Marla Ridenour: Hiring Chauncey Billups might work, providing Cavaliers owner Dan Gilbert puts a veteran GM alongside him

PHA+SSYjODIxNzttIGNvbWluZyBhcm91bmQgdG8gdGhlIGlkZWEgb2YgQ2hhdW5jZXkgQmlsbHVw
cyBhcyB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBwcmVzaWRlbnQgb2YgYmFza2V0YmFsbCBvcGVyYXRp
b25zLjwvcD48cD5XaXRoIGEgY2F2ZWF0LjwvcD48cD5JdCBkZXBlbmRzIG9uIHdobyBpcyBoaXJl
ZCBhcyB0aGUgbmV4dCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIuPC9wPjxwPlBsdWNraW5nIEJpbGx1cHMgb3V0
IG9mIGhpcyByb2xlIGFzIGFuIEVTUE4gYW5hbHlzdCBpcyBhbiBvdXRyYWdlb3VzbHkgcmlza3kg
bW92ZSB0aGF0IGNvdWxkIGVuZCBMZUJyb24gSmFtZXMmIzgyMTc7IHNlY29uZCBzdGludCBpbiBD
bGV2ZWxhbmQgYWZ0ZXIgbmV4dCBzZWFzb24uIEJpbGx1cHMgaGFzIG5vIGZyb250IG9mZmljZSBl
eHBlcmllbmNlLiBKYW1lcyB3YW50cyBvcmdhbml6YXRpb24gaW4gaGlzIG9yZ2FuaXphdGlvbiBh
bmQgYW55IGhpbnQgb2YgZHlzZnVuY3Rpb24gY291bGQgcG9ydGVuZCBhbm90aGVyIHBhcnRpbmcg
YmV0d2VlbiBKYW1lcyBhbmQgQ2F2cyBvd25lciBEYW4gR2lsYmVydC48L3A+PHA+SXQgd291bGQg
YmUganVzdCBhcyBqdXN0aWZpZWQgaW4gdGhlIHN1bW1lciBvZiAyMDE4IGFzIGl0IHdhcyBpbiB0
aGUgc3VtbWVyIG9mIDIwMTAuPC9wPjxwPkdpbGJlcnQgaXMgdGlwLXRvZWluZyBvbiB0aGUgcHJl
Y2lwaWNlIG9mIGRpc2FzdGVyIGJ5IHBhcnRpbmcgd2F5cyB3aXRoIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBE
YXZpZCBHcmlmZmluIG9uIE1vbmRheSwgbm90IG9ubHkgYmVjYXVzZSB0aGUgQ2F2cyBoYXZlIGJl
ZW4gdG8gdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgTkJBIEZpbmFscyBhbmQgd29uIG9uZSBjaGFtcGlvbnNo
aXAsIGJ1dCBhbHNvIGJlY2F1c2Ugb2Ygd2hhdCBpcyBhdCBzdGFrZSAxMiBtb250aHMgZnJvbSBu
b3cuIEJ1dCBHaWxiZXJ0IGNhbiBzdGlsbCBidWlsZCBhIGZyb250IG9mZmljZSBoZSB0cnVzdHMg
YW5kIEphbWVzIGFuZCB0aGUgcGxheWVycyBiZWxpZXZlIGluIGlmIGhlIGhpcmVzIGEgc2Vhc29u
ZWQgR00gdG8gYXNzaXN0IEJpbGx1cHMuPC9wPjxwPkluIHRoZSBzaG9ydCB0ZXJtLCBpdCBtaWdo
dCBjb3N0IEdpbGJlcnQgbW9yZSB0aGFuIGhlIHdvdWxkIGhhdmUgcGFpZCBHcmlmZmluLCB1bmxl
c3MgaGUgZmluZHMgYW4gdXAtYW5kLWNvbWVyIHdobyBjb3VsZCBtb3ZlIG9uIG9uY2UgQmlsbHVw
cyBsZWFybnMgdGhlIGludHJpY2FjaWVzIG9mIGhpcyBwb3NpdGlvbi4gS25vd2luZyBHaWxiZXJ0
JiM4MjE3O3MgdHJhY2sgcmVjb3JkICYjODIxMjsgd2l0aCBmb3VyIEdNcyBnb25lIHNpbmNlIDIw
MDUgJiM4MjEyOyB0aGF0IHByZW1pc2Ugd291bGQgcHJvYmFibHkgYmUgZmluZSB3aXRoIGhpbS48
L3A+PHA+R2lsYmVydCByZXBvcnRlZGx5IG1ldCB3aXRoIEJpbGx1cHMgb24gVHVlc2RheSBpbiBE
ZXRyb2l0LjwvcD48cD5CdXQgdGhlIENhdnMgYXJlIG5vdCBnb2luZyB0byBtYW51ZmFjdHVyZSB0
aGUgbWlyYWNsZXMgR3JpZmZpbiB3cm91Z2h0IHdpdGhvdXQgaGVscCBmb3IgQmlsbHVwcywgYXQg
bGVhc3QgaW5pdGlhbGx5LjwvcD48cD5FdmVuIGlmIEJpbGx1cHMgaXMgbm90IEdpbGJlcnQmIzgy
MTc7cyBjaG9pY2UsIEkgY2FuIHNlZSB0aGUgc2NlbmFyaW8gd29ya2luZyBpZiBoZSB3YW50cyBh
IHJlc3BlY3RlZCBmb3JtZXIgcGxheWVyLiBCdXQgaW4gbW9zdCBjYXNlcywgdGhhdCBleC1wbGF5
ZXIgaXMgZ29pbmcgdG8gcmVxdWlyZSBhIGxlYXAgb2YgZmFpdGgsIG5vdCBqdXN0IGZyb20gR2ls
YmVydCwgYnV0IGZyb20gSmFtZXMgYW5kIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBDYXZzLjwvcD48cD5JIGhh
dmUgYmVlbiBtdWxsaW5nIGZvciB3ZWVrcyB0aGUgaWRlYSBvZiBHaWxiZXJ0IHBhaXJpbmcgY29h
Y2ggVHlyb25uIEx1ZSB3aXRoIHNvbWVvbmUgTHVlIGtub3dzIGZyb20gaGlzIHBhc3QuIEkganVz
dCBoYWQgdGhlIHdyb25nIGZyaWVuZCBpbiBtaW5kLiBXaGlsZSBzdWNoIGEgcGxhbiB3b3VsZG4m
IzgyMTc7dCBnaXZlIEx1ZSBtb3JlIHBvd2VyLCBpdCB3b3VsZCBnaXZlIHRoZSBDYXZzIHVuaXRl
ZCBsZWFkZXJzaGlwIGFuZCBhIGNsb3NlIGJvbmQsIGEgdGVhbSBvZiBtZW4gYXQgdGhlIHRvcCB0
byBjYXJyeSB0aGUgQ2F2cyBmb3J3YXJkLCBwZXJoYXBzIHVudGlsIEdpbGJlcnQgaXMgcmVhZHkg
dG8gZ2V0IG91dCBvZiB0aGUgYmFza2V0YmFsbCBidXNpbmVzcy48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztz
IG5vdCB0byBzYXkgTHVlIGFuZCBHcmlmZmluIGRpZG4mIzgyMTc7dCBhcHByZWNpYXRlIGVhY2gg
b3RoZXIuIEx1ZSBvZnRlbiBwcmFpc2VkIHRoZSBtb3ZlcyBHcmlmZmluIG1hZGUgd2l0aCBubyBy
ZWFsIGFzc2V0cyB3aXRoIHdoaWNoIHRvIHdvcmsuIDwvcD48cD5QZXJoYXBzIEkgbGlrZSBhIHBh
aXJpbmcgb2YgTHVlIGFuZCBCaWxsdXBzIGJlY2F1c2UgdG8gYW4gZXh0ZW50IGl0IHJlcGxpY2F0
ZXMgdGhlIGZyaWVuZHNoaXAgb2YgSW5kaWFucyBtYW5hZ2VyIFRlcnJ5IEZyYW5jb25hIGFuZCBU
cmliZSBwcmVzaWRlbnQgQ2hyaXMgQW50b25ldHRpLiBXaGVuIEZyYW5jb25hIHdhcyBoaXJlZCwg
aGUgc3RheWVkIGZvciBhIHRpbWUgYXQgQW50b25ldHRpJiM4MjE3O3MgaG9tZSBpbiBHb29keWVh
ciwgQXJpei4sIGFuZCBzYWlkIGhlIHdhcyBzbyBjb21mb3J0YWJsZSBoZSB3YXMgd2Fsa2luZyBh
cm91bmQgdGhlIGhvdXNlIGluIGhpcyB1bmRlcndlYXIuPC9wPjxwPkl0IGZvc3RlcmVkIGEgZmVl
bGluZyBvZiBmYW1pbHkgYW5kIGFsc28gYSBzZW5zZSBvZiBub3Qgd2FudGluZyB0byBsZXQgZWFj
aCBvdGhlciBkb3duLiBUaGF0JiM4MjE3O3MgdGhlIHNhbWUga2luZCBvZiBhdG1vc3BoZXJlIHRo
ZSBDYXZzIHBsYXllcnMgaGF2ZSwgcGVyaGFwcyBvbmUgdGhleSBoYWQgd2l0aCBHcmlmZmluIGFz
IHdlbGwuIEl0IGNvdWxkIGJlIHJlcGxpY2F0ZWQsIHBlcmhhcHMgZGVlcGVuZWQsIHdpdGggYSBM
dWUtQmlsbHVwcyBwYXJ0bmVyc2hpcC48L3A+PHA+VGhlcmUgYXJlIHN0aWxsIG9ic3RhY2xlcyB0
byBjb250aW51ZWQgc3VjY2VzcyBnb2luZyBmb3J3YXJkLiBKYW1lcyBuZWVkcyBtb3JlIGhlbHAg
dG8gYmVhdCB0aGUgR29sZGVuIFN0YXRlIFdhcnJpb3JzLiBBY2NvcmRpbmcgdG8gQ2xldmVsYW5k
LmNvbSwgR3JpZmZpbiBsZWZ0IGJlaGluZCB0aGUgcGFyYW1ldGVycyBmb3IgdHJhZGVzIGZvciBJ
bmRpYW5hIFBhY2VycyBmb3J3YXJkIFBhdWwgR2VvcmdlIGFuZCBDaGljYWdvIEJ1bGxzIGZvcndh
cmQgSmltbXkgQnV0bGVyLCBzbyBkZWFscyBtaWdodCBzdGlsbCBiZSBvcmNoZXN0cmF0ZWQgZHVy
aW5nIFRodXJzZGF5IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgZHJhZnQgYnkgR2lsYmVydCBhbmQvb3IgYXNzaXN0
YW50IEdNIEtvYnkgQWx0bWFuLiA8L3A+PHA+Tm90IHRvIGJlIGZvcmdvdHRlbiBhcmUgb21pbm91
cyBjb21tZW50cyByZWNlbnRseSBtYWRlIGJ5IEphbWVzLiBJbiBoaXMgbGF0ZXN0IFVuaW50ZXJy
dXB0ZWQgdmlkZW8sIHJlbGVhc2VkIGJlZm9yZSBHYW1lIDQgb2YgdGhlIEZpbmFscywgSmFtZXMg
c2FpZCB0aGF0IGhpcyBtb3RoZXIsIEdsb3JpYSwgYW5kIHdpZmUsIFNhdmFubmFoLCBkaWQgbm90
IHdhbnQgaGltIHRvIHJldHVybiB0byBDbGV2ZWxhbmQgaW4gdGhlIHN1bW1lciBvZiAyMDE0LiBU
aGV5IHdlcmUgdXBzZXQgYWJvdXQgR2lsYmVydCYjODIxNztzIGxldHRlciB0byBmYW5zLCB3cml0
dGVuIGluIENvbWljIFNhbnMgdHlwZWZhY2UsIGluIHRoZSB3YWtlIG9mICYjODIyMDtUaGUgRGVj
aXNpb24sJiM4MjIxOyB3aGVyZSBKYW1lcyBzYWlkIEdpbGJlcnQsICYjODIyMDtiYXNoZWQgbWUg
YW5kIGRpc3Jlc3BlY3RlZCBub3Qgb25seSBtZSBhcyBhbiBpbmRpdmlkdWFsLCBidXQgZGlzcmVz
cGVjdGVkIG15IG5hbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSBKYW1lcyBjb252aW5jZWQgaGlzIG1v
dGhlciB0aGF0IGhlIGNvdWxkIHJldHVybiB0byBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBhbmQgdHJ5ICYjODIy
MDt0byBidWlsZCBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIGJpZ2dlciB0aGFuIG91ciBuYW1lLCYj
ODIyMTsgdGhlcmUgbWlnaHQgYmUgbGluZ2VyaW5nIGFuaW1vc2l0eS4gRVNQTiYjODIxNztzIEJy
aWFuIFdpbmRob3JzdCByZXBvcnRlZCBNb25kYXkgbmlnaHQgdGhhdCBKYW1lcyB3YXMgbm90IGhh
cHB5LiBKYW1lcyB0d2VldGVkLCAmIzgyMjA7SWYgbm8gb25lIGFwcHJlY2lhdGVkIHlvdSBHcmlm
ZiBJIGRpZCwgYW5kIGhvcGVmdWxseSBhbGwgdGhlIHBlb3BsZSBvZiBDbGV2ZWxhbmQhIFRoYW5r
cyBmb3Igd2hhdCB1IGRpZCBmb3IgdGhlIHRlYW0gZm9yIDMgeXJzISBXZSBnb3QgdXMgMS4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPlJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29uIHRvbGQgRVNQTi5jb20mIzgyMTc7cyBEYXZlIE1j
TWVuYW1pbiB0aGF0IHRoZSBDYXZzIHdlcmUgJiM4MjIwO3Nob2NrZWQmIzgyMjE7IGJ5IEdyaWZm
aW4mIzgyMTc7cyBkZXBhcnR1cmUgYW5kIGNvbXBhcmVkIGhpbSBidWlsZGluZyBhIHRlYW0gdG8g
YnJlYWsgQ2xldmVsYW5kJiM4MjE3O3MgNTIteWVhciBjaGFtcGlvbnNoaXAgZHJvdWdodCB0byB0
aGUgYWNjb21wbGlzaG1lbnRzIG9mIEdNIFRoZW8gRXBzdGVpbiwgd2hvIGVuZGVkIHRoZSBiYXNl
YmFsbCBjdXJzZXMgb2YgdGhlIEJvc3RvbiBSZWQgU294IGFuZCBDaGljYWdvIEN1YnMuPC9wPjxw
PkdpbGJlcnQgbWlnaHQgbm90IGNhbG0gdGhvc2UgZW1vdGlvbnMgYnkgaGlyaW5nIGFuIGluZXhw
ZXJpZW5jZWQgcHJlc2lkZW50IG9mIGJhc2tldGJhbGwgb3BlcmF0aW9ucy4gSWYgR2lsYmVydCBp
cyBpbnRyaWd1ZWQgYnkgYSBsZWFkZXIgbGlrZSBCaWxsdXBzLCBoZSBuZWVkcyBhIHNhdnZ5IGV4
ZWN1dGl2ZSB0byBzaXQgYWxvbmdzaWRlIGhpbS4gQ29uc2lkZXJpbmcgd2hhdCBoYXMgaGFwcGVu
ZWQgc2luY2UgTW9uZGF5IGV2ZW5pbmcsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBubyBjZXJ0YWludHkuPC9wPjxw
Pk1hcmxhIFJpZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5v
dXJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwv
YT4uIFJlYWQgdGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Nh
dnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24g
VHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIg
dGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.