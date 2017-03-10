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Marla Ridenour: Injuries, integration of new players might be contributing to Cavs’ inconsistent defense

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: March 10, 2017 - 07:47 PM
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Cleveland Cavaliers guard Kyrie Irving (2), and forwards LeBron James (23) and Channing Frye (8) walk back to the court in the closing seconds during the second half against the Detroit Pistons, Thursday in Auburn Hills, Mich. Detroit defeated Cleveland 106-101. (AP Photo/Carlos Osorio)


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