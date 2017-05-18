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NBA Playoffs: Eastern Conference Finals, Game 2 | Cavaliers at Celtics

Marla Ridenour: Historic 30-point night from LeBron James and Kevin Love is epitome of what Cavaliers sought in Timberwolves deal

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: May 18, 2017 - 07:51 PM | Updated: May 19, 2017 - 11:37 AM
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Cleveland Cavaliers forward LeBron James looks across the court during the third quarter of Game 1 of the NBA Eastern Conference finals against the Boston Cetlics, Wednesday in Boston. (AP Photo/Charles Krupa)

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