluY2x1ZGVzIDEyLW9mLTE3IGdh
bWVzIG9uIHRoZSByb2FkIGFuZCB0aHJlZSBleHRlbmRlZCB0cmlwcy48L3A+PHA+RXgtRGFsbGFz
IE1hdmVyaWNrIFdpbGxpYW1zIHNhaWQgYWZ0ZXIgc2lnbmluZyBNb25kYXkgbmlnaHQgdGhhdCBo
ZSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyBtdWNoIGFib3V0IENhdnMgY29hY2ggVHlyb25uIEx1ZSAmIzgy
MjA7b3RoZXIgdGhhbiBoZSB3b24gYSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaW4gaGlzIGZpcnN0IHllYXIgb2Yg
Y29hY2hpbmcuIFByZXR0eSBtdWNoIGVub3VnaCBzYWlkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+V2lsbGlhbXMg
d2lsbCBrbm93IGEgbG90IG1vcmUgYWJvdXQgTHVlIGJ5IEFwcmlsIEZvb2xzJiM4MjE3OyBEYXku
PC9wPjxwPkR1cmluZyBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBwbGF5b2ZmIHJ1biB0byBDbGV2ZWxhbmQm
IzgyMTc7cyBmaXJzdCB0aXRsZSBpbiA1MiB5ZWFycywgTHVlIHNob3dlZCBoaXMgaW52ZW50aXZl
bmVzcyBvbiBvdXQtb2YtYm91bmRzIHBsYXlzLCBoaXMgY2FsbSBpbiB0aGUgZmFjZSBvZiBtb3Vu
dGluZyBwcmVzc3VyZSBhbmQgaGlzIGFiaWxpdHkgdG8gY29tbWFuZCByZXNwZWN0IGZyb20gYmln
IHN0YXJzIHdpdGggYmlnIGVnb3MuIDwvcD48cD5CdXQgTWFyY2ggbWlnaHQgdGVzdCBoaW0sIGFs
b25nIHdpdGggdGhlIHRlYW0mIzgyMTc7cyBsZWFkZXJzLiBIZWFsdGggaXMgdGhlIHByaW9yaXR5
LCBidXQgc28gaXMgZGV2ZWxvcGluZyBjb2hlc2l2ZW5lc3Mgb24gdGhlIGNvdXJ0LiA8L3A+PHA+
VGhlIENhdnMgaGF2ZSBncmVhdCBpbnRlcm5hbCBjaGVtaXN0cnksIHNvIHdlbGNvbWluZyBXaWxs
aWFtcywgb25jZSBjb25zaWRlcmVkIG9uZSBvZiB0aGUgbGVhZ3VlJiM4MjE3O3MgdG9wIHR3byBw
b2ludCBndWFyZHMgd2l0aCBDaHJpcyBQYXVsLCB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBhbiBpc3N1ZS4gKEhp
cyBhY3F1aXNpdGlvbiBpcyBhbG1vc3QgdW5mYXRob21hYmxlIGNvbnNpZGVyaW5nIHRoZSBDYXZz
JiM4MjE3OyB3ZWFsdGggb2YgcmljaGVzLikgS3lsZSBLb3J2ZXIgYW5kIERlcnJpY2sgV2lsbGlh
bXMgaGF2ZSBhbHNvIGpvaW5lZCB0aGUgdGVhbSBzaW5jZSBKYW4uIDcsIGFuZCBLb3J2ZXIsIERl
cm9uIFdpbGxpYW1zJiM4MjE3OyBjbG9zZSBmcmllbmQgZnJvbSB0aGVpciBkYXlzIHRvZ2V0aGVy
IHdpdGggdGhlIFV0YWggSmF6eiwgdG9sZCBoaW0gaG93IHF1aWNrbHkgaGUgZml0IGluLjwvcD48
cD5CdXQgRGVyb24gV2lsbGlhbXMgd2lsbCBydW4gdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IHN1cGVyYiBzZWNv
bmQgdW5pdCB0aGF0IHdhcyBhbHJlYWR5IGNsaWNraW5nIHdpdGggSmFtZXMsIFJpY2hhcmQgSmVm
ZmVyc29uLCBDaGFubmluZyBGcnllLCBEZXJyaWNrIFdpbGxpYW1zIGFuZCBLb3J2ZXIuIFRoYXQg
Z3JvdXAmIzgyMTc7cyBjb2xsZWN0aXZlIHNpemUgY3JlYXRlZCBtaXNtYXRjaGVzLCBzbyBMdWUg
bXVzdCBmaWd1cmUgb3V0IGhvdyB0byBtYWludGFpbiB0aGF0IGVkZ2UgYXMgRGVyb24gV2lsbGlh
bXMgcGxheXMgYWxvbmdzaWRlIEphbWVzLjwvcD48cD5KYW1lcyBkaWRuJiM4MjE3O3QgY29uc2lk
ZXIgYWRkaW5nIG5ldyB3ZWFwb25zIHRvIHRoZSBvZmZlbnNlIHRoYXQgdG91Z2ggYSB0YXNrLiBK
YW1lcyBzb3VuZGVkIE1vbmRheSBuaWdodCBhcyBpZiBkZWZlbnNlIHdhcyBoaXMgYmlnZ2VyIGNv
bmNlcm4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSBoYXZlIGEgc2ltcGxlIGdhbWUgcGxhbiBvZmZlbnNpdmVs
eSwmIzgyMjE7IEphbWVzIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBwdXNoIHRoZSBwYWNlIGFuZCBzaGFyZSB0
aGUgYmFsbC4gS3lsZSBmaWd1cmVkIHRoYXQgb3V0IHF1aWNrLiBEZXJyaWNrIGZpZ3VyZWQgdGhh
dCBvdXQgcXVpY2suIEkgZG9uJiM4MjE3O3QgdGhpbmsgaXQgd2lsbCBiZSBoYXJkIGZvciBELVdp
bGwgdG8gZmlndXJlIHRoYXQgb3V0LCBhbmQgdGhlbiBhdCB0aGUgZW5kIG9mIHRoZSBkYXkgS2V2
IGFuZCBTd2lzaCBrbm93IHRoZSBzeXN0ZW0uPC9wPjxwPiYjODIyMDtEZWZlbnNpdmVseSB3ZSBo
YXZlIHRvIHVzZSBvdXIgcHJhY3RpY2VzLCB3aGVuIHdlIGRvbiYjODIxNzt0IHByYWN0aWNlLCB1
c2Ugb3VyIGZpbG0gc2Vzc2lvbnMgYW5kIHNob290YXJvdW5kcyB0byBoZWxwIGZhc3R0cmFjayB0
aGUgZmVlbCBmb3IgRC1XaWxsLiBXZSYjODIxNztsbCBkbyBhIGdvb2Qgam9iIG9mIHRoYXQuIFdl
IGhhdmUgYSB2ZXRlcmFuIGJhbGxjbHViLCBzbyB3ZSYjODIxNztsbCBhbGwgaGVscC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPklydmluZyBmZWx0IHRoZSBzYW1lIHdheSBhYm91dCBEZXJvbiBXaWxsaWFtcyYjODIx
NzsgYXJyaXZhbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlIHVuZGVyc3RhbmQgaW50ZWdyYXRpbmcgbmV3IHBp
ZWNlcyBpbnRvIGEgdGVhbSwgYW55Ym9keSBpbnRvIHRoZSBsb2NrZXIgcm9vbSBpcyBnb2luZyB0
byB0YWtlIGEgbGl0dGxlIGJpdCwgYnV0IEkgZmVlbCBsaWtlIHRoZSBleHBlcmllbmNlIGhlIGhh
cyBhcyB3ZWxsIGFzIHVzIG9mIGJyaW5naW5nIG5ldyBndXlzIGluLCB3ZSBoYXZlIGEgZ29vZCB0
aGluZyBnb2luZywmIzgyMjE7IElydmluZyBzYWlkLiAmIzgyMjA7V2Ugd2VsY29tZSBoaW0gdG8g
b3VyIGN1bHR1cmUgYW5kIGJyaW5nIGhpbSBhbG9uZyBhcyBmYXN0IGFzIHdlIGNhbiB1bnRpbCBo
ZSBmZWVscyBjb21mb3J0YWJsZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkx1ZSYjODIxNztzIGFnZW5kYSB3aWxs
IGFsc28gaW5jbHVkZSBjb2F4aW5nIFNtaXRoIG91dCBvZiB3aGF0IHdhcyBhIG1pc2VyYWJsZSBz
dGFydCB0byB0aGUgc2Vhc29uIGJlZm9yZSBoZSBmcmFjdHVyZWQgaGlzIHJpZ2h0IHRodW1iIG9u
IERlYy4gMjEuIFNtaXRoJiM4MjE3O3MgY2hhbGxlbmdlIHVwb24gaGlzIHJldHVybiBjb3VsZCBi
ZSBtb3JlIG1lbnRhbCB0aGFuIHBoeXNpY2FsIGFzIGhlIHN0cml2ZXMgdG8gZm9yZ2V0IGFib3V0
IE5vdmVtYmVyIGFuZCBEZWNlbWJlci4gV2l0aCBMb3ZlLCBpdCB3aWxsIGJlIHRoZSBvdGhlciB3
YXkgYXJvdW5kLiBMb3ZlIHdhcyBzZWxlY3RlZCB0byBoaXMgZm91cnRoIEFsbC1TdGFyIEdhbWUg
YmVmb3JlIHVuZGVyZ29pbmcgYXJ0aHJvc2NvcGljIHN1cmdlcnkgb24gaGlzIGxlZnQga25lZSBv
biBWYWxlbnRpbmUmIzgyMTc7cyBEYXkuIEhpcyBzaXgtd2VlayBwcm9qZWN0ZWQgcmVoYWIgd291
bGQgcHV0IGhpbSBiYWNrIG9uIE1hcmNoIDI4LCBidXQgd2lsbCB0aGF0IGRhdGUgYmUgYSByZXR1
cm4gdG8gcHJhY3RpY2UsIG9yIHRvIGdhbWVzPzwvcD48cD5UaGUgbW9udGggb2YgTWFyY2ggd2ls
bCBhbHNvIGJlIGEgbWF0dGVyIG9mIHN1cnZpdmFsIGZvciB0aGUgQ2F2cy4gVGhlaXIgZmlyc3Qg
dHJpcCBmZWF0dXJlcyB0aHJlZSB0ZWFtcyAmIzgyMTI7IHRoZSBCb3N0b24gQ2VsdGljcyAoc2Vj
b25kIGJlaGluZCB0aGUgQ2F2cyBnb2luZyBpbnRvIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQpLCBBdGxhbnRhIEhh
d2tzIChmaWZ0aCkgYW5kIE1pYW1pIEhlYXQgKHRpZWQgZm9yIG5pbnRoKSAmIzgyMTI7IHdpdGgg
YSBzaG90IHRvIG1ha2UgdGhlIEVhc3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBwbGF5b2Zmcy4gVGhlbiBjb21l
cyB0aGUgRGV0cm9pdCBQaXN0b25zIChlaWdodGgpLCBPcmxhbmRvIE1hZ2ljICgxNHRoKSBhbmQg
SG91c3RvbiBSb2NrZXRzICh0aGlyZCBpbiB0aGUgV2VzdCkuIE5leHQgdXAgb24gdGhlIHJvYWQg
YXJlIHRoZSBMb3MgQW5nZWxlcyBDbGlwcGVycyAoZmlmdGggaW4gdGhlIFdlc3QpLCBMLkEuIExh
a2VycyAoMTR0aCksIERlbnZlciBOdWdnZXRzIChlaWdodGgpIGFuZCBDaGFybG90dGUgSG9ybmV0
cyAoMTF0aCBpbiB0aGUgRWFzdCkuIFRoZXJlIGFyZSBzaW5nbGUgZ2FtZXMgYXQgdGhlIFNhbiBB
bnRvbmlvIFNwdXJzIChzZWNvbmQgaW4gdGhlIFdlc3QpIGFuZCBDaGljYWdvIEJ1bGxzIChzZXZl
bnRoIGluIHRoZSBFYXN0KS48L3A+PHA+SmFtZXMga25vd3Mgd2hhdCYjODIxNztzIGF0IHN0YWtl
LCBrbm93cyBob3cgTWFyY2ggY291bGQgaW1wYWN0IHRoZSBDYXZzIGluIE1heSBhbmQgSnVuZS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBtYWluIHRoaW5nIEkmIzgyMTc7dmUgc2FpZCBmcm9tIHRoZSBiZWdp
bm5pbmcgaXMgb3VyIHByb2Nlc3MgYW5kIG91ciBoZWFsdGgsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAm
IzgyMjA7SWYgd2UgY2FuIGdldCBoZWFsdGh5IGF0IHRoZSByaWdodCB0aW1lLCBnZXQgc29tZSBn
YW1lcyB1bmRlciBvdXIgYmVsdCwgaXQmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBoZWxwIHVzIGluIHRoZSBw
b3N0c2Vhc29uLiBSaWdodCBub3cgd2UmIzgyMTc7cmUgaW4gYSBnb29kIHJoeXRobSBhbmQgd2Ug
anVzdCB3YW50IHRvIGNvbnRpbnVlIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JdCYjODIxNztzIG5vIHdv
bmRlciBKYW1lcyB3YXMgcmVsdWN0YW50IHRvIGJpZCBmYXJld2VsbCB0byBGZWJydWFyeSwgd2hl
biB0aGUgQ2F2cyByZWJvdW5kZWQgZnJvbSBhIDctOCBKYW51YXJ5IHRvIGdvIGFuIE5CQS1iZXN0
IDktMiBieSAmIzgyMjA7Z2V0dGluZyBiYWNrIHRvIENhdmFsaWVyIGJhc2tldGJhbGwuJiM4MjIx
OyA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3Mgb3Zlcj8gRmVicnVhcnkgaXMgb3ZlciwgaHVoPyBZ
ZWFoLCB0aGF0IHN1Y2tzLCYjODIyMTsgSmFtZXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYmVl
biBhIGdyZWF0IG1vbnRoIGZvciBvdXIgdGVhbS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk1hcmxhIFJpZGVub3Vy
IGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgaGVyIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy5vaGlvLmNvbS9tYXJsYTwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVm
PSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.