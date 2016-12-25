All CATEGORIES
☰ Menu

Marla Ridenour: Irving’s face tells it all as shot falls to beat Warriors

By Marla Ridenour
Beacon Journal sports columnist

Published: December 25, 2016 - 10:35 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Cavaliers' Kyrie Irving (2) passes over Golden State Warriors' Stephen Curry (30) in the first half of a game, Sunday in Cleveland. (AP Photo/Tony Dejak)


MORE IN SPORTS

YE_Male_Athlete_of_the_Year_88337.jpg-b1105_00 Marcio Jose Sanchez - AP
The king of 2016: LeBron James named Associated Press Male Athlete of Year

CLEVELAND: LeBron James was jolted forward when the massive crowd swelled from the sidewalks and into Cleveland’s streets, surrounding the convertible that he and his family were riding in. This wasn’t supposed to happen.

Kyrie Irving finds ways to beat Warriors; Cavs seek ways to beat anybody without LeBron - 7:06 PM
browns27cut_web
After fighting back tears amid losing, Browns coach Hue Jackson lets them flow while celebrating first victory
Big man in tights: Ohio State’s Pat Elflein revels in Christmas ‘Elflein on a Shelf’ video
cavs27_03
Pistons 106, Cavaliers 90: No LeBron, no win
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next