All CATEGORIES
☰ Menu

NBA Playoffs: Eastern Conference Finals, Game 2 | Cavaliers at Celtics

Marla Ridenour: Historic 30-point night from LeBron James and Kevin Love is epitome of what Cavaliers sought in Timberwolves deal

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 18, 2017 - 07:51 PM | Updated: May 19, 2017 - 07:40 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers forward LeBron James looks across the court during the third quarter of Game 1 of the NBA Eastern Conference finals against the Boston Cetlics, Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)


MORE IN SPORTS

tribe19web Nathan Denette - AP
Indians’ Francisco Lindor is going to keep bunting, no matter what some critics say: ‘That’s part of my game’

CLEVELAND: Indians shortstop Francisco Lindor is aware of the criticisms some have with his decision to bunt in certain situations.

marla19cut_03
Marla Ridenour: Historic 30-point night from LeBron James and Kevin Love is epitome of what Cavaliers sought in Timberwolves deal
cavsjr19cut
Cavaliers’ J.R. Smith admits he’s a flower guy after his touching NICU Mother’s Day surprise
Cavaliers notebook: While they saw no dirty play from Celtics, Cavs prepare for physical, chippy Game 2 battle
browns19cut
Browns notebook: Report says rookie Howard Wilson won’t need surgery on fractured kneecap, but team has no update on status
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next