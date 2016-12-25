Marla Ridenour: Irving’s face tells it all as shot falls to beat Warriors

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBLeXJpZSBJcnZpbmcmIzgyMTc7cyAxMy1mb290IHR1cm5hcm91bmQgZmFk
ZWF3YXkganVtcGVyIHdpdGggMy40IHNlY29uZHMgcmVtYWluaW5nIFN1bmRheSBicm91Z2h0IGJh
Y2sgbWVtb3JpZXMgb2YgJiM4MjIwO1RoZSBTaG90JiM4MjIxOyBpbiBHYW1lIDcgb2YgdGhlIE5C
QSBGaW5hbHMuPC9wPjxwPldoYXQgbWFkZSB0aGUgbGF0dGVyIHVuZm9yZ2V0dGFibGUgd2FzIHRo
ZSBjaGFtcGlvbnNoaXAgaXQgYnJvdWdodC48L3A+PHA+V2hhdCBtYWRlIGhpcyBDaHJpc3RtYXMg
RGF5IGRhZ2dlciBtZW1vcmFibGUgd2FzIHRoZSBzbmFybCBpdCB3cm91Z2h0LjwvcD48cD5UaGUg
bG9vayB0aGF0IGNyb3NzZWQgSXJ2aW5nJiM4MjE3O3MgZmFjZSBhZnRlciBoaXMgYmFza2V0IGdh
dmUgdGhlIENhdmFsaWVycyBhIDEwOS0xMDggY29tZWJhY2sgdmljdG9yeSBvdmVyIHRoZSBXYXJy
aW9ycyBjYXB0dXJlZCB0aGUgYW5pbW9zaXR5IHRoYXQmIzgyMTc7cyBhcm91c2VkIGV2ZXJ5IHRp
bWUgdGhlIGZvZXMgb2YgdGhlIGxhc3QgdHdvIE5CQSBGaW5hbHMgbWVldC48L3A+PHA+SXQgbWF5
IG5vdCBiZSBoYXRyZWQ7IHRoZSBsZWFndWUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBjYXJyeSB0aGUgc2FtZSB2
aXRyaW9sIGFtb25nIHJpdmFscyBsaWtlIGl0IGRpZCBhIGNvdXBsZSBvZiBkZWNhZGVzIGFnby4g
U2luY2UgdGhlIENhdnMgY2FtZSBiYWNrIGZyb20gMy0xIGRvd24gdG8gY2FwdHVyZSB0aGUgdGl0
bGUsIHRoZSBXYXJyaW9ycyBoYXZlIGFkZGVkIEtldmluIER1cmFudCwgYSBmcmllbmQgb2YgTGVC
cm9uIEphbWVzLCBhbHRob3VnaCBub3QgaW4gSmFtZXMmIzgyMTc7IGlubmVyIGNpcmNsZS48L3A+
PHA+QnV0IHRoZXJlIGlzIGFuZ3N0LCB0aGVyZSBpcyBoZWF0LCBhbmQgSSBzdXNwZWN0IHRoZXJl
IGlzIGEgbGl0dGxlIGJpdCBvZiBqZWFsb3VzeSBpbnZvbHZlZCBldmVyeSB0aW1lIHRoZSBXYXJy
aW9ycyBhbmQgQ2F2cyB0YWtlIHRoZSBjb3VydC4gVGhlIENhdnMgYXJlIHRoZSBjaGFtcGlvbnMs
IGJ1dCBpbiB0aGVpciBleWVzLCB0aGUgV2FycmlvcnMgbWF5IHN0aWxsIGJlIHRoZSBtZWRpYSBk
YXJsaW5ncywgc3ViamVjdHMgb2YgY29uc3RhbnQgZmF3bmluZy48L3A+PHA+V2hlbiBKYW1lcyBz
Y29yZWQgMTYgcG9pbnRzIGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyLCB3aGljaCBlbmRlZCB3aXRoIHRo
ZSBDYXZzIHRyYWlsaW5nIGJ5IHNldmVuLCBpdCBmZWx0IGFzIGlmIGhlIGhhZCBhIHBvaW50IHRv
IHByb3ZlIGFnYWluc3QgdGhlIHN1cHBvc2VkIHN1cGVyIHRlYW0gb2YgRHVyYW50LCBTdGVwaCBD
dXJyeSBhbmQgS2xheSBUaG9tcHNvbi48L3A+PHA+QXMgdGhlIHNlZW1pbmdseSBtZWFuaW5nbGVz
cyBnYW1lIGluIERlY2VtYmVyIHByb3ZlZCwgdGhlIENhdnMgYXJlIG11c3Qtc2VlIFRWIG5vIG1h
dHRlciB0aGUgY2lyY3Vtc3RhbmNlcy4gVGhlIEVTUE4gYnVpbGR1cCBmb3IgU3VuZGF5JiM4MjE3
O3Mgc2hvd2Rvd24gb24gQUJDIHNlZW1lZCBvdmVyIHRoZSB0b3AgYW5kIGl0IGxpdmVkIHVwIHRv
IHRoZSBoeXBlLjwvcD48cD5JdCB0b29rIERyYXltb25kIEdyZWVuIG9ubHkgdHdvIG1pbnV0ZXMg
YW5kIDM1IHNlY29uZHMgdG8gZ2V0IHN1Y2tlZCBpbnRvIHRoZSBmcmF5LCBkcmF3aW5nIGEgdGVj
aG5pY2FsIGZvdWwgYWZ0ZXIgaGlzIHNlY29uZCBwZXJzb25hbCBvbiB3aGF0IGxvb2tlZCBsaWtl
IGEgYmFkIGNhbGwuPC9wPjxwPkhlIHRvb2sgb2ZmIGZvciB0aGUgb3RoZXIgZW5kIG9mIHRoZSBj
b3VydCwgcHJvdGVzdGluZyB2ZWhlbWVudGx5LCBwdXNoaW5nIHRoZSBib3VuZGFyaWVzIG9mIGEg
c2Vjb25kIFQuPC9wPjxwPlRoZSBmaW5hbCA5JiMxODk7IG1pbnV0ZXMgd2VyZSBmcmF1Z2h0IHdp
dGggZW1vdGlvbiBhcyB0aGUgQ2F2cyBmb3VnaHQgYmFjayBmcm9tIGEgMTQtcG9pbnQgZm91cnRo
LXF1YXJ0ZXIgZGVmaWNpdC4gVGhlbiBJcnZpbmcgZmluaXNoZWQgb2ZmIGhpcyAxNC1wb2ludCBx
dWFydGVyIHdpdGggYW5vdGhlciBjbHV0Y2gganVtcGVyIGFuZCBmZXJvY2l0eSBjcm9zc2VkIGhp
cyBmYWNlLjwvcD48cD5XaGV0aGVyIENhdnMtV2FycmlvcnMgd2lsbCBiZWNvbWUgYSByaXZhbHJ5
IHRvIG1hdGNoIENlbHRpY3MtTGFrZXJzIG9mIHRoZSAxOTYwcyBhbmQgMTk4MHMgcmVtYWlucyB0
byBiZSBzZWVuLCBhbHRob3VnaCBhIHRoaXJkIGNvbnNlY3V0aXZlIE5CQSBGaW5hbHMgbWVldGlu
ZyBzaG91bGQgY2VtZW50IHRoYXQuPC9wPjxwPkJ1dCBwYXJ0IG9mIHdoYXQgaGFzIHRoZSByaXZh
bHJ5IG9uIHRoZSBicmluayBhbHJlYWR5IGlzIG5vdCBqdXN0IHRoZSBhbWF6aW5nIHBsYXlzIGRp
c3BsYXllZCBieSBzb21lIG9mIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBtb3N0IHRhbGVudGVkIGF0aGxl
dGVzLCBidXQgdGhlIGludGVuc2l0eSB0aGVpciBtZWV0aW5ncyBjYXJyeS4gRmFucyB3aG8gZmVl
bCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBuZWNlc3NhcnkgdG8gdHVybiBvbiBhbiBOQkEgZ2FtZSB1bnRpbCB0
aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIgd291bGQgbmV2ZXIgY29uc2lkZXIgdGhhdCBmb3IgQ2F2cy1XYXJy
aW9ycy4gRXZlcnkgdHVybm92ZXIgZmVlbHMgbGlrZSBhIGRpc2FwcG9pbnRtZW50LCBldmVyeSBk
dW5rIHBvc3Rlci13b3J0aHkuPC9wPjxwPlRoaW5ncyB3ZXJlIHNvIGhlYXRlZCB0aGF0IFJpY2hh
cmQgSmVmZmVyc29uJiM4MjE3O3Mgd2luayBhdCBEdXJhbnQgYWZ0ZXIgSmVmZmVyc29uJiM4MjE3
O3MgZHJpdmluZyBkdW5rIG9uIGhpbSB3aXRoIDk6MjEgcmVtYWluaW5nIGRyZXcgYSB0ZWNobmlj
YWwgZm91bC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd2FzIGEgbGl0dGxlIGJpdCBzdXJwcmlzZWQgYnkgaXQs
IGJ1dCBJIHRoaW5rIHRoZXkgd2VyZSB0cnlpbmcgdG8gcmVpbiBpdCBpbiwmIzgyMjE7IEplZmZl
cnNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhlIG9ubHkgdGhpbmcgSSBzYWlkIHRvIFtvZmZpY2lhbF0gU2Vh
biBbQ29yYmluXSB3YXMsICYjODIxNjtHaXZlbiBldmVyeXRoaW5nIGdvaW5nIG9uIG91dCBoZXJl
LCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIHNjcmVhbWluZywgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyB5ZWxsaW5nLCB0
aGVyZSYjODIxNztzIG5vIGZpc3QgcHVtcGluZywgdGhlcmUmIzgyMTc7cyBubyBub3RoaW5nLCBq
dXN0IGEgc21pbGUgYW5kIGEgd2luayB0byBhbm90aGVyIGNvbXBldGl0b3IuJiM4MjE3OyYjODIw
MTsmIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsbCBpbnZvbHZlZCBmZWx0IHRoZSBlbW90aW9ucyByYXRjaGV0IHVw
IGEgZmV3IG5vdGNoZXMuIFRoZSBhdG1vc3BoZXJlIGluIFF1aWNrZW4gTG9hbnMgQXJlbmEgYmVm
aXQgYSBwbGF5b2ZmIGdhbWUuPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3ZlIGdvdCBvdXQtb2Yt
dGhpcy13b3JsZCB0YWxlbnQsJiM4MjIxOyBKYW1lcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7T2J2aW91c2x5LCBl
bW90aW9ucyBjb21lIG91dCBmb3Igbm90IG9ubHkgdGhlIHBsYXllcnMgYnV0IGZvciB5b3UgZ3V5
cyBhbmQgZm9yIHRoZSBmYW5zLiBJdCYjODIxNztzIHRoZSBsYXN0IHR3byBGaW5hbHMgbWF0Y2h1
cHMsIHNvIGV2ZXJ5b25lIGp1c3Qgc3RhcnRzIHRoaW5raW5nIGJhY2sgdG8gd2hhdCYjODIxNztz
IGhhcHBlbmVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q2F2cyBjb2FjaCBUeXJvbm4gTHVlIHRob3VnaHQgYmFj
ayB0byB3aGF0IERyYXltb25kIEdyZWVuIHNhaWQgb2YgYSBwb3NzaWJsZSB0aGlyZCBGaW5hbHMg
bWF0Y2h1cCBvbiBOb3YuIDEsIHRlbGxpbmcgTkJBLmNvbSYjODIxNztzIERhdmlkIEFsZHJpZGdl
IGhlIHdhbnRlZCB0byAmIzgyMjA7YW5uaWhpbGF0ZSYjODIyMTsgdGhlIENhdnMgYW5kICYjODIy
MDtkZXN0cm95IENsZXZlbGFuZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3Ugc2F3IERyYXltb25k
IEdyZWVuJiM4MjE3O3MgY29tbWVudHMgZWFybHkgb24gaW4gdGhlIHNlYXNvbiwgd2hlbiB0aGV5
IHBsYXkgdXMgd2hhdCB0aGV5IHdhbnRlZCB0byBkbyB0byB1cy4gV2UgZmVlbCB0aGUgc2FtZSB3
YXksJiM4MjIxOyBMdWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0FmdGVyIHRoZSBnYW1lIHdlIGNhbiBsaWtlICYj
ODIxNztlbSBvciBsb3ZlICYjODIxNztlbSwgYnV0IHdoZW4gd2UgZ2V0IGJldHdlZW4gdGhvc2Ug
bGluZXMgaXQmIzgyMTc7cyBhIGJhdHRsZS4gVGhhdCYjODIxNztzIHdoYXQgeW91IHNob3VsZCBo
YXZlIHdoZW4gdHdvIGdyZWF0IHRlYW1zIGFyZSBwbGF5aW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Tm8gbWF0
dGVyIHRoZSBtb3RpdmF0aW9uLCB3aGV0aGVyIGl0IGJlIGFuZ2VyIG92ZXIgR3JlZW4mIzgyMTc7
cyBraWNrIGluIHRoZSAyMDE2IEZpbmFscywgamVhbG91c3kgb3IgdGhlIGRyaXZlIHRvIHByb3Zl
IHdoaWNoIGlzIHRoZSBiZXR0ZXIgdGVhbSwgU3VuZGF5JiM4MjE3O3MgZ2FtZSBkZWxpdmVyZWQg
YSB0YXN0ZSBvZiB3aGF0IGxpZXMgaW4gc3RvcmUuIFdoaWxlIHRoZSB0d28gbWVldCBhZ2FpbiBv
biBKYW4uIDE2IGF0IE9yYWNsZSBBcmVuYSwgSnVuZSBjYW4mIzgyMTc7dCBjb21lIHNvb24gZW5v
dWdoLiA8L3A+PHA+TWFybGEgUmlkZW5vdXIgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm1yaWRlbm91ckB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bXJpZGVub3VyQHRoZWJlYWNvbmpv
dXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCBoZXIgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8u
Y29tL21hcmxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8uY29tL21hcmxhPC9hPi4gRm9sbG93
IGhlciBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTVJpZGVu
b3VyQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL01SaWRlbm91ckFCSjwvYT4u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.