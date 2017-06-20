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Marla Ridenour: Hiring Chauncey Billups might work, providing Cavaliers owner Dan Gilbert puts a veteran GM alongside him

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: June 20, 2017 - 05:25 PM | Updated: June 21, 2017 - 02:44 PM
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Former Detroit Pistons Chauncey Billups is introduced during a game against the Denver Nuggets, Feb. 10, 2016 in Auburn Hills, Mich. The Pistons retired Billups' jersey during a halftime ceremony. (AP Photo/Carlos Osorio)

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