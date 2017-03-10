Marla Ridenour: Injuries, integration of new players might be contributing to Cavs’ inconsistent defense

PHA+T1JMQU5ETzogRG8gdGhlIENhdmFsaWVycyBiZWxpZXZlIHRoZXkgY2FuIHdhaXQgdW50aWwg
dGhlIHBvc3RzZWFzb24gdG8gcGxheSBkZWZlbnNlPzwvcD48cD5PciBpcyB0aGUgY29udGludWlu
ZyBpbmVmZmljaWVuY3kgaW4gdGhhdCBkZXBhcnRtZW50IG1lcmVseSBhIGJ5cHJvZHVjdCBvZiBp
bmp1cmllcyB0aGF0IGhhdmUgcGxhZ3VlZCB0aGVtIHNpbmNlIERlY2VtYmVyPzwvcD48cD5BdCBm
aXJzdCBnbGFuY2UsIHRoZSBmb3JtZXIgc2VlbWVkIHRvIGJlIHRoZSBjYXNlIGluIFRodXJzZGF5
IG5pZ2h0JiM4MjE3O3MgMTA2LTEwMSBsb3NzIHRvIHRoZSBEZXRyb2l0IFBpc3RvbnMgYXQgdGhl
IFBhbGFjZSBvZiBBdWJ1cm4gSGlsbHMuIE5vdG9yaW91cyBmb3IgdHVybmluZyB1cCB0aGUgaW50
ZW5zaXR5IG9ubHkgd2hlbiB0aGV5IGRlZW0gbmVjZXNzYXJ5IG9yIGZhY2UgYW4gb3Bwb25lbnQg
dGhhdCBnZXRzIHRoZWlyIGp1aWNlcyBmbG93aW5nLCB0aGUgcGVyZm9ybWFuY2Ugc2VlbWVkIHRv
ICYjODIxMjsgYXMgYSBjZXJ0YWluIEtpbmcgd291bGQgc2F5ICYjODIxMjsgZml0IHRoZWlyIERO
QS48L3A+PHA+SWYgZGVmZW5zZSBjcmVhdGVzIG9mZmVuc2UsIGl0IHdhcyB3b3JraW5nIGluIHRo
ZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLiBUaGUgQ2F2cyBoZWxkIHRoZSBQaXN0b25zIHRvIDMyIHBlcmNlbnQg
c2hvb3RpbmcgYW5kIENoYW5uaW5nIEZyeWUgbWFkZSBhbGwgZm91ciBvZiBoaXMgMy1wb2ludCBh
dHRlbXB0cyB0byBoZWxwIHRoZSBDYXZzIG9wZW4gYW4gODAtNzMgbGVhZC48L3A+PHA+QnV0IHRo
ZSBtb21lbnR1bSB3YXMgc2hvcnQtbGl2ZWQuIFRoZSBvbi1vZmYgc3dpdGNoIGRpZG4mIzgyMTc7
dCBzdGF5IG9uLjwvcD48cD5PbmUgcG9zc2libGUgZXhwbGFuYXRpb24gaXMgdGhhdCBMZUJyb24g
SmFtZXMgZGlkbiYjODIxNzt0IHN0YXJ0IHRoZSBmb3VydGggcXVhcnRlci4gU3VmZmVyaW5nIGEg
aGlwIHBvaW50ZXIgYW5kIHN0aWxsIHBsYXlpbmcgMzkgbWludXRlcyBhbmQgcG9zdGluZyBoaXMg
ZWlnaHRoIHRyaXBsZS1kb3VibGUgb2YgdGhlIHNlYXNvbiwgSmFtZXMgZW50ZXJlZCB3aXRoIDg6
MjggcmVtYWluaW5nLiBCeSB0aGVuLCB0aGUgQ2F2cyB0cmFpbGVkIDg1LTgwLiBKYW1lcyBhbmQg
S3lyaWUgSXJ2aW5nIGZsaXAtZmxvcHBlZCB0aGVpciB1c3VhbCBzdWJzdGl0dXRpb24gcGF0dGVy
bnMsIHdoaWNoIEphbWVzIHNhaWQgd2FzIG5vdCBhbiBleHBlcmltZW50IGJ1dCBtZXJlbHkgYSBm
bG93LW9mLXRoZS1nYW1lIGRlY2lzaW9uIGJ5IGNvYWNoIFR5cm9ubiBMdWUuPC9wPjxwPkluIHRo
ZSBmb3VydGgsIHRoZSBQaXN0b25zIHNob3QgNTAgcGVyY2VudCBhbmQgcHJvZHVjZWQgdGhlaXIg
c2Vjb25kIDMzLXBvaW50IHF1YXJ0ZXIsIG1hdGNoaW5nIHRoZWlyIHNlY29uZC1xdWFydGVyIG91
dHB1dC48L3A+PHA+THVlLCBiYWNrIGFmdGVyIG1pc3NpbmcgTW9uZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZSB3
aXRoIGEgc2ludXMvZWFyIGluZmVjdGlvbiwga25vd3Mgd2hhdCBoaXMgdGVhbSBpcyBjYXBhYmxl
IG9mLiBIZSBzYXcgdGhlIENhdnMgaG9sZCB0aGUgUGlzdG9ucyB0byAyMiBwb2ludHMgaW4gdGhl
IG9wZW5pbmcgcXVhcnRlciBhbmQgMTggaW4gdGhlIHRoaXJkLjwvcD48cD5Bc2tlZCBpZiBoaXMg
dGVhbSBpcyB3YWl0aW5nIGZvciB0aGUgcGxheW9mZnMgdG8gZGVmZW5kLCBMdWUgc2FpZDogJiM4
MjIwO0kgaG9wZSBub3QuICBXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgMTkgbW9yZSBnYW1lcy4gRmlyc3QgcXVh
cnRlciAoMjIgcG9pbnRzIGFsbG93ZWQpIHdhcyBncmVhdCwgdGhpcmQgcXVhcnRlciwgMTgtcG9p
bnQgcXVhcnRlci4gU28gd2UgY2FuIGRvIGl0LiBXZSYjODIxNzt2ZSBqdXN0IGdvdCB0byBzdXN0
YWluIGl0IGZvciA0OCBtaW51dGVzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SW4gdGhlIGxvY2tlciByb29tIGFm
dGVyd2FyZCwgb25lIHBsYXllciBzb3VuZGVkIHRoZSBhbGFybS4gRnJ5ZSwgdGhlIGNhdGFseXN0
IGZvciB0aGUgQ2F2cyYjODIxNzsgb2ZmLXRoZS1jb3VydCBjaGVtaXN0cnkgbGFzdCBzZWFzb24s
IHRyaWVkIHRvIGxpZ2h0IHRoZWlyIGZpcmVzIG9uIHRoZSBjb3VydCB0aGlzIHRpbWUuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtUaGUgc2Vhc29uJiM4MjE3O3MgYW4gZWJiIGFuZCBmbG93IG9mIHVwcyBhbmQgZG93
bnMsIHlvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgYSBnb29kIHZldGVyYW4gdGVhbSwmIzgyMjE7IEZyeWUgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0F0IHRoaXMgcG9pbnQgaXQmIzgyMTc7cyBsaWtlLCAmIzgyMTY7SGV5LCBtYW4s
IGl0JiM4MjE3O3MgdGltZSB0byBzdGVwIGl0IHVwLCBpdCYjODIxNztzIHRpbWUgdG8gZG8gZXh0
cmEsIGl0JiM4MjE3O3MgdGltZSB0byBwdXNoIG91cnNlbHZlcyBtb3JlIHRvIGV2b2x2ZSBhbmQg
Z2V0IGJldHRlci4mIzgyMTc7JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgbmVlZCB0byBjb250aW51
ZSB0byBiZSBhZ2dyZXNzaXZlIG9uIHRoZSBkZWZlbnNpdmUgZW5kLCBjb250aW51ZSB0cnVzdGlu
ZyBpbiBlYWNoIG90aGVyLCBtYWtlIHN1cmUgd2UmIzgyMTc7cmUgY29tbXVuaWNhdGluZywgYW5k
IG91ciBuZXcgZ3V5cyBhcmUgY29taW5nIGluLCB3ZSBuZWVkIHRvIG1ha2Ugc3VyZSBldmVyeWJv
ZHkgaXMgcmVhZHkgZm9yIHRoZSBnYW1lLCBmb2N1c2VkIG9uIHdoYXQgdGhlaXIgam9iIGlzIGFu
ZCB0aGF0IHdlJiM4MjE3O3JlIGhvbGRpbmcgZWFjaCBvdGhlciBhY2NvdW50YWJsZS4gT3RoZXIg
dGhhbiB0aGF0LCBldmVyeW9uZSBqdXN0IG5lZWRzIHRvIGhhdmUgZnVuLiBJdCYjODIxNztzIGVh
c3kgdG8gYmUgZnVuIHdoZW4gaXQmIzgyMTc7cyBnb29kLiBXZSBuZWVkIHRvIGNvbnRpbnVlIHRv
IGhhdmUgZnVuIHdvcmtpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgZ29vZCBhbmQgdGhlIGJhZCwgY2hhbGxlbmdp
bmcgb3Vyc2VsdmVzIGFuZCBldm9sdmluZyBpbnRvIHNvbWV0aGluZyBncmVhdGVyLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+Si5SLiBTbWl0aCByZXR1cm5lZCBhZ2FpbnN0IHRoZSBQaXN0b25zIGFmdGVyIG1pc3Np
bmcgMzYgZ2FtZXMgd2l0aCBhIGZyYWN0dXJlZCByaWdodCB0aHVtYiwgd2hpY2ggc2hvdWxkIGhl
bHAgdGhlIENhdnMgZGVmZW5zaXZlbHkuIEFzc29jaWF0ZSBoZWFkIGNvYWNoIExhcnJ5IERyZXcg
Y2FsbGVkIFNtaXRoICYjODIyMDthbiB1bmRlcnJhdGVkIGRlZmVuZGVyIGluIG91ciBsZWFndWUm
IzgyMjE7IGVhcmxpZXIgaW4gdGhlIGRheS48L3A+PHA+U21pdGggZG9lc24mIzgyMTc7dCBiZWxp
ZXZlIHRoZSBpc3N1ZSByZWxhdGVzIHRvIGEgbGFjayBvZiBlbmVyZ3kgb24gdGhlIGRlZmVuc2l2
ZSBlbmQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtSaWdodCBub3cgd2UganVzdCBnb3QgdG8gcGF5IGF0dGVudGlv
biB0byBkZXRhaWwgbW9yZSwmIzgyMjE7IFNtaXRoIHNhaWQuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIGd1eXMg
dGhhdCBoYXZlbiYjODIxNzt0IHBsYXllZCBpbiBvdXIgc3lzdGVtLCBzbyB3ZSYjODIxNzt2ZSBn
b3QgdG8gaW1wcm92ZSBvbiB0aGUgZGV0YWlscyBvbiB3aGF0IHdlIHdhbnQgb24gc3dpdGNoZXMg
b3IgcGljay1hbmQtcm9sbHMgc28gZXZlcnlib2R5IGhhcyBhIGJldHRlciB1bmRlcnN0YW5kaW5n
IG9mIHdoYXQgd2Ugd2FudCB0byBkby4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mg
d2F5IG1vcmUgdGhhbiBlbmVyZ3kuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBtZW50YWwuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBw
b3VuZGluZyBhbmQgcG91bmRpbmcgaXQgZGF5IGFmdGVyIGRheS4gSSBtZWFuLCB5b3UgY2FuIGdp
dmUgdGhlIGJlc3QgZW5lcmd5IG9yIGVmZm9ydCwgYnV0IGlmIHlvdSYjODIxNztyZSBub3Qgb24g
dGhlIHNhbWUgcGFnZSBpdCYjODIxNztzIG5vdCBnb2luZyB0byB3b3JrLiYjODIyMTs8L3A+PHA+
R29pbmcgaW50byBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyBnYW1lcywgdGhlIENhdnMmIzgyMTc7IDEwNi41IHBv
aW50cyBwZXIgZ2FtZSBhbGxvd2VkIHJhbmtlZCAyMm5kIGluIHRoZSBsZWFndWUgZGVmZW5zaXZl
bHkuIChUaGUgVXRhaCBKYXp6IHN0b29kIGZpcnN0IGF0IDk2LjIuKSBJbiBNYXJjaCwgd2l0aCB0
aGUgQ2F2cyBib2FzdGluZyBhIDEtNCByZWNvcmQsIHRoZXkmIzgyMTc7dmUgZ2l2ZW4gdXAgMTEy
LjIgcG9pbnRzIHBlciBnYW1lLjwvcD48cD5LZXZpbiBMb3ZlIHJlbWFpbnMgc2lkZWxpbmVkIGZv
bGxvd2luZyBhcnRocm9zY29waWMgc3VyZ2VyeSBvbiBoaXMgbGVmdCBrbmVlLCBidXQgaXMgd2l0
aCB0aGUgdGVhbSBvbiB0aGlzIHJvYWQgdHJpcC4gS3lsZSBLb3J2ZXIgc2F0IFRodXJzZGF5IHdp
dGggYSBzb3JlIGxlZnQgZm9vdC4gU2luY2UgSmFuLiA3LCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGFkZGVkIEtv
cnZlciwgRGVycmljayBXaWxsaWFtcyBhbmQgRGVyb24gV2lsbGlhbXMuIEx1ZSBjb25jZWRlZCB0
aGF0IHRoZSBDYXZzJiM4MjE3OyBzZWNvbmQgdW5pdCBpcyB3ZWFrZXIgZGVmZW5zaXZlbHkuIFRo
YXQgd2lsbCBiZSBldmVuIG1vcmUgZ2xhcmluZyB1bnRpbCB0aGUgbmV3Y29tZXJzIGdldCB1cCB0
byBzcGVlZCBvbiB0aGUgZGV0YWlscyBTbWl0aCBtZW50aW9uZWQuPC9wPjxwPk5pbmV0ZWVuIHJl
Z3VsYXItc2Vhc29uIGdhbWVzIGxlZnQgZG9lc24mIzgyMTc7dCBzb3VuZCBsaWtlIG1hbnksIGJ1
dCBpdCYjODIxNztzIDIzIHBlcmNlbnQgb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gPC9wPjxwPlRoZSBDYXZzIHNl
ZW0gYWN1dGVseSBhd2FyZSBvZiB0aGVpciBkZWZpY2llbmNpZXMuIFBlcmhhcHMgdGhleSB3aWxs
IGhlZWQgRnJ5ZSYjODIxNztzIHdhcm5pbmcgYW5kIGZpZ2h0IG9mZiB0aGUgdXJnZSB0byBjb2Fz
dCBpbnRvIHRoZSBwbGF5b2Zmcy4gSGUmIzgyMTc7cyBwcm9iYWJseSBub3QgdGhlIG9ubHkgb25l
IGJlaGluZCBjbG9zZWQgZG9vcnMgdGVsbGluZyBoaXMgdGVhbW1hdGVzIG5vdyBpcyB0aGUgdGlt
ZSB0byBzdGFydCBidWlsZGluZyBzb21ldGhpbmcsIGVzcGVjaWFsbHkgb24gZGVmZW5zZS48L3A+
PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm1yaWRl
bm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29t
PC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxh
IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93IGhlciBvbiBU
d2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVub3VyQUJKIiB0
YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.