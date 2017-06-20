Marla Ridenour: Hiring Chauncey Billups might work, providing Cavaliers owner Dan Gilbert puts a veteran GM alongside him

PHA+SSYjODIxNzttIGNvbWluZyBhcm91bmQgdG8gdGhlIGlkZWEgb2YgQ2hhdW5jZXkgQmlsbHVw
cyBhcyB0aGUgQ2F2YWxpZXJzJiM4MjE3OyBwcmVzaWRlbnQgb2YgYmFza2V0YmFsbCBvcGVyYXRp
b25zLjwvcD48cD5XaXRoIGEgY2F2ZWF0LjwvcD48cD5JdCBkZXBlbmRzIG9uIHdobyBpcyBoaXJl
ZCBhcyB0aGUgbmV4dCBnZW5lcmFsIG1hbmFnZXIuPC9wPjxwPlBsdWNraW5nIEJpbGx1cHMgb3V0
IG9mIGhpcyByb2xlIGFzIGFuIEVTUE4gYW5hbHlzdCBpcyBhbiBvdXRyYWdlb3VzbHkgcmlza3kg
bW92ZSB0aGF0IGNvdWxkIGVuZCBMZUJyb24gSmFtZXMmIzgyMTc7IHNlY29uZCBzdGludCBpbiBD
bGV2ZWxhbmQgYWZ0ZXIgbmV4dCBzZWFzb24uIEJpbGx1cHMgaGFzIG5vIGZyb250IG9mZmljZSBl
eHBlcmllbmNlLiBKYW1lcyB3YW50cyBvcmdhbml6YXRpb24gaW4gaGlzIG9yZ2FuaXphdGlvbiBh
bmQgYW55IGhpbnQgb2YgZHlzZnVuY3Rpb24gY291bGQgcG9ydGVuZCBhbm90aGVyIHBhcnRpbmcg
YmV0d2VlbiBKYW1lcyBhbmQgQ2F2cyBvd25lciBEYW4gR2lsYmVydC48L3A+PHA+SXQgd291bGQg
YmUganVzdCBhcyBqdXN0aWZpZWQgaW4gdGhlIHN1bW1lciBvZiAyMDE4IGFzIGl0IHdhcyBpbiB0
aGUgc3VtbWVyIG9mIDIwMTAuPC9wPjxwPkdpbGJlcnQgaXMgdGlwLXRvZWluZyBvbiB0aGUgcHJl
Y2lwaWNlIG9mIGRpc2FzdGVyIGJ5IHBhcnRpbmcgd2F5cyB3aXRoIEdlbmVyYWwgTWFuYWdlciBE
YXZpZCBHcmlmZmluIG9uIE1vbmRheSwgbm90IG9ubHkgYmVjYXVzZSB0aGUgQ2F2cyBoYXZlIGJl
ZW4gdG8gdGhyZWUgY29uc2VjdXRpdmUgTkJBIEZpbmFscyBhbmQgd29uIG9uZSBjaGFtcGlvbnNo
aXAsIGJ1dCBiZWNhdXNlIG9mIHdoYXQgaXMgYXQgc3Rha2UgMTIgbW9udGhzIGZyb20gbm93LiBC
dXQgR2lsYmVydCBjYW4gc3RpbGwgYnVpbGQgYSBmcm9udCBvZmZpY2UgaGUgdHJ1c3RzIGFuZCBK
YW1lcyBhbmQgdGhlIHBsYXllcnMgYmVsaWV2ZSBpbiBpZiBoZSBoaXJlcyBhIHNlYXNvbmVkIEdN
IHRvIGFzc2lzdCBCaWxsdXBzLjwvcD48cD5JbiB0aGUgc2hvcnQgdGVybSwgaXQgbWlnaHQgY29z
dCBHaWxiZXJ0IG1vcmUgdGhhbiBoZSB3b3VsZCBoYXZlIHBhaWQgR3JpZmZpbiwgdW5sZXNzIGhl
IGZpbmRzIGFuIHVwLWFuZC1jb21lciB3aG8gY291bGQgbW92ZSBvbiBvbmNlIEJpbGx1cHMgbGVh
cm5zIHRoZSBpbnRyaWNhY2llcyBvZiBoaXMgcG9zaXRpb24uIEtub3dpbmcgR2lsYmVydCYjODIx
NztzIHRyYWNrIHJlY29yZCAmIzgyMTI7IHdpdGggZm91ciBHTXMgZ29uZSBzaW5jZSAyMDA1ICYj
ODIxMjsgdGhhdCBwcmVtaXNlIHdvdWxkIHByb2JhYmx5IGJlIGZpbmUgd2l0aCBoaW0uPC9wPjxw
PkdpbGJlcnQgcmVwb3J0ZWRseSBtZXQgd2l0aCBCaWxsdXBzIG9uIFR1ZXNkYXkgaW4gRGV0cm9p
dC48L3A+PHA+QnV0IHRoZSBDYXZzIGFyZSBub3QgZ29pbmcgdG8gbWFudWZhY3R1cmUgdGhlIG1p
cmFjbGVzIEdyaWZmaW4gd3JvdWdodCB3aXRob3V0IGhlbHAgZm9yIEJpbGx1cHMsIGF0IGxlYXN0
IGluaXRpYWxseS48L3A+PHA+RXZlbiBpZiBCaWxsdXBzIGlzIG5vdCBHaWxiZXJ0JiM4MjE3O3Mg
Y2hvaWNlLCBJIGNhbiBzZWUgdGhlIHNjZW5hcmlvIHdvcmtpbmcgaWYgaGUgd2FudHMgYSByZXNw
ZWN0ZWQgZm9ybWVyIHBsYXllci4gQnV0IGluIG1vc3QgY2FzZXMsIHRoYXQgZXgtcGxheWVyIGlz
IGdvaW5nIHRvIHJlcXVpcmUgYSBsZWFwIG9mIGZhaXRoLCBub3QganVzdCBmcm9tIEdpbGJlcnQs
IGJ1dCBmcm9tIEphbWVzIGFuZCB0aGUgcmVzdCBvZiB0aGUgQ2F2cy48L3A+PHA+SSBoYXZlIGJl
ZW4gbXVsbGluZyBmb3Igd2Vla3MgdGhlIGlkZWEgb2YgR2lsYmVydCBwYWlyaW5nIGNvYWNoIFR5
cm9ubiBMdWUgd2l0aCBzb21lb25lIEx1ZSBrbm93cyBmcm9tIGhpcyBwYXN0LiBJIGp1c3QgaGFk
IHRoZSB3cm9uZyBmcmllbmQgaW4gbWluZC4gV2hpbGUgc3VjaCBhIHBsYW4gd291bGRuJiM4MjE3
O3QgZ2l2ZSBMdWUgbW9yZSBwb3dlciwgaXQgd291bGQgZ2l2ZSB0aGUgQ2F2cyB1bml0ZWQgbGVh
ZGVyc2hpcCBhbmQgYSBjbG9zZSBib25kLCBhIHRlYW0gb2YgbWVuIGF0IHRoZSB0b3AgdG8gY2Fy
cnkgdGhlIENhdnMgZm9yd2FyZCwgcGVyaGFwcyB1bnRpbCBHaWxiZXJ0IGlzIHJlYWR5IHRvIGdl
dCBvdXQgb2YgdGhlIGJhc2tldGJhbGwgYnVzaW5lc3MuPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBub3Qg
dG8gc2F5IEx1ZSBhbmQgR3JpZmZpbiBkaWRuJiM4MjE3O3QgYXBwcmVjaWF0ZSBlYWNoIG90aGVy
LiBMdWUgb2Z0ZW4gcHJhaXNlZCB0aGUgbW92ZXMgR3JpZmZpbiBtYWRlIHdpdGggbm8gcmVhbCBh
c3NldHMgd2l0aCB3aGljaCB0byB3b3JrLiA8L3A+PHA+UGVyaGFwcyBJIGxpa2UgYSBwYWlyaW5n
IG9mIEx1ZSBhbmQgQmlsbHVwcyBiZWNhdXNlIHRvIGFuIGV4dGVudCBpdCByZXBsaWNhdGVzIHRo
ZSBmcmllbmRzaGlwIG9mIEluZGlhbnMgbWFuYWdlciBUZXJyeSBGcmFuY29uYSBhbmQgVHJpYmUg
cHJlc2lkZW50IENocmlzIEFudG9uZXR0aS4gV2hlbiBGcmFuY29uYSB3YXMgaGlyZWQsIGhlIHN0
YXllZCBmb3IgYSB0aW1lIGF0IEFudG9uZXR0aSYjODIxNztzIGhvbWUgaW4gR29vZHllYXIsIEFy
aXouLCBhbmQgc2FpZCBoZSB3YXMgc28gY29tZm9ydGFibGUgaGUgd2FzIHdhbGtpbmcgYXJvdW5k
IHRoZSBob3VzZSBpbiBoaXMgdW5kZXJ3ZWFyLjwvcD48cD5JdCBmb3N0ZXJlZCBhIGZlZWxpbmcg
b2YgZmFtaWx5IGFuZCBhbHNvIGEgc2Vuc2Ugb2Ygbm90IHdhbnRpbmcgdG8gbGV0IGVhY2ggb3Ro
ZXIgZG93bi4gVGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBzYW1lIGtpbmQgb2YgYXRtb3NwaGVyZSB0aGUgQ2F2
cyBwbGF5ZXJzIGhhdmUsIHBlcmhhcHMgb25lIHRoZXkgaGFkIHdpdGggR3JpZmZpbiBhcyB3ZWxs
LiBJdCBjb3VsZCBiZSByZXBsaWNhdGVkLCBwZXJoYXBzIGRlZXBlbmVkLCB3aXRoIGEgTHVlLUJp
bGx1cHMgcGFydG5lcnNoaXAuPC9wPjxwPlRoZXJlIGFyZSBzdGlsbCBvYnN0YWNsZXMgdG8gY29u
dGludWVkIHN1Y2Nlc3MgZ29pbmcgZm9yd2FyZC4gSmFtZXMgbmVlZHMgbW9yZSBoZWxwIHRvIGJl
YXQgdGhlIEdvbGRlbiBTdGF0ZSBXYXJyaW9ycy4gQWNjb3JkaW5nIHRvIENsZXZlbGFuZC5jb20s
IEdyaWZmaW4gbGVmdCBiZWhpbmQgdGhlIHBhcmFtZXRlcnMgZm9yIHRyYWRlcyBmb3IgSW5kaWFu
YSBQYWNlcnMgZm9yd2FyZCBQYXVsIEdlb3JnZSBhbmQgQ2hpY2FnbyBCdWxscyBmb3J3YXJkIEpp
bW15IEJ1dGxlciwgc28gZGVhbHMgbWlnaHQgc3RpbGwgYmUgb3JjaGVzdHJhdGVkIGR1cmluZyBU
aHVyc2RheSBuaWdodCYjODIxNztzIGRyYWZ0IGJ5IEdpbGJlcnQgYW5kL29yIGFzc2lzdGFudCBH
TSBLb2J5IEFsdG1hbi4gPC9wPjxwPk5vdCB0byBiZSBmb3Jnb3R0ZW4gYXJlIG9taW5vdXMgY29t
bWVudHMgcmVjZW50bHkgbWFkZSBieSBKYW1lcy4gSW4gaGlzIGxhdGVzdCBVbmludGVycnVwdGVk
IHZpZGVvLCByZWxlYXNlZCBiZWZvcmUgR2FtZSA0IG9mIHRoZSBGaW5hbHMsIEphbWVzIHNhaWQg
dGhhdCBoaXMgbW90aGVyIEdsb3JpYSBhbmQgd2lmZSBTYXZhbm5haCBkaWQgbm90IHdhbnQgaGlt
IHRvIHJldHVybiB0byBDbGV2ZWxhbmQgaW4gdGhlIHN1bW1lciBvZiAyMDE0LiBUaGV5IHdlcmUg
dXBzZXQgYWJvdXQgR2lsYmVydCYjODIxNztzIGxldHRlciB0byBmYW5zLCB3cml0dGVuIGluIENv
bWljIFNhbnMgdHlwZWZhY2UsIGluIHRoZSB3YWtlIG9mICYjODIyMDtUaGUgRGVjaXNpb24sJiM4
MjIxOyB3aGVyZSBKYW1lcyBzYWlkIEdpbGJlcnQsICYjODIyMDtiYXNoZWQgbWUgYW5kIGRpc3Jl
c3BlY3RlZCBub3Qgb25seSBtZSBhcyBhbiBpbmRpdmlkdWFsLCBidXQgZGlzcmVzcGVjdGVkIG15
IG5hbWUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5XaGlsZSBKYW1lcyBjb252aW5jZWQgaGlzIG1vdGhlciB0aGF0
IGhlIGNvdWxkIHJldHVybiB0byBOb3J0aGVhc3QgT2hpbyBhbmQgdHJ5ICYjODIyMDt0byBidWls
ZCBzb21ldGhpbmcgdGhhdCYjODIxNztzIGJpZ2dlciB0aGFuIG91ciBuYW1lLCYjODIyMTsgdGhl
cmUgbWlnaHQgYmUgbGluZ2VyaW5nIGFuaW1vc2l0eS4gRVNQTiYjODIxNztzIEJyaWFuIFdpbmRo
b3JzdCByZXBvcnRlZCBNb25kYXkgbmlnaHQgdGhhdCBKYW1lcyB3YXMgbm90IGhhcHB5LiBKYW1l
cyB0d2VldGVkLCAmIzgyMjA7SWYgbm8gb25lIGFwcHJlY2lhdGVkIHlvdSBHcmlmZiBJIGRpZCwg
YW5kIGhvcGVmdWxseSBhbGwgdGhlIHBlb3BsZSBvZiBDbGV2ZWxhbmQhIFRoYW5rcyBmb3Igd2hh
dCB1IGRpZCBmb3IgdGhlIHRlYW0gZm9yIDMgeXJzISBXZSBnb3QgdXMgMS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlJpY2hhcmQgSmVmZmVyc29uIHRvbGQgRVNQTi5jb20mIzgyMTc7cyBEYXZlIE1jTWVuYW1pbiB0
aGF0IHRoZSBDYXZzIHdlcmUgJiM4MjIwO3Nob2NrZWQmIzgyMjE7IGJ5IEdyaWZmaW4mIzgyMTc7
cyBkZXBhcnR1cmUgYW5kIGNvbXBhcmVkIGhpbSBidWlsZGluZyBhIHRlYW0gdG8gYnJlYWsgQ2xl
dmVsYW5kJiM4MjE3O3MgNTIteWVhciBjaGFtcGlvbnNoaXAgZHJvdWdodCB0byB0aGUgYWNjb21w
bGlzaG1lbnRzIG9mIEdNIFRoZW8gRXBzdGVpbiwgd2hvIGVuZGVkIHRoZSBiYXNlYmFsbCBjdXJz
ZXMgb2YgdGhlIEJvc3RvbiBSZWQgU294IGFuZCBDaGljYWdvIEN1YnMuPC9wPjxwPkdpbGJlcnQg
bWlnaHQgbm90IGNhbG0gdGhvc2UgZW1vdGlvbnMgYnkgaGlyaW5nIGFuIGluZXhwZXJpZW5jZWQg
cHJlc2lkZW50IG9mIGJhc2tldGJhbGwgb3BlcmF0aW9ucy4gSWYgR2lsYmVydCBpcyBpbnRyaWd1
ZWQgYnkgYSBsZWFkZXIgbGlrZSBCaWxsdXBzLCBoZSBuZWVkcyBhIHNhdnZ5IGV4ZWN1dGl2ZSB0
byBzaXQgYWxvbmdzaWRlIGhpbS4gQ29uc2lkZXJpbmcgd2hhdCBoYXMgaGFwcGVuZWQgc2luY2Ug
TW9uZGF5IGV2ZW5pbmcsIHRoYXQmIzgyMTc7cyBubyBjZXJ0YWludHkuPC9wPjxwPk1hcmxhIFJp
ZGVub3VyIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzptcmlkZW5vdXJAdGhlYmVh
Y29uam91cm5hbC5jb20iPm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQg
dGhlIENhdnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2NhdnMiIHRhcmdl
dD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vY2F2czwvYT4uIEZvbGxvdyBoZXIgb24gVHdpdHRlciBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9NUmlkZW5vdXJBQko8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.